НХЛ бьет по сборной, Овечкину достался «Бостон», «Спартак» в призах, его медиадиректор в реанимации

Тем временем стало известно, что плей-офф НХЛ-2021 может стартовать уже 15 мая. В ночь на 11 мая определились все участники кубковых матчей. Последней командой, обеспечившей себе выход в Кубок Стэнли, стал «Монреаль». «Канадиенс» проиграли в овертайме «Эдмонтону» (3:4), набрали 58 очков и стали недосягаемы для идущего в Северном дивизионе на пятом месте «Калгари».

Отказ отпустить игроков сначала пришел из Нью-Йорка, несмотря на желание хоккеистов помочь сборной, после чего штаб обратился к Худобину. Сам вратарь также готов был приехать в Ригу, но «Старз» не дали добро на это не только Антону, но и его партнеру по команде нападающему Денису Гурьянову, который сегодняшней ночью отметился результативной передачей в игре с «Чикаго» (5:4). Напомним, что оба игрока провели отличный плей-офф в 2020 году, а по итогам нынешнего сезона «Даллас» не попал в Кубок Стэнли.

Сборная России по хоккею осталась без вратарей из НХЛ перед чемпионатом мира. Накануне сразу два клуба лиги отказались отпускать своих хоккеистов в расположение национальной команды. Официальная причина – медицинские противопоказания. При этом все россияне играют в своих клубах. Речь идет о голкиперах «Рейнджерс» Игоре Шестеркине и Александре Георгиеве, а также о вратаре «Далласа» Антоне Худобине.

Ранее из канадского дивизиона в плей-офф вышли «Торонто», «Эдмонтон» и «Виннипег», из Центрального — «Каролина», «Флорида», «Тампа» и «Нэшвилл», из Восточного — «Питтсбург», «Вашингтон», «Бостон» и «Айлендерс», из Западного — «Вегас», «Колорадо», «Миннесота» и «Сент-Луис».

После победы «Бостона» над «Айлендерс» в овертайме - 3:2 ОТ определились пары первого раунда в Восточном дивизионе. «Питтсбург» Евгения Малкина встретится с «Айлендерс», где играет тандем российских вратарей Семен Варламов и Илья Сорокин. «Вашингтону» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова играть предстоит с «Бостоном».

В Центральном дивизионе «Флорида» во втором матче кряду победила «Тампу» (4:0) и сыграет с ней же в стартовом раунде. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 бросков, а его визави из «Пантерз» Сергей Бобровский встречу пропускал. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев завершил игру с показателем полезности «-3». Другую пару в этом дивизионе составят «Каролина» Андрея Свечникова и «Нэшвилл».

«СПАРТАК» ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО

«Спартак» на домашней арене победил «Химки» - 2:1 в матче 29-го тура РПЛ и обеспечил себе медали чемпионата. Красно-белые перед последним туром имеют 56 очков, занимая второе место. У идущего третьим «Локомотива» - 53, у «Рубина» и «Сочи» - по 52. Бронза «Спартаку» уже гарантирована. Для того чтобы обеспечить себе серебро, достаточно набрать очко в гостевом матче с «Ахматом», которым москвичи завершают сезон.

Красно-белые с 37-й минуты играли в большинстве после удаления полузащитника химчан Максима Глушенкова. Футболист, находящийся в аренде в подмосковной команде, получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона. За несколько минут до этого эпизода Глушенков открыл счет. После перерыва Александр Соболев отличился с пенальти, назначенного за игру рукой. Победу «Спартаку» на 90-й минуте принес Джордан Ларссон.

В целом хозяева провели невыразительный матч. Играя в большинстве, до гола шведского форварда не создали ни одного реально опасного момента. После игры состоялась церемония прощания со спартаковскими болельщиками главного тренера Доменико Тедеско. Для него это был последний домашний матч. Немец покинет клуб после сезона, однако босс красно-белых Леонид Федун дал понять, что специалиста всегда ждут в Москве.

СОТРУДНИКА «СПАРТАКА» ИЗБИЛИ У РЕСТОРАНА

Из «Спартака» вчера приходили не только хорошие новости. Директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов оказался в реанимации после избиения. В ночь на 10 мая он выходил из ресторана вместе с женой и, по одной версии, попытался разнять на выходе конфликтующих людей, по другой – сам вступил в перепалку с компанией из пяти человек, в которой были две девушки. Один из участников конфликта ударил Фетисова, а затем нанес ему удар уже упавшему.

Инцидент произошел на Новокосинской улице. Фетисов, по некоторым данным, ударился головой при падении, получил открытую травму. В настоящий момент он в сознании, общается по телефону, но ему запрещено много разговаривать. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело. В клубе надеются, что преступников удастся найти.