«Динамо» - новый лидер РПЛ, «Спартак» продолжает падение, Рублев в финале «Мастерса»

ЦСКА выиграл второй матч подряд, взяв верх дома над «Ахматом» (2:0) , и улучшил турнирное положение. Армейцы набрали 9 очков после пяти туров. Голкипер Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионатов страны, сыграв 490 матчей . Ранее высшее достижение принадлежало его бывшему партнеру Сергею Игнашевичу. Грозненский клуб подвел полузащитник Харин, отправившийся в раздевалку после двух предупреждений уже в середине первого тайма. После перерыва свой первый гол забил 19-летний армеец Яковлев, а точку в матче поставил удар нигерийца Эджуке, принеся армейцам восьмую кряду победу над «Ахматом».

Опередить «Зенит» сегодня может и «Рубин», если победит в подмосковных Химках. А вот «Сочи» свой шанс обойти чемпиона упустил, уступив на выезде «Крыльям Советов» (0:1).

Помогло гостям удаление лидера «Урала» Бикфалви уже на 32-й минуте. На 31-й он схватил первое предупреждение, а следом и второе за откровенно грубую игру. Перемкнуло полузащитника, не иначе. Отметим также, что перед матчем все говорили о вспышке коронавируса в команде хозяев, что подтверждала информация от агента хавбека уральцев Луки Гагнидзе. Тот сообщал, что его клиент заболел ковидом. Однако РПЛ закрыла на все глаза под молчаливое согласие РФС. Никакой реакции не последовало.

Клуб из Санкт-Петербурга пропустил на первое место «Динамо», которое увезло три очка из Екатеринбурга, выиграв у «Урала» благодаря голу Тюкавина. Константин мог забить больше, но смазал пару хороших моментов, как и его партнеры. Бело-голубые имели подавляющее преимущество, нанесли 28 ударов по воротам, в то время как хозяева в створ так и не попали.

В РПЛ сменился лидер. «Зенит» не смог удержать победу в Уфе (1:1). Уже на 10-й минуте Малком вывел гостей вперед, но во втором тайме гол Агаларова принес ничью башкирской команде. Дебютный матч в составе питерцев провел бразилец Клаудиньо, но ничем особым не запомнился. В старте появился Артем Дзюба, отыгравший 71 минуту, однако по-прежнему был далек от лучшей формы. За пять матчей в чемпионате страны лучший бомбардир прошлого сезона не смог открыть счет забитым мячам.

Команда Алексея Березуцкого пока далека от хорошего футбола, очень много игровых проблем у красно-синих. Но даже они уже выше «Спартака», который на глазах деградирует. В Туле красно-белые были ужасны: играли медленно, с массой брака в передачах, отсутствием креатива и большого желания.

Португалец Руй Витория не может добиться от команды осмысленных действий в атаке. Голы москвичам даются с огромным трудом. В пяти турах с игры забито три мяча, два из них на счету аргентинца Понсе. В субботу он вывел спартаковцев вперед на 76-й минуте, но удержать победу за четверть часа гости не смогли. Столетие клуба «Спартак» начал отмечать за упокой, припоминая бесславный вылет команды из Лиги чемпионов.

ГОЛОВИН, МИРАНЧУК И ЧЕРЫШЕВ ОСТАЛИСЬ В ТЕНИ

Очередные матчи за свои клубы провели в субботу наши легионеры. «Монако» Александра Головина в чемпионате Франции проиграл дома «Лансу» - 0:2, а сам россиян в концовке встречи был удален. Арбитр показал ему прямую красную карточку, хотя эпизод, как показалось, на это не тянул. После трех туров монегаски набрали всего очко. Вдобавок к этому они проиграли первый домашний матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Шахтеру» и рискуют не попасть в групповой этап. Старт сезона у команды не задался.

Полузащитник «Аталанты» Антон Миранчук вышел на замену на 56-й минуте в выездном матче итальянской Серии А с «Торино». Гости вырвали победу в добавленное время после гола Пикколи. Наш хавбек результативными действиями в первом туре не отметился.

Также ничем не запомнился в игре с «Гранадой» полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев. Его команда провела не самый удачный матч и спаслась от поражения с помощью пенальти на последних минутах.

НА ЧМ ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ РОССИЯ ПОБЕДИЛА ПАРАГВАЙ

На чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Москве, сборная России лишь в серии пенальти выиграла у команды Парагвая. Основное время завершилось вничью – 3:3, в дополнительные три минуты соперники отличились по разу, а в послематчевых ударах россияне были точнее, реализовав все пять попыток.

В пляжном футболе за победу по пенальти победителю присуждается одно очко. После двух туров у наших команды их стало три - в стартовом матче американцев одолели в овертайме, завоевав два очка. Лидируют в нашей группе А японцы, уже обеспечившие себе выход в четвертьфинал с 6 очками. Россиянам нельзя проигрывать в заключительной встрече с Японией, иначе придется считать разницу мячей. Рискуют не выйти в плей-офф.

Сенсация случилась в группе В, где одни из фаворитов турнира испанцы неожиданно пропустили дюжину голов от Таити, проиграв 8:12.

РУБЛЕВ СЫГРАЕТ СО ЗВЕРЕВЫМ В ФИНАЛЕ ТУРНИРА В ЦИНЦИННАТИ

В финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати встретятся два олимпийских чемпиона Токио - россиянин Андрей Рублев, завоевавший золото Игр в миксте с Анастасией Павлюченковой, и победитель мужских соревнований Александр Зверев. Рублев накануне в трех сетах победил Даниила Медведева – 2:6, 6:3, 6:3. Причем это первый успех Андрея в игре с соотечественником, до этого он проиграл Медведеву все три поединка. Представляющий Германию Зверев провел упорную встречу с греком Стефаносом Циципасом. Матч продолжался два часа 43 минуты - 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Это девятый выход Зверева в финал «Мастерса». В понедельник он войдет в топ-4 рейтинга теннисистов, опередив Рафаэля Надаля. У Рублева пока неудачная статистика личных встреч с Александром – он не смог взять у него в четырех матчах ни одного сета.