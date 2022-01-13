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ФИА уволит Маси ради Хэмилтона? В «Формуле 1» останется только один из них

Вопрос о продолжении карьеры пилота «Мерседеса» напрямую связан с решениями ФИА.
ФИА уволит Маси ради Хэмилтона? В «Формуле 1» останется только один из них
13 января 2022 20:09
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Твиттер Льюиса Хэмилтона

Итоги расследования Международной автомобильной федерацией событий финальной гонки сезона-2021 Гран-при Абу-Даби станут определяющими для дальнейшей карьеры Льюиса Хэмилтона в «Формуле 1», сообщает Sky Sports.

Британский гонщик при спорных обстоятельствах проиграл звание чемпиона мира Максу Ферстаппену из «Ред Булла» на последнем круге заключительной гонки. Всемирный совет по автоспорту в декабре признал, что такие события портят имидж Ф1, пообещав провести расследование и изменить соответствующие правила. После этого заявления «Мерседес» отозвал ранее поданную апелляцию на итоги гонки в ОАЭ.

Босс немецкой команды Тото Вольф говорил, что после случившегося он не уверен в продолжении Льюисом карьеры. Это породило слухи о возможной замене британца на другого гонщика. Под угрозой увольнения в свою очередь оказался и гоночный директор ФИА Майкл Маси, принимавший спорные решения в конце гонки в Абу-Даби.

Со всеми этими вопросами до сих пор нет определенности. К ним добавила неразберихи и смена президента ФИА. Жана Тодта в середине декабря на этом посту заменил Мохаммед бен Сулайем. А еще Хэмилтону грозит наказание за пропуск церемонии награждения FIA Gala.

По данным Sky Sports, ФИА в понедельник начала расследование событий, произошедших в Абу-Даби, и намерена закончить его не позднее 3 февраля. Процесс возглавляет генеральный секретарь федерации Петер Байер. Бен Сулайем также принимает личное участие в проверке и занимается ей в срочном порядке из штаб-квартиры ФИА в Женеве. В федерации хотят опросить всех, кто имел отношение к спорным моментам: Маси, стюардов, гонщиков и представителей команд.

Обозреватель Sky Sports News Крейг Слейтер отмечает: «До сих пор неясно, будет ли Льюис Хэмилтон на стартовой решетке. При его желании вернуться в «Формулу 1» в случае преодоления разочарования, которое, по словам босса его команды Тото Вольфа, Льюис испытал после Абу-Даби, ответственность в этом вопросе лежит на ФИA. Она пообещала перед Рождеством расследовать события последнего круга и сделать некоторые выводы. Понятно, что «Мерседес» хочет увидеть что-то осязаемое в результате. Мне сообщили об этом так: чем дольше это затянется, тем хуже будет ситуация с Льюисом Хэмилтоном. Это информация от высокопоставленного источника».

Аналогичные сведения и у журналиста BBC Эндрю Бенсона. Один высокопоставленный источник сообщил, что отзыв апелляции «Мерседеса» на результат гонки в Абу-Даби напрямую связан с возможным уходом Маси с должности гоночного директора, а также Николя Томбасиса с поста руководителя ФИА по техническим вопросам формульных серий. Фамилии обоих сейчас отсутствуют в документе, где представлена новая структура руководства организацией.

«Мерседес» отрицает такие договоренности, замечая, что решение об отзыве протеста вызвано только обещанием федерации разобраться в ситуации. Несколько источников сообщили BBC, что не видят варианта, при котором Маси сохранит свою должность. Однако, по их словам, ФИА находится в затруднительном положении, поскольку для австралийца нет очевидной замены.

Сам Хэмилтон по-прежнему хранит молчание после финиша сезона-2021. Последнее интервью он давал в телеэфире сразу по завершении гонки в Абу-Даби. С тех пор он также ничего не публиковал в социальных сетях.

Первый день тестов перед сезоном-2022 будет 23 февраля, а первые свободные заезды стартового этапа чемпионата мира Гран-при Бахрейна пройдут 18 марта.

источник: «Советский спорт»
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