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Черный «Мерседес» и двойные уик-энды. Что изменилось в «Формуле-1»?
01 июля 19:00
автор: Николай Мысин
автор фото: «Мерседес»

Черный «Мерседес» и двойные уик-энды. Что изменилось в «Формуле-1»?

В пятницу, наконец, стартует чемпионат-2020, который должен был начаться еще в марте.

«Советский спорт» о главных изменениях в королевских гонках, которые случились во время пандемии.

КАЛЕНДАРЬ

Главное, что изменилось за время коронавирусной паузы – конечно, календарь чемпионата. Сезон должен был стартовать еще в начале марта, в Австралии, а «Гран-при Австрии» стоял 11-м в списке этапов. То есть, мы пропустили десять ярких уик-эндов! Не на всех из них поставлен крест. Но возможности провести все запланированные гонки, конечно же, нет.

Изначально сезон-2020 должен был стать самым насыщенным в истории – в календарь включили 22 «Гран-при», включая совершенно новый (во Вьетнаме) и один вернувшийся после длительного отсутствия в первой «Формуле» («Гран-при Голландии»). Сейчас организаторы планируют провести 15-18 гонок. А подтверждены лишь восемь из них, причем минимум две трассы примут по два уик-энда подряд. Речь о «Шпильберге», где через неделю после «Австрии» состоится «Гран-при Штирии» (регион, где находится автодром). И «Сильверстоуне», где пройдут «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия» такое название выбрали в честь юбилея «Формулы-1», первая гонка которой состоялась именно в Сильверстоуне в мае 1950 года.

Уже окончательно отменены семь гонок – Австралия, Голландия, Монако, Азербайджан, Франция Сингапур и Япония. Под вопросом остаются ранее отложенные «Гран-при» Бахрейна, Китая, Вьетнама и Канады. Причем, не исключено, что в Шанхае тоже проведут двойной уик-энд. Как и в Бахрейне. Не подтвержден пока «Гран-при России» в Сочи, но он, скорее всего, состоится. Просто не факт, что в изначально намеченные сроки (25-27 сентября). Полную версию календаря в ФИА опубликуют в ближайшие месяцы. Пока мы относительно уверены в том, что с 5 июля по 6 сентября увидим восемь гонок – помимо ранее упомянутых, пройдут этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Formula One

СОСТАВ ПИЛОТОВ

Конец 2020 года обещал нам немало интриг в плане новых составов «конюшен». Но мы привыкли, что громкие рокировки случаются осенью. А вот чтобы весной… Коронавирус изменил и это. Самые главные события на трансферном рынке в этом сезоне случились, по сути, задолго до старта.

Гром грянул сразу, без подготовки – в «Феррари» объявили, что прощаются с Феттелем. Себастьян покинет команду после шести лет в «Скудерии» его не устроили условия нового соглашения, да и в самом Маранелло не слишком цеплялись за немца. Куда отправится четырехкратный чемпион, пока неясно. Среди основных вариантов – «Мерседес» или… приостановка карьеры (возможно – и ее завершение). А кто заменит Феттеля в «Феррари» мы уже знаем – испанец Карлос Сайнс. На его место в «Макларене» в новом сезоне придет, соответственно, Даниэль Риккиардо.

Правда, круговорот столь громких новостей стих также внезапно, как и начался. Кто поедет в новом сезоне в «Рено» вместе с Эстебаном Оконом – мы не знаем. Останется ли Боттас в «Мерседесе» или Льюис Хэмилтон получит нового напарника – тоже. Как, кстати, не знаем, останется ли там сам Льюис – его контракт ведь тоже истекает в конце 2020 года. Но тут секрет полишинеля – идти Хэмилтону особо-то некуда, так что, конечно же, его продлят. А так ответы на вопросы по остальным перестановкам придется ждать до осени – сейчас команды сосредоточены на рестарте сезона.

Пилоты команд в сезоне-2020. Фото Formula One

СТАТУС КОМАНД

Коронавирусная пауза, конечно, ударила по кошельку. И «Формулы-1» в целом, и команд – в частности. Сложнее прочих пришлось «Уильямсу», который и так находится в кризисе, а тут остался без денег совсем. Команду покинул титульный спонсор (стал задерживать выплаты, и соглашение с ним расторгли), убытки дошли до критических, в итоге легендарная «конюшня» пошла на крайние меры – под кредиты заложила и перезаложила все имущество, от коллекции чемпионских болидов до здания завода и земли под ним. В конечном счете, случилось то, чего все ждали, но на что никак не решались в самом «Уильямсе» – команду выставили на продажу. Клэр Уильямс, дочь основателя «конюшни» и нынешний ее шеф, признала – их семья готова расстаться с контрольным пакетом акций. Сделку планируют оформить до осени, чтобы обеспечить стабильность в подготовке с сезону-2021. Среди возможных покупателей фигурируют два российских бизнесмена – Дмитрий Мазепин и Борис Ротенберг.

При этом «Уильямс» не единственный коллектив, который может сменить владельца. Тяжелый кризис накрыл компанию «Рено», на фоне падения продаж она вынуждена урезать расходную часть на два миллиарда евро! Содержание собственной команды «Формулы-1» в таких условиях французы могут признать нецелесообразным. И если будет хорошее предложение, то не исключено, что желто-черную «конюшню» тоже продадут (здесь в числе потенциальных покупателей также есть Мазепин). Слухи о закрытии формульной программы «Мерседеса» пока вызывают ухмылку – зачем продавать топ-команду, доминирующую последние шесть сезонов? Но в «Даймлере» дела идут несильно лучше, чем в «Рено». Так что кто знает, на какой шаг решатся педантичные, расчетливые и прагматичные немцы?

«Рено». Фото Formule One

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Сезон-2020 должен быть стать последним перед серьезным изменением техрегламента первой «Формулы». Однако в текущих условиях боссы чемпионата решили, что перемены могут подождать. Команды терпят колоссальные убытки, и разрабатывать сейчас принципиально новую машину им попросту не по карману (по крайней мере, большинству из них). Тем более, что уже принято решение о сокращениях бюджетов до 140 миллионов долларов в год. Так что регламент изменится в 2022 году. А вот в сезоне-2021 поедут, по сути, на тех же машинах, что в нынешнем.

Это условие организаторов – «конюшням» предписано омологировать свои болиды по состоянию «на сейчас». Дальнейшие доработки машин будут существенно ограничены вплоть до окончания чемпионата-2021. Вносить изменения можно лишь в аэродинамику, и то – не более, чем в два из 77 компонентов на выбор. Посыл все тот же – так проще экономить деньги. Другая сторона медали – если какая-то команда «промахнулась» с разработкой болида, у нее по сути не будет возможностей как-то исправить ситуацию. Грубо говоря, тот расклад сил, которые мы увидим в первых гонках, сохранится в течение полутора лет. И хорошо, если этот расклад обеспечит хорошую конкуренцию. Значит, будет интрига! А если нет? Если кто-то вновь начнет доминировать, как «Мерседес», а кто-то без шансов поплетется в хвосте, как «Уильямс»? Ну что же, тогда предстоящие два сезона будут скучными…

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф и пилот команды Льюис Хэмилтон. Фото Formula One

ЛИВРЕИ МАШИН

На фоне событий в США и набравших ход протестных акций в защиту прав чернокожих, «Формула-1» не могла на них не среагировать. Еще бы, когда главная звезда серии и ее действующий чемпион – сам чернокожий (хоть и единственный среди всех пилотов)! Активная позиция Льюиса Хэмилтона привела и к ряду громких, хотя банальных заявлений (ну, там, о толерантности, равных условиях, неприятия дискриминации по расовому признаку и т.д., и т.п.). А так же, что куда сильнее бросается в глаза (в прямом смысле) – к изменениям в раскраске машин. Большинство конюшен добавили в свои ливреи «радугу» символ борьбы за равенство. Кто-то ограничился лишь мелкими деталями (как «Рено»). Кто-то серьезно перекрасил болиды (как «Макларен»). Но дальше всех пошел, конечно, «Мерседес». Там отказались от серебристого цвета и сделали свои машины… черными. Логика проста и понятна. Хотя надо признать – если отвлечься от всяких двойных смыслов, вышло красиво и стильно.

Хотя фанатов куда больше волнуют не ливреи болидов. А их скорость на трассе. Вот какова она – узнаем уже в этот уик-энд.

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