Черный «Мерседес» и двойные уик-энды. Что изменилось в «Формуле-1»?

«Советский спорт» – о главных изменениях в королевских гонках, которые случились во время пандемии.

КАЛЕНДАРЬ

Главное, что изменилось за время коронавирусной паузы – конечно, календарь чемпионата. Сезон должен был стартовать еще в начале марта, в Австралии, а «Гран-при Австрии» стоял 11-м в списке этапов. То есть, мы пропустили десять ярких уик-эндов! Не на всех из них поставлен крест. Но возможности провести все запланированные гонки, конечно же, нет.

Изначально сезон-2020 должен был стать самым насыщенным в истории – в календарь включили 22 «Гран-при», включая совершенно новый (во Вьетнаме) и один вернувшийся после длительного отсутствия в первой «Формуле» («Гран-при Голландии»). Сейчас организаторы планируют провести 15-18 гонок. А подтверждены лишь восемь из них, причем минимум две трассы примут по два уик-энда подряд. Речь о «Шпильберге», где через неделю после «Австрии» состоится «Гран-при Штирии» (регион, где находится автодром). И «Сильверстоуне», где пройдут «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия» – такое название выбрали в честь юбилея «Формулы-1», первая гонка которой состоялась именно в Сильверстоуне в мае 1950 года.

Уже окончательно отменены семь гонок – Австралия, Голландия, Монако, Азербайджан, Франция Сингапур и Япония. Под вопросом остаются ранее отложенные «Гран-при» Бахрейна, Китая, Вьетнама и Канады. Причем, не исключено, что в Шанхае тоже проведут двойной уик-энд. Как и в Бахрейне. Не подтвержден пока «Гран-при России» в Сочи, но он, скорее всего, состоится. Просто не факт, что в изначально намеченные сроки (25-27 сентября). Полную версию календаря в ФИА опубликуют в ближайшие месяцы. Пока мы относительно уверены в том, что с 5 июля по 6 сентября увидим восемь гонок – помимо ранее упомянутых, пройдут этапы в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Formula One

СОСТАВ ПИЛОТОВ

Конец 2020 года обещал нам немало интриг в плане новых составов «конюшен». Но мы привыкли, что громкие рокировки случаются осенью. А вот чтобы весной… Коронавирус изменил и это. Самые главные события на трансферном рынке в этом сезоне случились, по сути, задолго до старта.

Гром грянул сразу, без подготовки – в «Феррари» объявили, что прощаются с Феттелем. Себастьян покинет команду после шести лет в «Скудерии» – его не устроили условия нового соглашения, да и в самом Маранелло не слишком цеплялись за немца. Куда отправится четырехкратный чемпион, пока неясно. Среди основных вариантов – «Мерседес» или… приостановка карьеры (возможно – и ее завершение). А кто заменит Феттеля в «Феррари» мы уже знаем – испанец Карлос Сайнс. На его место в «Макларене» в новом сезоне придет, соответственно, Даниэль Риккиардо.

Правда, круговорот столь громких новостей стих также внезапно, как и начался. Кто поедет в новом сезоне в «Рено» вместе с Эстебаном Оконом – мы не знаем. Останется ли Боттас в «Мерседесе» или Льюис Хэмилтон получит нового напарника – тоже. Как, кстати, не знаем, останется ли там сам Льюис – его контракт ведь тоже истекает в конце 2020 года. Но тут секрет полишинеля – идти Хэмилтону особо-то некуда, так что, конечно же, его продлят. А так ответы на вопросы по остальным перестановкам придется ждать до осени – сейчас команды сосредоточены на рестарте сезона.

Пилоты команд в сезоне-2020. Фото Formula One

СТАТУС КОМАНД

Коронавирусная пауза, конечно, ударила по кошельку. И «Формулы-1» в целом, и команд – в частности. Сложнее прочих пришлось «Уильямсу», который и так находится в кризисе, а тут остался без денег совсем. Команду покинул титульный спонсор (стал задерживать выплаты, и соглашение с ним расторгли), убытки дошли до критических, в итоге легендарная «конюшня» пошла на крайние меры – под кредиты заложила и перезаложила все имущество, от коллекции чемпионских болидов до здания завода и земли под ним. В конечном счете, случилось то, чего все ждали, но на что никак не решались в самом «Уильямсе» – команду выставили на продажу. Клэр Уильямс, дочь основателя «конюшни» и нынешний ее шеф, признала – их семья готова расстаться с контрольным пакетом акций. Сделку планируют оформить до осени, чтобы обеспечить стабильность в подготовке с сезону-2021. Среди возможных покупателей фигурируют два российских бизнесмена – Дмитрий Мазепин и Борис Ротенберг.

При этом «Уильямс» – не единственный коллектив, который может сменить владельца. Тяжелый кризис накрыл компанию «Рено», – на фоне падения продаж она вынуждена урезать расходную часть на два миллиарда евро! Содержание собственной команды «Формулы-1» в таких условиях французы могут признать нецелесообразным. И если будет хорошее предложение, то не исключено, что желто-черную «конюшню» тоже продадут (здесь в числе потенциальных покупателей также есть Мазепин). Слухи о закрытии формульной программы «Мерседеса» пока вызывают ухмылку – зачем продавать топ-команду, доминирующую последние шесть сезонов? Но в «Даймлере» дела идут несильно лучше, чем в «Рено». Так что кто знает, на какой шаг решатся педантичные, расчетливые и прагматичные немцы?

«Рено». Фото Formule One

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

Сезон-2020 должен быть стать последним перед серьезным изменением техрегламента первой «Формулы». Однако в текущих условиях боссы чемпионата решили, что перемены могут подождать. Команды терпят колоссальные убытки, и разрабатывать сейчас принципиально новую машину им попросту не по карману (по крайней мере, большинству из них). Тем более, что уже принято решение о сокращениях бюджетов до 140 миллионов долларов в год. Так что регламент изменится в 2022 году. А вот в сезоне-2021 поедут, по сути, на тех же машинах, что в нынешнем.

Это условие организаторов – «конюшням» предписано омологировать свои болиды по состоянию «на сейчас». Дальнейшие доработки машин будут существенно ограничены вплоть до окончания чемпионата-2021. Вносить изменения можно лишь в аэродинамику, и то – не более, чем в два из 77 компонентов на выбор. Посыл все тот же – так проще экономить деньги. Другая сторона медали – если какая-то команда «промахнулась» с разработкой болида, у нее по сути не будет возможностей как-то исправить ситуацию. Грубо говоря, тот расклад сил, которые мы увидим в первых гонках, сохранится в течение полутора лет. И хорошо, если этот расклад обеспечит хорошую конкуренцию. Значит, будет интрига! А если нет? Если кто-то вновь начнет доминировать, как «Мерседес», а кто-то без шансов поплетется в хвосте, как «Уильямс»? Ну что же, тогда предстоящие два сезона будут скучными…

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф и пилот команды Льюис Хэмилтон. Фото Formula One

ЛИВРЕИ МАШИН

На фоне событий в США и набравших ход протестных акций в защиту прав чернокожих, «Формула-1» не могла на них не среагировать. Еще бы, когда главная звезда серии и ее действующий чемпион – сам чернокожий (хоть и единственный среди всех пилотов)! Активная позиция Льюиса Хэмилтона привела и к ряду громких, хотя банальных заявлений (ну, там, о толерантности, равных условиях, неприятия дискриминации по расовому признаку и т.д., и т.п.). А так же, что куда сильнее бросается в глаза (в прямом смысле) – к изменениям в раскраске машин. Большинство конюшен добавили в свои ливреи «радугу» – символ борьбы за равенство. Кто-то ограничился лишь мелкими деталями (как «Рено»). Кто-то серьезно перекрасил болиды (как «Макларен»). Но дальше всех пошел, конечно, «Мерседес». Там отказались от серебристого цвета и сделали свои машины… черными. Логика проста и понятна. Хотя надо признать – если отвлечься от всяких двойных смыслов, вышло красиво и стильно.

Хотя фанатов куда больше волнуют не ливреи болидов. А их скорость на трассе. Вот какова она – узнаем уже в этот уик-энд.