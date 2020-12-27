Щербакова заставила плакать Тутберидзе, «Арсенал» прервал черную серию, Ковальчук едет в Балашиху

Среди спортивных пар победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов , ставшие трехкратными чемпионами страны. Они на три с небольшим балла превзошли результат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Третьими стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

«Для нее это было преодоление и физического состояния, и морального. Это давило. Это большая компенсация за проделанную работу и за нервы, которые мы потратили. Аня сделала геройский поступок. Но хочу отметить и Камилу, которая нервы собрала. Обе спортсменки показали лучший прокат этого сезона», - прокомментировала выступление своих учениц Тутберидзе .

Ну а дальше всех в шок поверг результат Анны. Щербакова не совсем хорошо себя чувствовала перед выступлением из-за последствий вируса, но ее выступление было идеальным, а сумма по итогам программ невиданной ранее – 264,1. Это был нокаут. Тутберидзе не сдержала слез, когда Анна попала к ней в объятия.

Александра откатала свою программу очень хорошо. Четко выполнила четверной лутц. Плющенко не скрывал эмоций после ее выступления, подняв вверх большой палец, да и сумма в 246 баллов по сумме двух программ была великолепной. Однако ответ Валиевой был еще более оглушительным. Камила безупречно исполнила номер с «Болеро» и на восемь баллов опередила конкурентку.

Чемпионат России в Челябинске завершился женской произвольной программой. Все призеры – Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова - превзошли мировой рекорд . А с учетом того, что золото и серебро досталось воспитанницам Этери Тутберидзе, а подопечной Евгения Плющенко Трусовой лишь бронза, вполне можно говорить о полном триумфе тренера, представляющей прекрасную половину человечества.

«Арсенал» побил «Челси» и спас Артету от отставки

Лондонский «Арсенал» прервал серию неудач в АПЛ, выиграв в дерби у «Челси» - 3:1. До этого матча канониры не побеждали семь игр, с 1 ноября, и откатились на 15 место. Победа позволила перевести дух главному тренеру команды Микелю Артете, над которым уже начали было сгущаться тучи.

По ходу матча хозяева вели 3:0, а в концовке едва не позволили отыграть гостям и второй мяч. Уже в компенсированное время Жоржиньо не реализовал пенальти. У синих на протяжении десяти встреч с учетом всех турниров не забивает Тимо Вернер. Главное приобретение «Челси» в последнее трансферное окно пока явно не может привыкнуть к стилю лондонцев и игре в АПЛ. В Бундеслиге у него получалось куда успешнее. Как бы не повторил немец судьбу Андрея Шевченко, который потерял былой блеск, перебравшись в свое время из Милана в Лондон.

«МЮ» не смог удержать победу в выездном матче с Лестером», хотя дважды вел по ходу встречи. Ничья 2:2. «Эвертон» в гостях переиграл со счетом 1:0 «Шеффилд Юнайтед», набрал 29 очков и вытеснил «Лестер» (28) со второго места на третье. «МЮ» на четвертом (27). На пятое поднялся «Ман Сити» (26), победивший дома «Ньюкасл» - 2:0. Лидирует «Ливерпуль» - 31 очко.

Канада забросила 16 шайб Германии

На молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне сборная Канада в своем первом матче на турнире в группе А уничтожила немцев – 16:2. Хет-трик на счету Дилана Козенса, по дублю сделали сразу четыре хоккеиста - Доусон Мерсер, Филип Томасино, Пейтон Кребс и Алекс Ньюхук. По одной шайбе забросили Кейден Гуле, Райан Судзуки, Джейкоб Пеллетье, Томас Харли и Коннор Макмайкл.

Семь голов хозяева забили во втором периоде, обновив национальный рекорд по шайбам за 20-минутку, установленный в 1999 году. Тогда канадцы «отгрузили» 5 голов Казахстану (12:2).

В группе В, где выступает сборная России, шведы с крупным счетом победили чехов – 7:1, несмотря на то что соперник отличился первым. Второй и третий периоды скандинавы выиграли с одинаковым результатом – 3:0. С чешской командой россияне встречаются 28 декабря в 5.30 по московскому времени. Напомним, что в субботу команда Игоря Ларионова в стартовом матче на МЧМ одолела американцев – 5:3.

Вчера вынужден был покинуть расположение нашей сборной и отправиться домой тренер вратарей Николай Хабибулин. У него умер отец. Исполнять обязанности Николая будет Рашит Давыдов.

«Советский спорт» выражает соболезнование Николаю Хабибулину и его родным.

Ковальчука ждут в «Авангарде» в понедельник

Илья Ковальчук официально стал игроком «Авангарда». В субботу 37-летний нападающий подписал контракт с омским клубом, квартирующим пока в подмосковной Балашихе, по схеме «1+1». До конца нынешнего сезона олимпийский чемпион заработает по разным оценкам сумму от 20 до 40 миллионов рублей. Верить можно скорее последней, учитывая, что Илья всю карьеру получал хорошие деньги.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА присоединится к своей команде в понедельник и воссоединится в «Авангарде» с канадским тренером Бобом Хартли, под руководством которого отыграл несколько лет в «Атланте Трэшерз» - с 2003-го по 2007-й. В последнем сезоне в НХЛ автор золотого гола на ЧМ-2008 в Квебеке сменил три клуба: «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». Однако в «Кэпиталз» дела у Ильи не пошли. Возможно, просто не хватило времени на адаптацию в новой команде после остановки сезона из-за коронавируса. Плей-офф Овечкин и компания провалили, и Кови оказался не нужен на североамериканском рынке.

Тем временем «Авангард» вчера проиграл второй раз в сезоне «Спартаку», в котором когда-то начинал свою карьеру Ковальчук. И снова красно-белые добыли победу в овертайме. 1 ноября было 2:1, а в минувшую субботу 3:2. Дополнительное очко принес москвичам бросок Лукаша Радила.

Московское «Динамо» также в овертайме выиграло у СКА – 2:1 благодаря голам экс-армейцев Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева. Бело-голубые немого реабилитировались после оглушительного разгрома в четверг от «Ак Барса» - 2:7.