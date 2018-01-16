В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе. По сложившейся зимней традиции начинаем с трансферов.

Выставлять игроков на продажу и ждать предложений – одно, но ссылать футболистов сборной в дубль и не брать их с собой на сборы команды – совсем другое. Так безжалостно поступил «Зенит». Сине-бело-голубой клуб сразу четверым своим игрокам дал явно понять, что работать с основой они не будут. Среди отверженных оказались Артем Дзюба, Олег Шатов, Иван Новосельцев и Александр Анюков – все в недавнем прошлом футболисты сборной России.

«Зенит» отправился на сбор без Шатова и Дзюбы

Естественно, мы сразу начали искать варианты продолжения карьеры. Быстрее всего «пристроить» удалось Артема Дзюбу. На футболиста появился новый претендент. Теперь Артем может оказаться в… «Уфе». Отправляться в ссылку футболисту не привыкать. «Спартак» с завидной регулярностью направлял его «по этапу». «Уфа», кстати, неплохой вариант: клуб борется за места в еврокубках, а руководит им старый знакомый Артема – Сергей Семак.

Лучший вариант для Дзюбы найден, Шатову будет гораздо проще

Вот что удивительно… Четырех россиян «Зенит» оставил в Питере, но взял с собой на сборы Кристиана Нобоа, который сидит на банке также плотно, как и Артем Дзюба, да еще и в лимит на легионеров в российском чемпионате ни коим образом не вписывается. Что-то странное происходит в клубе… Пока – разбираемся со случаем Кристиана отдельно.

Нобоа стал лавочником. Что происходит с одним из самых ярких легионеров

Невольно Артем Дзюба может быть втянут в многоходовую комбинацию переходов. Представьте: «Спартак» получает от «Брайтона» за Зе Луиша 20 млн фунтов, тратит их на приобретение Федора Смолова из «Краснодара», который в свою очередь забирает Дзюбу из «Зенита», уже нашедшего нападающему замену в виде Антона Заболотного из «Тосно»… И это – лишь один из вариантов – такой вот круговорот бабла в футболе.

Зе Луиш, который изменит все. Как трансфер «Спартака» встряхнет всю премьер-лигу

Интересный вариант усиления появился в московском ЦСКА. Клуб нашел очередного возвращенца. На этот раз в команду на правах аренды может прийти Ахмед Муса из «Лестера», купленный в свое время за очень неплохие деньги. Клуб уже проделывал такой «фокус» и с Вагнером Лавом, и с Сейдой Думбия.

ЦСКА может арендовать Мусу до конца сезона

Продолжает думать об усилении московское «Динамо», борющееся за выживание. Если вчера проскочил слух насчет Константина Рауша из «Кельна», то теперь идут разговоры о том, что в своем составе бело-голубые хотят видеть Вячеслава Караваева, оказавшегося ненужным в пражской «Спарте».

«Динамо» предлагает за Караваева 1,5 млн евро

«Спартак» тоже не забывает об усилении. Пока красно-белые «шоколадки» продолжают таять под арабским солнцем, клуб торгуется за очередного бразильца. Однако, если каждый трансфер «Спартака» обычно окружает ворох конкурентов, то теперь «Сантос», за который играет защитник Вериссимо, открыто заявляет, что торги ведет только со «Спартаком». Накануне российская команда выступила с новым предложением по футболисту, который, кажется, больше никому и не нужен.

«Сантос»: «Спартак» является единственным, кто проявляет предметный интерес к Вериссимо

Мы уже много писали о тотальной распродаже в казанском «Рубине». Не поверите, но она может коснуться и ветерана татарского клуба турецкого полузащитника Гекдениза Карадениза. На склоне своих футбольных лет 38-летний игрок может оказаться в одном из азербайджанских клубов. А ведь ветеран даже сейчас является одним из лучших распасовщиков в лиге – 5 результативных передач в 15-ти матчах чемпионата.

Карадениз может оказаться в Азербайджане

Вообще-то, вся эта возня вокруг футболистов уже порядком надоела. На пустом месте за них предлагают миллионы и платят им сотни тысяч евро в месяц. Вот посол чемпионата мира от Сочи Евгений Плющенко правильно говорит: пора платить игрокам по 30 тысяч рублей в месяц. Все остальное пусть добирают хорошими результатами. Тогда и играть начнут, иначе просто есть нечего будет.

Евгений Плющенко: Сделайте футболистам маленькие зарплаты – тогда они заиграют

Да и вообще весь этот футбол с его огромными бабками всех достал, нет? По крайней мере он достал спонсоров, которым надоело вываливать кучу бабла в эту бездонную яму посреди зеленого газона. Дошло до того, что уже чемпионату мира не хватает спонсоров. В ФИФА хватаются за головы.

Чемпионаты мира не нужны никому! Кроме России, Катара и Китая

Параллельно в ФИФА не отстают от России. Организация уже связалась с Григорием Родченковым и даже проводит с ним какие-то консультации. Для России это означает только одно – жди беды. Этот сказочник такого может доверчивого Джанни Инфантино на уши навешать…

Ждем новых сенсаций: ФИФА признала, что уже работает с Родченковым

Зато в «Краснодаре» все отлично. Клуб уже отчитался о продаже более 13-ти тысяч билетов на матч юношеской Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Для сравнения это – почти средний показатель посещаемости московского ЦСКА на новом домашнем стадионе в этом сезоне. А ведь до матча еще далеко…

«Краснодар» продал более 13 000 билетов на матч Юношеской лиги УЕФА против «Реала»