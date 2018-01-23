Без своего основного центрального защитника красно-белые проиграли «Астане», а «Зенит» без Дзюбы и Шатова разгромил «Копенгаген».

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Накануне прошли очередные товарищеские матчи российских клубов на зимних сборах. Основное внимание – к чемпиону. «Спартак» во второй раз подряд проиграл. Мог случиться и разгром – казахская «Астана» вела в счете 3:0, но во втором тайме, когда на поле играли уже в основном резервисты, красно-белые перехватили инициативу и сумели отыграть два мяча в концовке встречи.

«Спартак», все не так! Красно-белые проиграли второй матч подряд на сборе в ОАЭ

Уже сейчас видно, как не хватает в защите основного ее звена – получившего тяжелую травму Георгия Джикии. Своими силами «Спартак» прикрыть потерю вряд ли сможет. Видимо Массимо Каррере и администрации клуба придется искать замену на стороне.

Боккетти точно не заменит Джикию. У «Спартака» все плохо

Проверял свои силы перед продолжением Лиги Европы и чемпионата России и московский ЦСКА. Армейцы вновь не смогли победить соперника, но снова не проиграли. Благодаря дублю Витиньо, дважды уступая в счете, ЦСКА сыграл вничью с датским клубом «Хорсенс».

Акинфеев ударил соперника, Витиньо забил чудо-гол. Но ЦСКА не победил «Хорсенс»

В первом контрольном матче на сборах в Абу-Даби «Краснодар» переиграл ташкентский «Локомотив» (2:1). Выиграть быки смогли даже без своего главного бомбардира и лидера Федора Смолова.

Пока без Смолова. На сборах «Краснодар» победил чемпиона Узбекистана

Еще до матча «Зенита» с другим датским клубом, «Копенгагеном», наша питерская редакция объясняла, почему Манчини должен привести сине-бело-голубых к званию чемпионов России.

«Зенит» может стать чемпионом благодаря Манчини. Доказательства просты и понятны

На поле «Зенит» подтвердил – весной он будет побороться за титул с «Локомотивом». «Зенит» нанес сокрушительное поражение сильнейшему клубу Дании – 5:0. А ведь датчане, как и «Зенит», готовятся уже в феврале стартовать в плей-офф Лиги Европы. Два гола на счету Панюкова. За сине-бело-голубых дебютировал Заболотный и сразу забил.

Уничтожили. «Зенит», в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Локо», начал сбор с победы

Но даже такая уверенная победа «Зенита» не стала самой крупной для российских клубов. Камня на камне от своего соперника неожиданно не оставил «СКА-Хабаровск» - 8:1. И ведь играли хабаровчане против известного, по крайней мере в нашей стране, клуба – бакинского «Нефтчи».

«СКА-Хабаровск» отправил восемь мячей в ворота «Нефтчи»

Интересный результат принес второй контрольный матч «Ростова» под руководством Валерия Карпина. Во второй игре подряд с участием ростовчан зафиксирована ничья. Причем обе игры завершились с одинаковым счетом – 1:1. Как тут не вспомнить старт Валерия Карпина в армавирском «Торпедо» - с пяти безголевых ничьих подряд?

«Ростов» вновь сыграл вничью при Карпине

Теперь – к трансферам. Накануне появилась информация о том, что серьезные притязания на главную звезду «Спартака» Квинси Промеса имеет английский «Саутгемптон». Мы решили понять, насколько реален такой трансфер до закрытия окна в Европе и зачем это может понадобиться голландскому игроку.

Святой Антон. Промеса заберут и «Спартак» с этим ничего сделать не сможет

Дальше мы попытались понять как скажется уход главного бомбардира «Спартака» на игре команды. Вывод прост - «Спартаку» будет больно, но смертельным удар не станет. Немного тактики для вас с самого утра.

Уход Промеса ударит по результативности «Спартака», но не по игре

Помимо травмы Георгия Джикии, «Спартак» может лишиться еще одного центрального защитника. На Сердара Таски, контракт которого истекает менее чем через полгода, претендуют сразу несколько клубов бундеслиги. Правда, в такой ситуации, думается, чемпионы вряд ли отпустят игрока этой зимой – дождутся лета.

Консультант Сердара Таски: Мы получили несколько запросов из Бундеслиги

Главный трансферный сериал зимы – где окажется Артем Дзюба. «Зенит» не намерен усиливать своим нападающим конкурентов вроде «Локомотива» и «ЦСКА, а сам Артем, если верить слухам, категорически отказывается играть в «Уфе» или тульском «Арсенале».

Дзюба намерен отклонить предложения «Уфы» и тульского «Арсенала»

Кроме Артема Дзюбы уфимский клуб, который возглавляет бывший тренер «Зенита» Сергей Семак, заинтересовался и в другом футболисте сине-бело-голубых – Александре Анюкове. Правда, о покупке речь не идет – пока только аренда.

«Уфа» хочет арендовать у «Зенита» Анюкова

«Локомотив», как и «Спартак», может лишиться своего лучшего футболиста – Мануэла Фернандеша, на которого претендует миланский «Интер». Однако железнодорожники пока блокируют этот переход. Как такое решение клуба скажется на настроении футболиста? Увидим весной.

«Локомотив» заблокировал трансфер Фернандеша в «Интер»

Не спят зимой и конкуренты российских клубов по стадии плей-офф Лиги Европы. Мы анализируем, кого уже успели купить и продать французская «Ницца», сербская «Црвена Звезда», испанский «Атлетик» из Бильбао и шотландский «Селтик».

Наши соперники в Лиге Европы: кого приобрели, кого потеряли

Пока что главным ньюсмейкером на трансферном рынке является московское «Динамо», купившее из Германии игрока сборной России Константина Рауша. Мы поговорили с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым, который рассказал о сборах в турецком Белеке и прокомментировал последние трансферы клуба.

Дмитрий Хохлов: Не уверен, что Дзюба вписался бы в игру «Динамо»

Близится чемпионат мира, а в России продолжает твориться непонятно что. В некоторых регионах до сих пор не определились, будут ли они исполнять требование ФИФА и продавать пиво на стадионах, или нет. А тут еще и новые скандалы вокруг бездомных собак, о которых то ли заботятся, то ли от них избавляются…

Помянуть убитых животных будет нечем. На ЧМ пить пиво нельзя, а убивать можно?

Зато у нас на чемпионате мира будут использовать видеопомощника судьи. Хоть что-то хорошее наше мировое первенство даст миру футбола.

ФИФА решила использовать видеоассистентов судьи на ЧМ-2018