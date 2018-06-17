– Потрясающий был матч, блестяще и с сердцем играла сборная Перу. Уверен, что болельщики, которые приехали сюда, не могут высказать никаких критических моментов в адрес своих игроков, матч всем понравился.
Фарфан работал на команду, как обычно. Были сложности в атаке, там хорошие защитники, но он сыграл отлично.
22:47
Первый тайм в Калиниграде завершен, хорваты выигрывают.
– Мой телефон и телефоны коллег разрываются от просьб достать билеты, – приводит слова Азарова корреспондент «Советского спорта» Константин Кринский. – Особенно после ошеломительной победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0). Аншлаг на третьем матче группового этапа будет сто процентов. Надеюсь, сборная победит и на нашем стадионе. Соперник, команда Уругвая, непростой, кусачий, но я верю, что Россия при нашей поддержке покажет свою лучшую игру на турнире.
17:00
Говорит Поль Погба: Мы выиграли матч, взяли три очка – это самое главное. Сейчас наша цель – следующая игра, все мысли о ней. Я думаю, что она будет еще более сложной. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
16:45
После первого тайма Аргентина и Исландия играют вничью 1:1.
Исландцы сравнивают счет! На 23-й минуте это сделал Альфред Финнбогасон.
16:19
На 19-й минуте Серхио Агуэро выводит аргентинцев вперед!
16:15
В паузе между эфирами на Первом канале главный редактор «Советского спорта» встретился с фигуристкойАделиной Сотниковой.
– Мы сейчас вместе с тобой будем смотреть матч Аргентина – Исландия. Кто победит?
– Я болеть буду за Месси. Мне он очень нравится. Уверена, что он обязательно забьет. Тем более после вчерашнего хет-трика Роналду его должно двигать вперед желание дать достойный ответ вечному конкуренту.
– Аргентина легко победит?
– Я не очень-то разбираюсь. Но в Исландию тоже верю.
16:00
Матч Аргентина – Исландия начался! Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.
15:45
Бывший президент Франции Николя Саркозиподелился впечатлениями от организации чемпионата мира в России. В субботу Саркози прибыл в Казань, где посетил матч Франция – Австралия.
«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня – в Казани, атмосфера – фантастическая».
15:30
«Буду рад, если он справится с Месси». Первый тренер защитника сборной Нигерии Брайана Идову о том, почему его воспитанник не заиграл в «Зените» и сможет ли он закрыть Месси. ЧИТАТЬ
Госдеп предупредил американцев о возможных террактах на ЧМ-2018. Именно США были в числе лидеров по покупке билетов на матчи чемпионата мира. ПОДРОБНЕЕ
14:18
Пошла жара! На 62-й минуте Йединак сравнивает счет тоже с пенальти!
14:14
На 58-й минуте Гризманн уверенно открывает счет в матче с 11-метровой отметки!
14:13
В ворота сборной Австралии поставили пенальти после просмотра повтора!
14:10
Полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что не расстроился из-за того, что Криштиану Роналду обошел его в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.
«Нет, не расстроился. Ни капли. Очень понравился матч Испании и Португалии. Очень рад за Начо. Для нас для каждого свой гол красивее, но это не важно, главное, что наши команды добились результата. Дай Бог, что все будет хорошо, и мы с ним увидимся здесь». БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗДЕСЬ
Как будут добираться до России фанаты сборной Австралии? Этот вопрос интриговал, учитывая логистические сложности, с которыми приходится сталкиваться, когда хочешь полететь на другой континент. Как правило, это куча пересадок, несколько тысяч километров в воздухе и какое-то дикое количество часов. Все, кого мы встретили возле «Казань-Арены» накануне матча против Франции, оказались суперпозитивными людьми, которые просто счастливы оказаться на чемпионате мира в России, несмотря на сутки в воздухе. ЧИТАТЬ
– Учитывая, что за сборную Исландии выступают футболисты «Ростова», я, конечно, в душе надеюсь, что они сотворят чудо. Но если говорить футбольным языком, то, безусловно, против сборной Аргентины им очень тяжело будет.
Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира.
– Удивились счету в матче Россия – Саудовская Аравия?
– Очень приятно, классно! Честно говоря, не понимал, почему была такая сильная критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя, может быть, кто-то скажет, что если поддерживать, то команда могла расслабиться. Те, кто критиковал, может, разозлил футболистов. Но, я думаю, что все равно нужно быть позитивным. Надо ждать лучшего. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
13:15
Талантливый человек талантлив во всем.
Артем Дзюба: "В детстве была мысль стать вратарем, но желание забивать голы пересилило. Люблю серии пенальти" 😊 pic.twitter.com/aILAFA32or
Если Австралия ассоциируется с кенгуру, то национальная сборная – с нетленным Тимом Кэхиллом. А на чемпионате мира в России ветеран австралийцев может войти в список великих, если забьет хотя бы один гол. Что для этого нужно? ОТВЕТ ЗДЕСЬ