Хроника третьего дня чемпионата мира по футболу в России.

​00:00

Закончился насыщенный футболом день. Мы немного отдохнем и увидимся завтра на нашем сайте!

23:57

Модрич – лучший игрок матча. Заслуженно.

23:53

Все! Хорваты одержали победу над нигерийцами со счетом 2:0!

23:40

Диего Марадона извинился за то, что нарушил запрет на курение на матче Аргентина – Исландия.

«Сегодня был тяжелый день для всех аргентинцев из-за напряженного дебюта на чемпионате мира. У каждого человека свои способы снять напряжение. Я честно не знал, что на стадионах нельзя курить.

Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам турнира. Приходите на матч Аргентины, давайте вместе поддержим наших ребят», – написал Марадона в инстаграме.

23:30

71-я минута. Иван Ракитич удваивает преимущество сборной Хорватии, забив с 11-метровой отметки!

23:20

Марсело назначен капитаном сборной Бразилии.

23:00

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча Перу – Дания.

– Потрясающий был матч, блестяще и с сердцем играла сборная Перу. Уверен, что болельщики, которые приехали сюда, не могут высказать никаких критических моментов в адрес своих игроков, матч всем понравился.

Фарфан работал на команду, как обычно. Были сложности в атаке, там хорошие защитники, но он сыграл отлично.

22:47

Первый тайм в Калиниграде завершен, хорваты выигрывают.

22:32

На 32-й минуте защитник сборной Нигерии Одженекаро Этебо срезал мяч в свои ворота – 0:1.

22:15

Форвард сборной Египта Мохамед Салах готов сыграть в матче с командой России во втором туре группового этапа ЧМ-2018.

«Он был готов сыграть и против Уругвая, но тренер не хотел рисковать», – информирует официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на представителя египетской федерации футбола.

22:00

Матч Хорватия – Нигерия начался! Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.

21:45

Появилось видео наезда таксиста на пешеходов.

21:30

Форвард сборной Дании Юссуф Поульсен признан лучшим игроком матча с Перу.

21:15

Заключительный матч дня состоится в Калининграде.

20:55

Матч в Саранске завершен! Дания обыграла Перу со счетом 1:0.

20:40

Шок! В центре Москвы водитель такси въехал в группу мексиканских болельщиков.

Есть пострадавшие, не менее восьми человек. После ЧП водитель попытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО ЗДЕСЬ

20:18

ГОООЛ! На 59-й минуте вперед датчан выводит Юссуф Поульсен!

19:47

На этой драматичной ноте завершается первый тайм – 0:0.

19:45

Кристиан Куэва посылает мяч на трибуну! Да уж.

19:44

После просмотра видеоповтора главный арбитр назначает пенальти в ворота Дании.

19:30

Важные комментарии после матча в Москве.

Хорхе Сампаоли: Игра с Исландией была неудобной для Месси, соперник блокировал все свободные зоны (читать)

Хеймир Хадльгримссон: Заработать очко в матче с Аргентиной – великое дело (читать)

Ханнес Халльдоурссон: То, что я отбил пенальти от Месси, сильно вдохновило всю команду (читать)

Жозе Моуринью: Исландия действовала на максимуме своих возможностей (читать)

19:00

Матч Перу – Дания начался! Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.

18:45

Диего прекрасен. Покурил, нос почесал.

18:30

Нелепость дня. Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик получил травму в сочинском дельфинарии.

Милик поскользнулся и и неудачно упал на руку. После медицинского обследования подозрение на перелом не подтвердилось – игроку диагностирован сильный ушиб.

18:15

Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон признан лучшим игроком матча с Аргентиной (1:1).

34-летний вратарь совершил шесть сэйвов, а также парировал пенальти от Месси.

18:10

Третий матч дня пройдет в Саранске.

17:55

Все! Исландия устояла в матче против Аргентины – ничья 1:1!

17:40

Чеченские болельщики подарили Мохамеду Салаху 100-килограммовый торт в честь 26-летия.

17:22

Вратарь сборной Исландии отбил пенальти от самого Месси на 64-й минуте!

17:15

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о заключительном матче сборной России на групповом этапе чемпионата мира с Уругваем.

– Мой телефон и телефоны коллег разрываются от просьб достать билеты, – приводит слова Азарова корреспондент «Советского спорта» Константин Кринский. – Особенно после ошеломительной победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0). Аншлаг на третьем матче группового этапа будет сто процентов. Надеюсь, сборная победит и на нашем стадионе. Соперник, команда Уругвая, непростой, кусачий, но я верю, что Россия при нашей поддержке покажет свою лучшую игру на турнире.

17:00

Говорит Поль Погба: Мы выиграли матч, взяли три очка – это самое главное. Сейчас наша цель – следующая игра, все мысли о ней. Я думаю, что она будет еще более сложной. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

16:45

После первого тайма Аргентина и Исландия играют вничью 1:1.

16:23

Исландцы сравнивают счет! На 23-й минуте это сделал Альфред Финнбогасон.

16:19

На 19-й минуте Серхио Агуэро выводит аргентинцев вперед!

16:15

В паузе между эфирами на Первом канале главный редактор «Советского спорта» встретился с фигуристкой Аделиной Сотниковой.

–​ Мы сейчас вместе с тобой будем смотреть матч Аргентина – Исландия. Кто победит?

– Я болеть буду за Месси. Мне он очень нравится. Уверена, что он обязательно забьет. Тем более после вчерашнего хет-трика Роналду его должно двигать вперед желание дать достойный ответ вечному конкуренту.

–​ Аргентина легко победит?

– Я не очень-то разбираюсь. Но в Исландию тоже верю.

16:00

Матч Аргентина – Исландия начался! Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.

15:45

Бывший президент Франции Николя Саркози поделился впечатлениями от организации чемпионата мира в России. В субботу Саркози прибыл в Казань, где посетил матч Франция – Австралия.

«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня – в Казани, атмосфера – фантастическая».

15:30

«Буду рад, если он справится с Месси». Первый тренер защитника сборной Нигерии Брайана Идову о том, почему его воспитанник не заиграл в «Зените» и сможет ли он закрыть Месси. ЧИТАТЬ

15:20

Танцуют все!

15:15

К стадиону!

15:10

Аргентинцы развлекаются.

Аргентинцы носят на руках китайца перед матчем с Исландией на станции метро «Спартак». Когда еще такое будет 🙂 #ЧМ2018 pic.twitter.com/903afS5ilS — Руслан Абушкин (@abushkin) 16 июня 2018 г.

15:00

Следующий матч пройдет в Москве.

14:52

Все! Франция в Казани обыгрывает Австралию со счетом 2:1!

14:37

На 81-й минуте Погба выводит французов вперед!

14:25

Госдеп предупредил американцев о возможных террактах на ЧМ-2018. Именно США были в числе лидеров по покупке билетов на матчи чемпионата мира. ПОДРОБНЕЕ

14:18

Пошла жара! На 62-й минуте Йединак сравнивает счет тоже с пенальти!

14:14

На 58-й минуте Гризманн уверенно открывает счет в матче с 11-метровой отметки!

14:13

В ворота сборной Австралии поставили пенальти после просмотра повтора!

14:10

Полузащитник сборной России Денис Черышев признался, что не расстроился из-за того, что Криштиану Роналду обошел его в списке лучших бомбардиров чемпионата мира.

«Нет, не расстроился. Ни капли. Очень понравился матч Испании и Португалии. Очень рад за Начо. Для нас для каждого свой гол красивее, но это не важно, главное, что наши команды добились результата. Дай Бог, что все будет хорошо, и мы с ним увидимся здесь». БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗДЕСЬ

14:00

Как будут добираться до России фанаты сборной Австралии? Этот вопрос интриговал, учитывая логистические сложности, с которыми приходится сталкиваться, когда хочешь полететь на другой континент. Как правило, это куча пересадок, несколько тысяч километров в воздухе и какое-то дикое количество часов. Все, кого мы встретили возле «Казань-Арены» накануне матча против Франции, оказались суперпозитивными людьми, которые просто счастливы оказаться на чемпионате мира в России, несмотря на сутки в воздухе. ЧИТАТЬ

13:50

Тренер «Ростова» Михаил Осинов высказался о матче чемпионата мира Аргентина – Исландия, который пройдет сегодня в Москве.

– Учитывая, что за сборную Исландии выступают футболисты «Ростова», я, конечно, в душе надеюсь, что они сотворят чудо. Но если говорить футбольным языком, то, безусловно, против сборной Аргентины им очень тяжело будет.

Как завершится матч Аргентина – Исландия? Победой Аргентины в 1-2 мяча 111 (53.1%) Крупной победой Аргентины 38 (18.2%) Нулевой ничьей 11 (5.3%) Результативной ничьей 30 (14.4%) Победой Исландии в 1-2 мяча 15 (7.2%) Крупной победой Исландии 4 (1.9%) Всего голосов: 209

13:45

Завершился первый тайм. Французы и австралийцы счет пока не открыли. Игра равная.

🇫🇷#FRAAUS🇦🇺 #ЧМ2018

Статистика первого тайма



Сможет ли Франция использовать свое преимущество во втором тайме? 🤔 pic.twitter.com/gDVmUN8uWm — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.

13:40

Вернемся в Казань.

13:30

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от игры сборной России на чемпионате мира.

– Удивились счету в матче Россия – Саудовская Аравия?

– Очень приятно, классно! Честно говоря, не понимал, почему была такая сильная критика перед началом чемпионата мира. Что бы ни случилось, надо было сначала поддерживать команду. Хотя, может быть, кто-то скажет, что если поддерживать, то команда могла расслабиться. Те, кто критиковал, может, разозлил футболистов. Но, я думаю, что все равно нужно быть позитивным. Надо ждать лучшего. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

13:15

Талантливый человек талантлив во всем.

13:00

Матч Франция – Австралия начался! Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.

12:55

Как же без Деда мороза.

12:50

Тренировка нашей сборной.

12:45

Если Австралия ассоциируется с кенгуру, то национальная сборная – с нетленным Тимом Кэхиллом. А на чемпионате мира в России ветеран австралийцев может войти в список великих, если забьет хотя бы один гол. Что для этого нужно? ОТВЕТ ЗДЕСЬ

12:30

Викинги в Москве!

12:15

Интересный факт. Стартовый состав сборной Франции в первом матче команды на чемпионате мира стал самым молодым в истории национальной команды с 1930 года.

Средний возраст 11 игроков, которые начнут матч с Австралией в Казани, составляет 24 года и шесть месяцев.

На первом в истории чемпионате мира в 1930 году средний возраст французов, сыгравших с Мексикой, составлял 23 года 11 месяцев.

Как завершится матч Франция – Австралия? Крупная победа сборной Франции 107 (36.4%) Победа сборной Франции с разницей в 1-2 мяча 161 (54.8%) Ничья 13 (4.4%) Победа сборной Австралии с разницей в 1-2 мяча 11 (3.7%) Крупная победа сборной Австралии 2 (0.7%) Всего голосов: 294

12:00

Защитник сборной России Юрий Жирков начал субботнюю тренировку команды в общей группе, сообщает корреспондент «Советского спорта» Павел Лысенков.

Напомним, накануне на первой тренировке после победы над Саудовской Аравией (5:0) в стартовом матче чемпионата мира 34-летний игрок работал по индивидуальной программе из-за ушиба голени.

При этом, по словам представителей тренерского штаба сборной России, сегодняшнюю тренировку Жирков также будет заканчивать отдельно от партнеров.

11:55

Стартовые составы на первый матч дня.

11:50

Есть и плохие новости. В Саранске автомобиль сбил болельщика сборной Перу. К счастью, с ним все в порядке.

11:40

Во вчерашнем сумасшедшем матче Португалия – Испания (3:3) всех затмил Роналду. Мы решили восполнить несправедливость, отметив пару штрихов в игре Испании. ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ

11:30

Музыкальная пауза. Российский актер Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» выпустили клип в поддержку сборной России на чемпионате мира.

11:00

Всем привет! Сегодня третий день чемпионата мира в России. И будет он очень насыщенным.

Матчи дня (время московское):

13.00. Франция – Австралия

16.00. Аргентина – Исландия

19.00. Перу – Дания

22.00. Хорватия – Нигерия