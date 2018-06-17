Все события четвертого дня чемпионата мира в одной ленте.

17:50

Фотографии лучшего игрока чемпионата мира 1986 года Диего Марадоны с сигарой во время матча Аргентина – Исландия на стадионе «Спартак» стали поводом для шуток в социальных сетях.

57-летний Марадона закурил во время игры, несмотря на официальный запрет на курение на московском стадионе.

ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ

17:45

Второй гол сборной Франции в матче группового этапа чемпионата мира с Австралией (2:1) переписан на автогол защитника Азиза Бехича.

Изначально мяч был записан на полузащитника французов Поля Погба, однако уже после игры ФИФА приняла решение переквалифицировать его на автогол.

17:25

Защитник сборной Сербии Александар Коларов выбран лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира с Коста-Рикой (1:0) на «Самара Арене».

32-летний игрок обороны забил единственный гол в матче на 56-й минуте, отправив мяч в ворота голкипера сборной Коста-Рики Кейлора Наваса прямым ударом со штрафного.

Сборная Сербии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы E.

17:15

Официальные тренировки сборных Бельгии и Панамы перенесены со стадиона «Фишт», сообщает «Р-Спорт». Обе команды будут тренироваться в воскресенье на тренировочном поле.

Матч Португалия – Испания (3:3), который прошел на арене в Сочи в пятницу, наложил на газон большую нагрузку, из-за чего было принято решение поберечь его перед второй игрой.

17:10

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Мексики на матч группового раунда чемпионата мира.

Германия: Нойер, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер, Вернер.

Мексика: Очоа, Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено, Гальярдо, Лосано, Гуардадо, Эррера, Х. Эрнандес, Вела.

Напомним, из-за простуды матч пропускает левый защитник немцев Йонас Хектор.

Встреча начнется в 18:00 мск. на стадионе "Лужники".

17:05

Парагвайский арбитр Энрике Касерес назначен на матч второго тура группового этапа чемпионата мира Россия – Египет в Санкт-Петербурге.

Для 44-летнего Касереса эта игра станет первой в карьере на чемпионатах мира. Ранее он работал на Кубке Америки, в рамках которого обслуживал по два матча на турнирах 2015 и 2016 годов.

Напомним, матч Россия – Египет пройдет 19 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 21:00 (мск).

16:56

Гол Коларова принес Сербии победу над Коста-Рикой. Итоговый счет - 1:0.

16:50

Задумчивый Марио Фернандес в автобусе аэропорта "Шереметьево" 🚍✈️ pic.twitter.com/PkID9quHDR — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Как завершится матч Россия – Египет? Крупная победа России

Победа России в 1-2 мяча

Ничья

Победа Египта в 1-2 мяча

Крупная победа Египта

16:40

Тренер Валерий Непомнящий рассказал о том, что у него было предложение стать наставником сборной США по футболу в 1990 году.

- После Камеруна мне поступило очень серьезное предложение - продолжить работать на уровне сборных с командой Соединенных Штатов Америки. Это было в 1990-м году, в начале осени. Американцы прислали письмо и написали, мол, мы приглашаем мистера Непомнящего для работы с национальной сборной в целях подготовки к участию к домашнему чемпионату мира-1994. Они выдвинули два условия. Во-первых, в течение четырех месяцев я должен был овладеть английским языком на разговорном уровне, чтобы я мог общаться с игроками без переводчика. Во-вторых, я должен был дать гарантии, что команда в итоге сможет сыграть в четвертьфинале ЧМ. Я отказался. Я не жалею о своем выборе. Я в то время считал, что для меня это было неприемлемо. Не было такого, что у меня сорвало крышу, я наоборот считал, что я недостоин быть частью командой США, которая могла проявить себя на таком турнире, как чемпионат мира.

16:30

Полузащитник сборной Уругвая Карлос Санчес поделился ожиданиями от матча с командой Саудовской Аравии на чемпионате мира.

- Несмотря на счет, команда Саудовской Аравии очень тяжелый соперник. Нам нужно серьезно к ним подготовиться, нельзя дать им намека на преимущество. Нам же нужно продолжать работать в том же направлении и не опускать руки. Одержав вторую победу, мы окажемся одной ногой к выходу из группы.

16:16

Сербы забили гол со штрафного. Сумасшедший гол. 1:0.

16:15

Он прибыл в Ростов-на-Дону. А это значит, что за сборной Бразилии следят скауты из других вселенных. Дожили...

16:10

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин – о матчах группового этапа чемпионата мира Франция – Австралия (2:1) и Аргентина – Исландия (1:1).

– Как оцените игру сборной Франции? Сложилось ли впечатление, что французы являются одними из фаворитов турнира?

– Франция была фаворитом матча, их победа оказалась предсказуемой. Хотя ей удалось победить в упорной борьбе за счет новых технологий, видеоповторов.

Стоит также отметить игру сборной Австралии. Игроки этой команды грамотно оборонялись, но в конечном итоге все равно уступили. У команды Дидье Дешама отличный состав. Конечно, она относится к фаворитам турнира.

16:05

Защитник сборной Германии Йонас Хектор не сыграет в стартовом матче ЧМ-2018 против Мексики.

28-летний футболист "Кельна" не сможет сегодня выйти на поле из-за простуды, сообщает Bild.

Матч начнется в 18:00 мск. на стадионе "Лужники".

16:00

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов – о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира Германия – Мексика.

– Какие у вас в целом ощущения от старта чемпионата мира? Оправдывает ожидания?

– Смотря, кто какие ожидания возлагал на чемпионат мира. Лично я бы отметил великолепную организацию турнира. Безусловно, порадовало хорошее выступление нашей сборной. В пятницу мы увидели ярчайший матч между сборными Португалии и Испании. Пока все оцениваю на пять с плюсом.

– Германия сыграет с Мексикой. Согласны, что это один из интереснейших поединков групповой стадии?

– Да, конечно, матч определенно будет весьма интересным.

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15:54

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой – о матчах группового этапа чемпионата мира Франция – Австралия (2:1) и Аргентина – Исландия (1:1).

– Как оцените игру сборной Франции? Сложилось ли впечатление, что французы являются одними из фаворитов турнира?

– Результат был ожидаемым. Чемпионат только начался, команды и физически, и психологически готовы к турниру. У игроков присутствует необходимый настрой. Что мы и увидели в матче. Надо отдать должное и австралийцам. Они старались и навязали борьбу. Другое дело, что Франция хотела победить, и команда Дешама этого добилась.

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15:51

В матче Коста-Рика - Сербия - перерыв. Счет не открыт - 0:0.

15:50

Это кто, россияне или бразильцы?

15:45

Экс-полузащитник «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко – о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира Бразилия – Швейцария.

– Поединок Бразилии и Швейцарии получится интересным, или разница в классе между командами слишком высока?

– Если говорить объективно, то Бразилия действительно выглядит сильнее Швейцарии, – приводит слова Деменко «Евро-футбол.ру». – Но не уверен, что у них будет безоговорочное преимущество над швейцарцами.

– По именам атака южноамериканцев кажется убийственной: Неймар, Коутиньо, Фирмино, Жезус. Есть ещё Виллиан, Дуглас Коста. Можно ли ждать от этих ребят града голов?

– Думаю, что главный тренер бразильцев будет строить игру исключительно на атакующем футболе. Играть в оборонительный они никогда не умели и не будут этого делать, поэтому вполне можно ожидать большого количества забитых мячей в исполнении игроков из Бразилии.

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15:40

Бразильцы - фавориты матча с командой Швейцарии по мнению букмекеров.

На их победу можно поставить с коэффициентом 1,45. Котировки на победу швейцарцев - 8,00. На ничью - 4,45.

Матч начнется в Ростове-на-Дону в 21:00 мск.

15:33

Бранислав Иванович стал рекордсменом по количеству проведенных матчей за сборную Сербии.

Защитник "Зенита" вышел в стартовом составе сборной Сербии на матч группового этапа чемпионата мира против команды Коста-Рики, который проходит в воскресенье в Самаре.

Эта встреча стала для защитника 104-й в футболке сборной Сербии. По этому показателю он обошел полузащитника Деяна Станковича, выступавшего за сборную Югославии, Сербии и Черногории и Сербии (103 матча).

15:30

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов – о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира с командой Египта.

«Нашу команду устраивает ничья, а значит, Египет побежит атаковать. Поэтому у наших футболистов появится свободное пространство, которым могут воспользоваться Головин, Смолов, Миранчуки. А это наши козыри, которые делают шансы сборной на успех в этом матче выше, чем у Египта», - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

15:05

Сегодня действующие чемпионы мира немцы вступают в борьбу на мундиале-2018.

По мнению букмекеров, Германия - фаворит матча с Мексикой. На победу команды Йоахима Лева можно поставтиь с коэффициентом 1,45. Котировки на победу Мексики - 7,50. На ничью - 4,60.

Матч начнется в Москве на стадионе "Лужники" в 18:00 по Москве.

15:00

Итак, первый матч дня начался. Коста-Рика - Сербия. Пожелаем командам удачи.

14:57

И опять, мексиканские фанаты.

14:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вместе с президентом Швейцарии Аленом Берсе посетят матч группового этапа чемпионата мира Бразилия – Швейцария.

Компанию им составит помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин.

Матч Бразилия – Швейцария состоится сегодня, 17 июня в Ростова-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

Как завершится матч Бразилия – Швейцария? Победой Бразилии в 1-2 мяча

Крупной победой Бразилии

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Победой Швейцарии в 1-2 мяча

Крупной победой Швейцарии

14:45

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию итоги опроса, в котором мы спросили Вас о том, кто победит в матче группового этапа чемпионата мира Германия – Мексика. В опросе приняло участие 652 человека, 66,9 процента (445 человек) из которых считают, что Германия обыграет Мексику с разницей в один-два мяча. 75 человека (11,3%) уверены в крупной победе немцев. 82 (12,3%) человек посчитали что матч завершится результативной ничьей, а 49 (7,4) человек верят в успех Мексики в этой встрече.

14:43

Стали известны стартовые составы сборных Коста-Рики и Сербии на матч чемпионата мира.

Коста-Рика: Навас, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Гамбоа, Кальво, Борхес, Гусман, Руис, Венегас, Уренья.

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Ляич, Митрович.

Текстовая трансляция матча - ЗДЕСЬ!

14:40

Капитан сборной Египта, защитник Ахмед Фатхи на тренировке в Грозном получил травму и пропустит матч со сборной России.

Фатхи из-за повреждения не смог завершить тренировку. Медицинский штаб сборной Египта пришел к выводу, что из-за травмы защитник припустит тренировку в понедельник, а также матч против России.

14:35

Вице-премьер РФ Виталий Мутко – о неявке нескольких тысяч человек на матче между сборными Египта и Уругвая (0:1) и дебютной игре в Саранске.

«Мы ищем только негатив, раз говорим о пустых трибунах в Екатеринбурге. Билетная программа в руках ФИФА, билеты реализуют они. Мы бы легко мобилизовали силы и реализовали эти билеты, если бы нам их выделили. Игра в Мордовии? Саранск вчера блестяще справился с приемом матча, посмотрим на другие города»

14:30

Мексиканские фанаты.

14:20

По мнению букмекеров, сербы - фавориты матча против костариканцев. На победу балканцев можно поставить с коэффициентом 1,85. Котировки на победу команды Коста-Рики - 5,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,30.

Матч начнется в 15:00 мск. в Самаре.

14:05

Полицейский электрокар в "Лужниках" за четыре часа до матча Германия - Мексика.

13:56

Тренер Дмитрий Черышев поделился ожиданиями от матча Россия — Египет на чемпионате мира.

- Он (Салах) - замечательный футболист, но не суперзвезда мирового футбола, который может побороться за "Золотую бутсу". Сейчас это Роналду, Месси, Неймар и, может быть, Кейн. В "Ливерпуле" Салаха правильно используют, а здесь, в сборной Египта, будет иначе - мы тебе даем, а ты давай забивай. Думаю, Салах обязательно сыграет (с Россией), но нам нельзя выключаться при потере мяча.

13:52

Сильное фото! Мексиканцы и колумбийцы подняли колясочника из Египта, чтобы он увидел игру своей сборной 🙏🏻 #ЧМ2018



📷 @Carolina_Moran pic.twitter.com/pBvH82v2vg — Руслан Абушкин (@abushkin) 17 июня 2018 г.

13:50

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Блез Матюиди высоко оценил игру полузащитника сборной России ЦСКА Александра Головина.

- Я видел матч России против Саудовской Аравии. Головин смотрелся уверенно. Мне пришлась по душе его игра. Может ли он заиграть за "Ювентус"? Вряд ли этот вопрос нужно задать мне, но вообще я считаю, что да, может. Он провел очень сильную игру, - заявил Матюиди.

13:38

Экс-игрок ЦСКА, полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда – о бывшем партнере по команде защитнике сборной России Сергее Игнашевиче.

«Нет, я совсем не удивлен, что он до сих пор играет. Я всегда знал, что он высокопрофессиональный футболист, он заслужил играть на чемпионате мира. И это ему удается хорошо», - приводит слова Хонды ТАСС.

Напомним, японцы 19 июня в Саранске сыграют с командой Колумбии. Сборная России в этот же день встретится с Египтом в Санкт-Петербурге.

13:33

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси надеется на победу команды матче с хорватами.

- Мы должны двигаться дальше. Считаю, что мы заслужили три очка, но мы должны оставаться спокойными. Мы должны быть спокойны, сосредоточиться на том, что произойдет, подумать о положительных моментах и попытаться выиграть матч у Хорватии при любых обстоятельствах, - заявил Месси.

13:20

Форвард сборной Бразилии обновил свою прическу перед первым матчем группового этапа чемпионата мира с командой Швейцарии.

13:15

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах занимается в общей группе на тренировке перед игрой группового этапа ЧМ-2018 с Россией.

В воскресенье сборная Египта проводит открытую тренировку на «Ахмат-Арене» в Грозном. Салах не играл в первом матче сборной Египта на ЧМ, в котором египтяне в Екатеринбурге проиграли Уругваю со счетом 0:1. Как сообщил после матча главный тренер египетской сборной Эктор Купер, тренерский штаб принял решение не выпускать Салаха на поле, так как существовал риск рецидива травмы.

12:50

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев надеется еще сыграть на чемпионате мира.

- День рождения, наверное, не грустный праздник. Все пожелали здоровья, главный тренер и Виталий Леонтьевич (Мутко) поздравили. Матч буду смотреть дома в кругу семьи. Команда пока ничего не подарила, но положительного результата завтра будет достаточно. Мутко пожелал удачи команде и победы в Санкт-Петербурге. Левая нога порвалась впервые. Обычно рвалась правая. Все делал правильно и профессионально, причину назвать тяжело. При ходьбе есть болевые ощущения, но в первые три-четыре дня это нормально. Завтра начинаю тренироваться в зале и делать какие-то упражнения. По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Эмоции? Как вы думаете, какие могут быть? Это стало ударом. Хорошего ничего нет. Самый главный турнир в жизни проходит мимо меня. Надеюсь, еще успею сыграть. Даст бог, выйдем в 1/8 финала и я смогу сыграть. Надежда остается. Лучик света появился, как врачи об этом сообщили.

12:45

Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо прилетел в Ростов-на-Дону на предстоящий матч чемпионата мира по футболу Бразилия – Швейцария. 41-летний бывший нападающий сборной Бразилии встретился со своими соотечественниками и обсудил матч с командой Швейцарии.

12:33

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился впечатлениями от старта чемпионата мира.

- Матч-открытие не смотрел целиком, потому что был в дороге и видел только нарезки. А матч Португалия - Испания я, конечно, посмотрел, он был потрясающим. И в целом чемпионат мира получается эмоциональным. У Аргентины хорошие виды на успех. Аргентина всегда в числе фаворитов. У нас в составе лучший игрок в мире, поэтому мы надеемся, что сборная добьется желанной цели. Дибала заслуживает места в составе. Он лучший игрок в мире сразу после Месси, и мы надеемся, что у него будет много игрового времени и что он сможет достойно проявить себя на чемпионате мира, - сказал Ригони.

12:25

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде сообщил, что полузащитник Уильям Квист не сможет продолжить выступления на чемпионате мира.

- Квист на турнире нам больше не поможет. Возможно, у него сломано ребро, – сказал Оге Харейде.

Полузащитник получил травму в середине первого тайма матча группового этапа с командой Перу в столкновении с Джефферсоном Фарфаном.

12:15

Футболисты сборной Англии отказались от официальной тренировки на стадионе «Волгоград-Арена» 17 июня.

Причины отказа английской команды от проведения предыгрового занятия неизвестны, но представители сборной примут участие в предматчевой пресс-конференции. Английские футболисты прилетят в Волгоград за сутки до матча. Матч Тунис - Англия пройдет 18 июня. Начало в 21:00 мск.

12:02

Болельщик сборной России купил билет на матч открытия чемпионат мира Россия – Саудовская Аравия (5:0), но на «Лужниках» не оказалось такого места. Об этом рассказал пользователь популярного сайта pikabu.ru c ником lvovich90.

«На матч открытия ЧМ-2018 у моего свекра был приобретен билет за 33 тысячи рублей. Придя на стадион, он в нужном ряду не нашел своего места. Стюард, к которому он обратился с данной проблемой, ответил, что данного места не существует. Существуют 25-е, 26-е, а вот 27-го в принципе нет. И предложил вместо сидячего места пройти на «стоячку», откуда мой свекр наблюдал за матчем аж целый первый тайм, потому что пожилому человеку тяжело стоять долго и на адском ветру. В перерыв он ушел. Грустный. Говорит, что ему все равно, что разбираться не хочет (но это в силу возраста)», – говрится в записи lvovich90.

11:55

Испанское издание AS провело опрос среди своих читателей, по итогам которого выяснилось, что болельщики не хотят видеть Давида де Хеа в воротах национальной команды.

В голосовании приняли участие 39 917 человек, 49,8 процента или 19865 фанатов посчитали, что в следующем мате чемпионата мира против Ирана ворота испанской команды должен защищать вратарь «Атлетика» Кепа Аррисабалага.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» набрал 38,4% голосов, а третий вратарь Испании Пепе Рейна – 11,8%.

Стоит отметить, что главный тренер сборной Испании после матча с Португалией (3:3), где де Хеа допустил ряд грубых ошибок, заявил: «Вратарь – позиция с особой психологией. Мы не будем менять голкипера».

11:45

Гол форварда сборной Исландии Альфреда Финнбогасона в ворота команды Аргентины назван ФИФА лучшим моментом 16 июня на ЧМ-2018.

МОМЕНТ ДНЯ👀



Как Альфред Финнбогасон сравнял счет в дебютном для Исландии🇮🇸 матче ЧМ с Аргентиной🇦🇷



🎥 Лучшие моменты👉 https://t.co/sBUlKlg9tO

👀 Где смотреть 👉 https://t.co/olRhucNKtT pic.twitter.com/RnEXcCfsoN — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 16 июня 2018 г.

11:30

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подверг критике игру команды Аргентины.

- Месси ощущал давление после трех голов Роналду. Криштиану в матче с Испанией хотел сделать что-нибудь выдающееся, ведь до этого на чемпионатах мира он не забивал много. Полузащита сборной Аргентины в матче с Исландией - это смех. Все делалось очень медленно, постоянные попытки пройти через центр и отдать мяч Месси. Думаю, Месси как игрок лучше Роналду, но партнеры по сборной Аргентины не помогают Лионелю. Почему Роналду задумался над уходом из «Реала»? Думаю, это проявление чувства гордости, он хочет, чтобы к нему относились так же, как к Месси, - рассказал Капелло.

Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира? Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Мохамед Салах (Египет)

Гарри Кейн (Англия)

Роберт Левандовски (Польша)

Федор Смолов (Россия)

Луис Суарес (Уругвай)

Серхио Агуэро (Аргентина)

Антуан Гризманн (Франция)

Неймар (Бразилия)

Ромелу Лукаку (Бельгия)

Денис Черышев (Россия)

Диего Коста (Испания)

Поль Погба (Франция)

Другой футболист

11:15

Сегодня полузащитнику ЦСКА и сборной России Алану Дзагоеву исполняется 28 лет. Пожелаем футболисту как можно быстрее восстановиться и принять участие в матчах чемпионата мира.

Однако, уже точно известно, что игрок не сыграет с Египтом. Он не полетел в Санкт-Петербург.

11:10

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави отказался от индивидуального приза на ЧМ-2018.

Голкипер принял решение отказаться от награды лучшему игроку матча с командой Уругвая (0:1) по религиозным соображениям - спонсором приза является алкогольная компания.

Эль-Шенави провел полный матч против уругвайцев, отразив четыре удара по своим воротам.

11:05

Футболисты сборной Франции, не вошедшие в стартовый состав на матч против Австралии (2:1) сыграют с молодежной командой «Спартака», сообщает beIN SPORTS. Матч Франция – «Спартак» состоится сегодня, 17 июня и начнется в 17:30 по московскому времени.

Напомним, в запасе сборной Франции на матче с Австралией остались голкиперы Стив Манданда и Альфонс Ареола, защитники Преснель Кимпембе, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, полузащитники Стивен Н`Зонзи и Блез Матюиди, а также нападающие Оливье Жиру, Тома Лемар и Флориан Товен.

11:00

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетит в Россию и посетит матч чемпионата мира-2018.

64-летняя Такамадо, которая также является почетным председателем федерации футбола Японии прибудет в Саранск, где 19 июня на стадионе «Мордовия Арена» сборная ее страны сыграет с Колумбией в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018, а после посетит Казань, где на время турнира базируютсяяпонские футболисты.

Визит Такамадо станет первым приездом члена императорской семьи Японии в Россию за последние сто лет.

10:30

ФИФА объяснила наличие большого количества пустых мест на стадионе в Екатеринбурге на матче чемпионата мира между сборными Египта и Уругвая.

«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп ФИФА. Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», - приводит слова представителя FIFA «Р-Спорт».

10:20

Лучший бомбардир в истории сборной Хорватии Давор Шукер – об организации чемпионата мира по футболу.

«Организация потрясающая на чемпионате мира в России. Спасибо вашей стране за гостеприимство, за улыбки на лицах, за отличные рестораны. Вижу, как все в России сейчас живут футболом – от простого таксиста до президента, с которым мы виделись на конгрессе FIFA. Расстраивает меня только одно, что во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона «Калининград». И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге».

10:05

Защитник сборной Хорватии и «Локомотива» Ведран Чорлука – о победе над командой Нигерии (2:0).

– Тренер решил меня не выпускать сегодня, хотя я был готов. Но значит, он принял верное решение, раз команда победила. У соперника и у нас почти не было моментов. Это еще раз говорит о том, какую роль играют стандарты на этом турнире. Надеюсь, Россия обыграет Египет в следующей игре, и мы встретимся где-нибудь в четвертьфинале. В сборной России играют мои друзья Самедов и Миранчуки, и я рад за них. Победа России на старте, конечно, впечатлила.

10:00

А как вы считаете, как завершится матч Германия - Мексика?

Как завершится матч Германия – Мексика? Победой Германии в 1-2 мяча 447 (66.9%) Крупной победой Германии 76 (11.4%) Нулевой ничьей 7 (1.0%) Результативной ничьей 82 (12.3%) Победой Мексики в 1-2 мяча 49 (7.3%) Крупной победой Мексики 7 (1.0%) Всего голосов: 668

9:20



Лев – царь зверей. И король футбола.

Германия снова хочет покорить вершину

9:00

Капитаном сборной Бразилии в матче с командой Швейцарии будет защитник "Реала" Марсело.

8:20

Вчерашний день был богат на события. Онлайн его ЗДЕСЬ. Коротко об итогах матчей третьего дня:

Франция – Австралия – 2:1

Австралия – технологии – 1:2. Франция победила благодаря видеоповторам

Аргентина – Исландия – 1:1

«Ху вам, ху нам, ху Месси пополам!» Как исландцы уработали Аргентину и ее бога

Перу – Дания – 0:1

Куэва исполнил Месси и похоронил команду. Как играли Дания с Перу

Хорватия – Нигерия – 2:0

Хорватия вымучила победу над Нигерией, но Манджукич – молодец. Главное о матче

8:00

Доброе утро, начался четвертый день чемпионата мира.

Сегодня в программе три матча:

15:00. Коста-Рика – Сербия (Самара)

18:00. Германия – Мексика (Москва)

21:00. Бразилия – Швейцария (Ростов-на-Дону).