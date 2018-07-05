Сильнейший на турнире состав, стиль, разработанный с учетом качеств игроков, звезды в средней линии и шоумен в атаке – у Франции есть все, чтобы увезти из России Кубок мира.

Самый дорогой состав в мире

По данным transfermarkt, стоимость состава Франции составляет 1,08 млрд евро! Ни один участник ЧМ-2018 не оценивается авторитетным порталом дороже.

Все 23 игрока из заявки «трехветных» выступают в ТОП-5 европейских чемпионатах, шесть из них – в Испании, пять – в Англии, двух сильнейших лигах мира.

В центре обороны у команды Дидье Дешама действуют Рафаэль Варан и Самюэль Умтити – представители «Реала» и «Барселоны».

Однажды их коллега по амплуа из стана сине-гранатовых Жерар Пике признался, что на тренировках ему приходится труднее, чем в матчах, потому что ежедневно нужно сдерживать Лионеля Месси, Луиса Суареса и Андреса Иньесту! Варан и Умтити тоже имеют такой опыт – регулярно сражаются с лучшими футболистами планеты. Их ничем и никем не удивишь.

Наличие Мбаппе

Главный шоумен сборной Франции – форвард Килиан Мбаппе. Он может убегать от кого-угодно, обыгрывать лучших защитников мира («Ювентус» помнит), забивать сильнейшему вратарю планеты (Джанлуиджи Буффон не забыл). На нынешнем чемпионате мира нападающий забил три мяча. В игре с Аргентиной технарь 11 раз шел в дриблинг, удачей завершились 73% затей.

В национальной команде Мбаппе подзаряжает всех своей страстью к игре. Она у него не знает границ. 19-летний юноша не скрывает ее размеров: «Я расслабляюсь, наблюдая за другими поединками! Понимаете, вся моя жизнь вращается вокруг футбола. Во время еды и сна я думаю об игре!».

Для Килиана даже не важно, в рамках какого турнира проходит матч. Особенным днем в карьере для Мбаппе стало 14 декабря 2016 года – «Монако» в 1/8 финала играл с «Ренном» в Кубке Лиги. «Монегаски» выиграли со счетом 7:0, а Мбаппе сделал хет-трик. Счастью игрока не было предела: «Ребята подписали мне мяч после матча. И я лег спать с ним в обнимку! Я был самым счастливым человеком на свете».

Страшно вообразить, что он испытывает во время ЧМ-2018. Но спортсмену это не мешает, а помогает. Разве может быть такое, чтобы страсть вставляла палки в колеса?! С учетом уехавших из России Лионеля Месси и Криштиану Роналду – Мбаппе одна из главных оставшихся на турнире звезд.

У Франции нет слабых позиций, как у Аргентины

У «трехцветных» нет откровенно проблемных зон. Они бывают даже у команд, в составе которых изобилие звезд.

Лучший пример – Аргентина. Соперники на ЧМ-2018 регулярно встречали Лео Месси вдвоем или даже втроем, но южноамериканцы возникавшими свободными зонами на других участках поля не пользовались. Еще перед вторым туром Хорхе Сампаоли признался, что думает о данной проблеме, но не может найти идеальные сочетания. Одно дело знать, другое – суметь.

А реально ли было найти решение? Тальяфико слева и Сальвио справа не впечатлили ни индивидуальными действиями, ни интеллектуальными передачи. Глядя на их игру, Дмитрий Комбаров мог взгрустнуть, что они выступают на ЧМ-2018, а он нет. Французские бровочники – Павар и Эрнандес – действуют изобретательнее и уже отметились голевыми действиями. Первый забил с передачи второго в игре с Аргентиной. Звезды у Франции собраны в центральной части поля.

Чтобы раскрывать способности Павара и Эрнандеса, их партнеры создают им ситуации, когда защитники остаются в изоляции. Для этого товарищи насыщают другие участки поля, стягивая соперников. Аргентинцы тоже этим занимались, но механизм не поехал, словно в бензиновый двигатель плеснули солярки.

Ради команды Гризманн гоняется за Месси!

Франция пропустила четыре мяча, три из которых со стандартов. Но, если пересматривать матчи в записи, ее действия в обороне вызывают восторг.

Команда Дидье Дешама защищается по схеме 4-4-2. Близко к хавбекам действуют форварды Гризманн и Жиру. Номер они не отбывают.

В игре с Аргентиной Гризманн увидел, что в штрафную площадку из глубины помчался Месси, и рванул за ним в зону собственных ворот, чтобы предотвратить забег легенды! И отобрал мяч.

Жиру в той игре остановил поход Маскерано, вернувшись в оборону.

Данные действия Гризманна и Жиру для команды красивее многих голов. И не менее полезны.

Дешам нашел оптимальное сочетание, вспомнив про Жиру

В первом матче турнира – с Австралией (2:1) – Франция с первых минут играла по схеме 4-3-3, в запасе остался Оливье Жиру. Но уже по ходу встречи Дешам перешел на модуль 4-4-2 и вернул мощного форварда в состав. И оставил его в нем на следующие матчи.

Несмотря на отсутствие голов на турнире, Жиру положительно влияет на игру. С ним в составе Мбаппе ускоряется за спину защитникам из глубины, чем ставит их в тупик. Пользуется вниманием соперников к центрфорварду и Гризманн. Тоже благодаря скоростной работе. Важно, что нападающий играет не только теневую роль: он отлично подыгрывает партнером в одно-два касания. Если Мбаппе и Гризманн играют на рояле, то Жиру его таскает. И не имеет ничего против такой роли. В игре с Австралией с первых минут на острие играл либо Мбаппе, либо Гризманн. Что сужало их потенциал.

Жиру не только способствует раскрытию потенциала Гризманна и Мбаппе (форвард «ПСЖ» уже забил три гола). Еще нападающий дает команде вариативность – умением зацепиться за передачи из глубины. Другого такого игрока у Дешама нет.

Игру отличает стиль, Погба дополняет Мбаппе

У Франции есть стиль. Он завязан на скорости.

При позиционных атаках игроки атакующей группы одновременно открываются в противоположных направлениях – одни стартуют за спины защитникам, другие под передачу в недодачу. Так «трехцветные» ломают оборонительные ряды соперника.

То же самое касается контратак. При обороне у своей штрафной зоны важную роль выполняет Гризманн. Он располагается рядом с полузащитниками, собирает подборы и разгоняет атаки. Дешам использует его сильные качества.

В распоряжении Дешами есть и футболисты, способные ускориться, и люди за дирижерским пультом. Яркий представитель первой категории – Мбаппе. Лучшие дирижеры – Погба и Канте. Они могут сделать как проникающую передачу, так и пас за спину защитникам. Если при обороне игрок «МЮ» может выключиться в неподходящий момент, то по созиданию к нему вопросов нет.

Имея в центре поля организаторов, а в передней линии неуловимых форвардов (помимо Мбаппе, это Гризманн), Дешам построил стиль. Разнообразным его делает техничность игроков. Поэтому они часто оказываются на одном участке поля. Что позволяет открывать каналы для рывков защитников. Оборонцы тоже дают скорость. Так был забит гол в ворота Аргентины.

Оборона с акцентом на атаку

Позиционную оборону Франция начинает в районе средней линии поля. Это наиболее удобная зона для разгона контратаки.

Первый гол в ворота Аргентины, подопечные Дешама забили, овладев мячом между центром поля и своей штрафной площадью. Благодаря отбору в данной позиции Мбаппе включил пятую передачу и обогнал всех, заработав пенальти. Маркос Рохо был так напуган, что не сумел уйти от столкновения. В трезвом рассудке ни один защитник не будет нарушать правила в своей штрафной площадке, когда нападающий уходит в сторону от ворот.

Разгонять быстрые атаки от середины поля удобно французским полузащитникам. Например, Погба. Он может протащить мяч сам и сделать пас партнеру, врывающемуся к воротам на скорости.

Дешам нашел не только правильную высоту оборонительной линии, но и придумал зоны отбора - ловушки. Они расположены на флангах. Как только сюда заходит мяч (ему дают здесь оказаться), в отбор летят крайние защитник, крайние полузащитник и опорник (Погба, Канте – два игрока с выдающимся отбором), беря соперника в оцепление. Плюс поблизости располагается один из форвардов, контролируя передачу назад.

Готовность к разным ситуациям

В 1/8 финала Франция забила четыре мяча Аргентине. Так много в первой стадии игры на вылет не отличился никто. Что важно, подопечные Дешама не сломались, когда матч складывался не в их пользу.

В последней игре группового этапа Франция сыграла в устраивающую себя ничью с Данией – 0:0.

Пока Франция демонстрирует готовность к разным ситуациям. И строит футбол, который благоволит раскрытию сильных сторон футболистов и достижению результата. Когда у тебя при этом сильнейший на турнире состав, ты являешься первым претендентом на титул.