Коллеги по редакции, когда распределяли задания, кому про какую из восьми оставшихся сборных писать, явно решили меня потроллить, жестко обозначив подход: «А главному редактору по статусу писать о том, что чемпионом станет сборная России». Они-то думают, что теперь на меня будут показывать пальцем и тем самым они получают индульгенцию в связи с собственными косяками. Ну да ладно, не смогу я теперь написать, что в преждевременном финале Бразилия – Бельгия определится чемпион, ибо это две самые сильные и самые симпатичные команды (из оставшейся восьмерки, разумеется) – буду писать о чуде, которое случится.

Ну, а что? Многие ли из нас верили в чудо перед игрой с Испанией? Я и сам грешным делом полагал, что Испания – это каток, который впечатает нас в асфальт и не оставит никаких шансов. Но ведь мы сами увидели, что произошло. Даже при владении мячом 25% на 75% и при соотношении ударов в створ 1:8 вполне можно цепляться за победу. Случилось настоящее чудо, но кто сказал, что чудо не может быть серийным?

Помню, наш коллега по редакции Евгений Ловчев как-то рассказывал мне на полном серьезе, что есть такое понятие, как «чемпионский фарт», и что если фарт пошел, то до конца турнира он уже тебя не бросает. Нам сейчас и вправду фартит, нам везет. Можно сколь угодно долго говорить, что по встрече с одной из самых слабых команд чемпионата – Саудовской Аравией – нельзя было делать далеко идущих выводов, но ведь все, что надо залетало? Залетало… В ключевой ситуации с Египтом, когда шел второй тайм, а на табло были нули – вновь напомнил о себе наш любимый нападающий по фамилии Автогол. Про везение в матче с Испанией мы уже упомянули.

Мы вовсе не хотим сказать, что мы не были достойны этого результата – нет, конечно, достойны. Мы бились, сражались. И Акинфеев умничка. Везет тому, кто везет – это хорошо известное правило. Но иногда фарта нет, а теперь он случился. Так почему мы должны считать, что он вдруг кончится перед матчем с Хорватией?

Фарт – это, скажем так, пункт первый. Но есть и куча других. Например, тренер. Я честно признаюсь, что изменил отношение к Черчесову. Потому что и он сам изменился. Он показал, что уже не такой упертый и упрямый, что может быть гибким, если нужно. Знаете, как хулиган, которого все не очень любят, вдруг влюбляется в девочку из соседнего двора и на глазах меняется в лучшую сторону? Ощущение, что Станислав Саламыч сейчас во власти каких-то лучших чувств. Влюбился в футбол по-настоящему, ей-богу.

Третий пункт – конспирологический. Только не надо меня подозревать в параноидальных отклонениях, но огромное количество информированных источников мне в последние два дня рассказывает, какая титаническая работа сейчас проводится на политическом поле и в тиши разных кабинетов. Хорватии то ли долго прощают какие-то, то ли не по рыночной, а по завышенной цене что-то покупают – детали не важны. Представители ТВ мне накануне рассказывают сложные схемы, объясняющие, почему каналы сейчас вдруг меняются четвертьфиналами и полуфиналами между собой, потому что к финалу надо остаться при своих, а вот сам финал будет транслироваться чуть ли не всеми каналами страны. Все готовятся сделать так, чтобы триумф в Лужниках увидели все, а футбол стал, наконец, той самой выстраданной общей национальной идеей.

Кстати, и тональность телеразговоров об английских болельщиках изменилась: уже показывают только благодарных России за теплый прием радушных британцев, часть репортажей содержит сюжеты о тех, кто послушался пропаганды и не поехал, а теперь горько сожалеет об этом. Тут тебе и британец, по собственной инициативе оттирающий от краски испорченный соотечественником памятник, и хулиган, который теперь не акт вандализма совершил, а мелкое хулиганство, за которое уже искренне извинился. Так что информационное обеспечение предстоящего полуфинала Россия – Англия тоже уже идет.

Только не надо думать, что тем самым я говорю о договорняках – вовсе нет. Все матчи будут честными. Не верит же никто в договорняк Франция – Бразилия на «Стад де Франс» в 1998-м, правда?

Ну, и наконец, еще одна причина. Историческая статистика – тоже за нас: в пяти последних случаях, когда команда-хозяйка чемпионата мира по футболу доходила до четвертьфинала, то она всегда побеждала и выходила в полуфинал. А уж если мы пройдем хорватов, то в Лужниках, на главном стадионе страны проиграть нам не дадут.

Вы удивитесь: а где же разговор про наших футболистов, про тактические схемы?

А надо? Давайте просто радоваться и верить!

Журналисты «Советского спорта» – о своих фаворитах в матчах 1/4 финала ЧМ:

АНГЛИЯ:

Футболу пора домой: почему эта сборная Англия станет чемпионом мира 2018 года

БЕЛЬГИЯ:

Азар, Де Брюйне и Мартинес – главная сила сборной Бельгии

БРАЗИЛИЯ:

Бразилия выиграет этот чемпионат мира. Без вариантов

РОССИЯ:

Россия – чемпион? А почему бы и нет! Наш главный редактор объясняет, как такое возможно

УРУГВАЙ:

У них есть все! Почему Уругвай готов выиграть чемпионат мира

ФРАНЦИЯ:

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ХОРВАТИЯ:

Сначала они уделают Россию, а потом и весь мир. Хорватия – фаворит ЧМ-2018

ШВЕЦИЯ:

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