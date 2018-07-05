Россия – чемпион? А почему бы и нет! Колонка Николая Яременко
Главный редактор «Советского спорта» пытается объяснить, почему чемпионом мира вполне может стать сборная России.
Коллеги по редакции, когда распределяли задания, кому про какую из восьми оставшихся сборных писать, явно решили меня потроллить, жестко обозначив подход: «А главному редактору по статусу писать о том, что чемпионом станет сборная России». Они-то думают, что теперь на меня будут показывать пальцем и тем самым они получают индульгенцию в связи с собственными косяками. Ну да ладно, не смогу я теперь написать, что в преждевременном финале Бразилия – Бельгия определится чемпион, ибо это две самые сильные и самые симпатичные команды (из оставшейся восьмерки, разумеется) – буду писать о чуде, которое случится.
Ну, а что? Многие ли из нас верили в чудо перед игрой с Испанией? Я и сам грешным делом полагал, что Испания – это каток, который впечатает нас в асфальт и не оставит никаких шансов. Но ведь мы сами увидели, что произошло. Даже при владении мячом 25% на 75% и при соотношении ударов в створ 1:8 вполне можно цепляться за победу. Случилось настоящее чудо, но кто сказал, что чудо не может быть серийным?
Помню, наш коллега по редакции Евгений Ловчев как-то рассказывал мне на полном серьезе, что есть такое понятие, как «чемпионский фарт», и что если фарт пошел, то до конца турнира он уже тебя не бросает. Нам сейчас и вправду фартит, нам везет. Можно сколь угодно долго говорить, что по встрече с одной из самых слабых команд чемпионата – Саудовской Аравией – нельзя было делать далеко идущих выводов, но ведь все, что надо залетало? Залетало… В ключевой ситуации с Египтом, когда шел второй тайм, а на табло были нули – вновь напомнил о себе наш любимый нападающий по фамилии Автогол. Про везение в матче с Испанией мы уже упомянули.
Мы вовсе не хотим сказать, что мы не были достойны этого результата – нет, конечно, достойны. Мы бились, сражались. И Акинфеев умничка. Везет тому, кто везет – это хорошо известное правило. Но иногда фарта нет, а теперь он случился. Так почему мы должны считать, что он вдруг кончится перед матчем с Хорватией?
Фарт – это, скажем так, пункт первый. Но есть и куча других. Например, тренер. Я честно признаюсь, что изменил отношение к Черчесову. Потому что и он сам изменился. Он показал, что уже не такой упертый и упрямый, что может быть гибким, если нужно. Знаете, как хулиган, которого все не очень любят, вдруг влюбляется в девочку из соседнего двора и на глазах меняется в лучшую сторону? Ощущение, что Станислав Саламыч сейчас во власти каких-то лучших чувств. Влюбился в футбол по-настоящему, ей-богу.
Третий пункт – конспирологический. Только не надо меня подозревать в параноидальных отклонениях, но огромное количество информированных источников мне в последние два дня рассказывает, какая титаническая работа сейчас проводится на политическом поле и в тиши разных кабинетов. Хорватии то ли долго прощают какие-то, то ли не по рыночной, а по завышенной цене что-то покупают – детали не важны. Представители ТВ мне накануне рассказывают сложные схемы, объясняющие, почему каналы сейчас вдруг меняются четвертьфиналами и полуфиналами между собой, потому что к финалу надо остаться при своих, а вот сам финал будет транслироваться чуть ли не всеми каналами страны. Все готовятся сделать так, чтобы триумф в Лужниках увидели все, а футбол стал, наконец, той самой выстраданной общей национальной идеей.
Кстати, и тональность телеразговоров об английских болельщиках изменилась: уже показывают только благодарных России за теплый прием радушных британцев, часть репортажей содержит сюжеты о тех, кто послушался пропаганды и не поехал, а теперь горько сожалеет об этом. Тут тебе и британец, по собственной инициативе оттирающий от краски испорченный соотечественником памятник, и хулиган, который теперь не акт вандализма совершил, а мелкое хулиганство, за которое уже искренне извинился. Так что информационное обеспечение предстоящего полуфинала Россия – Англия тоже уже идет.
Только не надо думать, что тем самым я говорю о договорняках – вовсе нет. Все матчи будут честными. Не верит же никто в договорняк Франция – Бразилия на «Стад де Франс» в 1998-м, правда?
Ну, и наконец, еще одна причина. Историческая статистика – тоже за нас: в пяти последних случаях, когда команда-хозяйка чемпионата мира по футболу доходила до четвертьфинала, то она всегда побеждала и выходила в полуфинал. А уж если мы пройдем хорватов, то в Лужниках, на главном стадионе страны проиграть нам не дадут.
Вы удивитесь: а где же разговор про наших футболистов, про тактические схемы?
А надо? Давайте просто радоваться и верить!
Журналисты «Советского спорта» – о своих фаворитах в матчах 1/4 финала ЧМ:
АНГЛИЯ:
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БЕЛЬГИЯ:
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БРАЗИЛИЯ:
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РОССИЯ:
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УРУГВАЙ:
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ФРАНЦИЯ:
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ХОРВАТИЯ:
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ШВЕЦИЯ:
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