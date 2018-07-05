То, что Бразилия – главный фаворит ЧМ в России окончательно стало понятно в марте. «Селесао» обыграли Германию, выдав идеальный матч с тактической точки зрения. Команда Тите сыграла предельно дисциплинировано и ответственно. Еще несколько лет представить такое было просто невозможно.

Даже с Дунгой, который пытался установить в сборной армейские порядки, бразильцы все равно выглядели как кучка фристайлеров с пляжа. Техническая оснащенность игроков поражала, но глупейшие ошибки в достаточно простых игровых ситуация перечеркивали все старания.

С которыми тоже были проблемы. Команда не выносила Дунгу и методы его работы. Да, к нему относились уважительно, но на поле у сборной ничего не получалось, и это бесило футболистов.

Сменивший Дунгу Тите – совсем другой. Для него игроки – не просто фишки на макете. Он глубоко погружен в тактические нюансы и очень много времени тратит, как на разбор соперников, так и на улучшение игры собственной команды. Но во главу угла Тите ставит личные отношения с футболистами.

Первое, что он сделал, когда возглавил сборную, - позвонил всем кандидатам в национальную команду и поговорил по душам. Ему было важно понять, что же не так. Ведь Тите пришел в тот момент, когда Бразилия вполне могла распрощаться с шансами на ЧМ. Проигрыш в матче с Эквадором поставил бы «селесао» на край пропасти.

Однако Тите блестяще справился в тяжелой ситуации. Он сумел создать в сборной атмосферу, в которой каждый хотел проявить себя с лучшей стороны и был готов биться за тренера. Но при этом Тите прекрасно понимал, что на эмоциях далеко не уедешь.

Он применил все свои знания, полученные на стажировках в Европе, и буквально за полтора года сделал Бразилию – самой тактически грамотной сборной в мире. У него масса вариантов: канонические 4-3-3 с Неймаром, Габи Жезусом и Виллианом в атаке, 4-2-3-1 с Паулиньо и Каземиро в опорной зоне для лучшего контроля центра поля и 4-4-2, с помощью которых была повержена Мексика в 1/8 финала.

Мексиканцы гораздо лучше начали матч - в первые полчаса они создали несколько отличных моментов, чтобы открыть счет. Тите вместе со своим штабом вовремя сориентировались и перестроили игру.

- Мы играли по схеме 4-4-2, с подвижными флангами и интенсивной атакой. В такой игре нам очень помог Габриэль Жезус, которому близка этарасстановка. Нашей самой сильной чертой я считаю баланс. Мы опекаем участки поля, а не футболистов. Поэтому наша команда блокирует столько навесов. В первую очередь, мы опекаем участок поля, затем сам мяч и только потом футболиста, - так прокомментировал исход матч Тите.

Переход на 4-4-2 позволил решить проблему флангов, где Фелипе Луис и Фагнер постоянно оказывались один в один против быстрых инсайдов Мексики. Бразилия выиграла 2:0 и теперь ей предстоит сыграть с Бельгией, возможно, самой сильнойсборной из всех, что прошли в четвертьфинал.

У Бразилии на этом турнире есть все. Потрясающая тактическая вариативность, дисциплина, запредельный уровень мастерства и желания доказать, что 1:7 от Германии на домашнем ЧМ – случайность. Тот матч без всяких преувеличений стал кошмаром для всей страны, и теперь все игроки мечтают принести своей стране великое счастье, чтобы раны на сердцах болельщиков зарубцевались.

Но самое главное – у Бразилии есть лидеры. И это не только Неймар, который сейчас находится под огнем критики из-за симуляций. Фелипе Коутиньо, Марсело, Тьяго Силва – каждый из них готов взять ответственность за команду на себя в решающие мгновения. Их никто не сможет остановить.