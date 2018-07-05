Уже 7 июля в Сочи сборная России в своем первом в истории четвертьфинале чемпионата мира встретится со сборной Хорватии, выигрывавшей бронзу ЧМ-1998 во Франции. Рядовой российский болельщик относится к Хорватии, как к команде, которую «можно побеждать». Однако мы считаем именно хорватов одними из главных фаворитов мирового первенства. Объясним почему.

Звездный состав

Самое простое объяснение – звездный состав. Да, у Хорватии нет таких суперзвезд, как у Бразилии или Франции, вроде Неймара, Мбаппе, Коутиньо или Погба. Но в команде собраны футболисты, играющие в основных составах сильнейших европейских клубов: «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Ювентуса», «Ливерпуля»…

Как минимум в матче со сборной России сила состава будет играть в пользу хорватов. «Шашечные» - это сборная, которая может себе позволить держать в запасе Ведрана Чорлуку, чемпиона России в составе московского «Локомотива», бывшего капитана железнодорожников. Более того, сборная Хорватии может позволить себе по ходу турнира отправить домой такого форварда, как Никола Калинич, возможный переход которого в один из российских клубов рассматривался, как приезд настоящей большой европейской звезды. При этом атакующий потенциал хорватов не пострадал ни на йоту.

Это еще хорошо, что сборная России играет с Хорватией после того, как наш будущий соперник провел на турнире четыре встречи. Мы знаем, кто такой и на что способен Анте Ребич из франкфуртского «Айнтрахта» - один из самых опасных футболистов хорватской команды на этом турнире. Аргентина его недооценила, за что и поплатилась первым голом в свои ворота, с которого начался разгром.

Отношение к сопернику

Сборная Хорватии – теневой фаворит каждого турнира, в котором участвует. Этот статус позволяет команде правильно настраиваться на каждую игру.

С одной стороны у хорватов нет впечатления, что они, как бразильцы или немцы, просто обязаны всех разрывать на куски. Поэтому команда изначально выходит на поле мотивированная на борьбу с первой и до последней минуты. Хорваты не теряют концентрации по ходу матча и к любому сопернику относятся с полной серьезностью.

С другой стороны, Хорватия по статусу – это не Бразилия, Испания или Аргентина. На эту команду соперники, хоть и настраиваются, как на серьезного противника, но не ставят перед собой сверхзадач. Все воспринимают Хорватию, как российские болельщики – командой, с которой можно играть. Поэтому хорваты не встречают такого ожесточенного и подогретого сверхмотивацией сопротивления, которое приходится каждый раз преодолевать тем же самым бразильцам.

Тактика

Когда сборная России играла со своими соперниками по группе, мы знали, примерно чего ожидать от каждой команды. То же самое касалось и сборной Испании – вряд ли «красная фурия» могла кого-то удивить, поменяв работавшую до этого безотказно тактику специально к матчу со сборной России.

Хорватия – совсем другое дело. Хорватия – это команда с очень сильным составом, которая, однако, не чурается менять тактику под конкретного соперника. Поэтому Станислава Черчесова во встрече с хорватами могут ждать сюрпризы. Если уж главный тренер хорватов Златко Далич сумел наглухо выключить из игры Лионеля Месси, то и с Головиным он должен как-то справиться.

Схема у хорватов гибкая. Прямо по ходу встречи они могут безболезненно перестраиваться с расстановки 4-3-3 на 4-4-2 и обратно – по несколько раз за матч. А атакующий трезубец хорватов в виде Манджукич-Ребич-Перишич может навести страх на любую защиту, включая и многоопытного Сергея Игнашевича.

Два ключевых момента в игре сборной России: перехваты и игра на втором этаже. Во многом за счет этих компонентом мы выигрывали свои матчи – перехват с последующей контратакой или заброс и скидка на партнера. По перехватам мы входим в пятерку, по игре головой – находимся на чистом первом месте с запасом. В этих компонентах в игре с Хорватией коса может найти на камень, ведь у хорватов – один из самых низких показателей потерь мяча и очень хороший показатель по игре головой. Это может нейтрализовать наши козыри.

Все это делает хорватов фаворитом не только в четвертьфинальном матче против сборной России, но и всего ЧМ-2018.