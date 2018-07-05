Может ли сборная Швеции стать чемпионом мира?

Сразу скажу – может. На этом чемпионате может быть что угодно. В Грецию-2004 не верил никто – от слова «совсем». Шведы не хуже. Они четырехкратные медалисты чемпионатов мира по футболу.

В последний раз это было 24 года назад – в США-1994. И уж кто-кто, а мы это помним прекрасно: Швеция была в группе с Россией, Бразилией и Камеруном. В матче с нами ей пришлось оказаться в положении отыгрывающейся уже на 4-й минуте – Саленко забил с пенальти. Бролин с пенальти, и дважды Далин задачу решили. А потом Швеция гордо прошествовала до полуфинала, где с минимальным счетом (и неоднозначным судейством) проиграла Бразилии.

Та команда останется в памяти, как что-то из лучшего, что может одновременно случиться в не самой футбольной стране. Под носом был пример Дании-1992, сенсационного чемпиона Европы. Шведы смогли быть не хуже, в матче за третье место они просто смели с поля Болгарию с Стоичковым, Балаковым и Костадиновым (4:0 еще в первом тайме). В той команде играли Брулин и Далин, Ларссон и Терн, Шварц и забавно лысоватый вратарь Равелли. Не все живы – напоминавший лося статью и манерой игры на фланге Клас Ингессон скончался в 2014-м от миеломы. Успев, уже будучи фактически живым трупом, передвигаясь на коляске, и с трудом руководя командой языком жестов, выиграть Кубок Швеции с «Эльфсборгом». Сейчас он наверняка счастлив.

В принципе, сказать, что тот успех шведов был неожиданностью – никак нельзя. Большинство играли в Европе, и считались если не суперзвездами, то очень крепкими игроками. И – не писали писем с требованием сменить тренера своей сборной.

От нынешней команды Янне Андерссона никто ничего не ждал. Швеция выиграла два хоккейных чемпионата мира подряд, в последние годы это спорт номер 1 в стране. В 2006-м они смогли в один год выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. В некотором кризисе теннис и автогонки (хотя в «Формуле-1» выступает Маркус Эрикссон), а уж когда сборную решил покинуть Златан Ибрагимович, ее главная звезда последних лет – казалось, футбольная Швеция проваливается в середняки. Но у нее было свое мнение – она обошла в группе Голландию, выбила в стыковых матчах Италию, и, не привлекая к себе особого внимания, явилась на турнир.

«Шведы чувствуют себя в Санкт-Петербурге как дома, хотя дома они тут никогда не были» – такими словами комментатор Александр Шмурнов начал репортаж о матче 1/8 финала с Швейцарией. В этом нет совсем никакого преувеличения – шведов приехало не много, а очень много, они веселы, наслаждаются дешевым пивом, и не скованы желанием непременно выиграть турнир. Я все это видел своими глазами в Нижнем Новгороде. Опустошив все пивные «арсеналы», почти 20 000 человек создали на улицах желтую реку, которая со смехом и песнями шла на стадион.

Сказать, что они ничего не ждут – нельзя. В Сочи после гола Тони Крооса на 95-й минуте, принесшей победу Германии, многие плакали. Тренер Янне Андерссон не скрывал своего раздражения на пресс-конференции. Хотя, казалось бы, ну где Швеция и где Германия? Потом была сокрушена Мексика (3:0) и Швейцария (1:0). Теперь шведов ждет чуть ли не самый удобный для них соперник – Англия, против которой они играть умеют. Дальше победитель пары Хорватия – Россия. Как тут не подумать о сверхвозможностях? Когда еще будет такой шанс?

Естественно, наш глаз прежде всего цепляется за фамилии Гранквиста и Классона (оба еще «приписаны» к «Краснодару»). Но это не главные фигуры сборной. Фишка Янне Андерссона в том, что уход Ибрагимовича он обратил на пользу команде. Теперь шведы не стоят и не смотрят, что придумает их гений (как это делает Аргентина). Да, Лустиг, Экдаль, Берг и Тойвонен – не самые громкие имена. Но они качественные работники. Как и вратарь Ольсен (его родители – датчане), сменивший в сборной казавшегося вечным Исакссона. Есть два молодых таланта, которые могут вырасти в больших звезд – Эмиль Форсберг и Виктор Линделеф. Все крепко сбито, ладно скроено, и работает.

Перед чемпионатом Янне Андерссон привел в команду психолога Даниэля Эквалля. Он ассистировал тренеру еще в «Норрчепинге», который с ними стал чемпионом Швеции впервые за 26 лет. «Это не совсем психолог в том понимании слова, которое понятно широкой публике. Это специалист по коммуникации и спортивной ментальности, он отвечает у нас за собранность. Проводит с игроками встречи, не касающиеся игр, собирает их в группы» – рассказал Андерссон перед стартовым матчем турнира.

Встречи Экваллю приходится проводить не только с игроками, а порой даже с… их бутсами. «Перед игрой с Францией Ола Тойвонен получил новые бутсы, и на тренировке ему показалось, что удар получается не так, как нужно. В конце концов он через все поле заорал мне, чтобы я назначил время для разговора с его бутсами. Все решили, что это очень смешно», – рассказывает сам специалист. Подробности его деятельности в сборной мы наверняка узнаем уже после чемпионата, но даже Гранквист первым делом сказал, что ментально готов лучше, чем на прежних крупных турнирах.

Уход Ибрагимовича еще и отвлек всех от сборной. «Это невероятно!» – кипел Андерссон после победы над Италией. «Он полтора года не играет за сборную, но каждый день мы опять обсуждаем его!». За эти полтора года Швеция научилась быть эффективной без Златана. Эффектной она может быть только, когда удается полностью разворошить игру соперника, как это было с Мексикой. Изначально они выходят на поле терпеть и ждать свой шанс. Так же будет и с Англией. И рассчитывать на то, что шведы испугаются – не стоит совсем.

Единственный матч турнира, в котором Швеция была фаворитом – стартовый против Кореи (1:0, Гранквист забил с пенальти). Их это устраивает, им так комфортно. Они привыкли. Они уже реализовали мечту, но как сказал Андерссон: в наших планах вылет в 1/4 финала не значится. Легко с этой командой не будет никому.

Главную звезду у Швеции выделить непросто. Есть Форсберг, есть Тойвонен, большинство назовет Гранквиста, но я бы выделил вратаря Ольсена. Он невероятно хладнокровен и спокоен. Даже гол Крооса не выбил его из колеи. И хотя ничего сверхъественного в этом вратаре нет, пока что ему смогла забить только одна команда. Если кто-то здесь, в России-2018 похож на Грецию-2004 – то это как раз викинги.