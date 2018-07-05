СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА И МЕНТАЛИТЕТ ПОБЕДИТЕЛЯ

Я посмотрел все четыре игры сборной Уругвая на чемпионате мира, две из них – живьем. Это были матчи против России (3:0) в Самаре и Португалии (2:1) в Сочи. Команда, которая последние лет двенадцать производила впечатление прокаченных техничных берсерков (что само по себе сочетаться не должно), в очередной раз показала, что поколение, выращенное в одной системе ценностей и одним тренером на строгих идеалах может дать команде многое.

У сборной Уругвая стальные яйца. Вспомните, как этот коллектив превозмогал себя вопреки слабой игровой форме. Вспомните, как сухой расчет и дисциплина помогали Уругваю добиваться результатов в матчах с соперниками более искусными: в 2018-м Португалия, раньше – Англия, Италия, еще раньше – Франция, Мексика. Вспомните, как команда выжимала максимум из стандартов (все пять голов на групповом этапе), когда с игры тупо не получалось.

За годы работы практически с одним составом Оскар Табарес привил команде менталитет победителей, поменяв психологию футболистов. Народ Уругвая, хоть с экономической точки зрения в Южной Америке самый успешный, постоянно ссылается на скромную территорию и маленькое население. Это при достижении результата позволяет гордиться новыми высотами еще сильнее.

ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Об Оскаре Табаресе уже столько написано и сказано, поэтому смысла повторяться нет. Он человек, полностью перекроивший систему уругвайского футбола, выстроивший ее в четкой вертикали. К Маэсто, именно так Табареса зовут на родине, уругвайский футбол обращался дважды, и оба раза он не подводил.

В свой второй приход Табарес добился с командой больших успехов (полуфинал ЧМ-2010, Кубок Америки-2011, постоянные выходы на ЧМ), выведя ее в ранг топ-сборных. Он привил сборной преемственность поколений, когда лучших, Диего Форлана и Лугано, провожают с почестями, а молодым – самый яркий пример Хосе Мария Хименес – помогают быстро влиться в коллектив.

Табарес – тренер-прагматик. Он олицетворение уругвайского футбола. Он надежный, мудрый, расчетливый и знающий все наперед человек. Футбол у его команды примерно такой же. С убийственной атакой, цементообразной обороной, полный спортивной злости и борьбы. И все это не мешает демонстрировать тончайшую технику, умение предугадывать какие-то эпизоды. Футбол Табареса хорош еще и тем, что он не только шикарно разрушает чужую идею, но и замечательно исповедует свою.

ТОП-СОСТАВ С ЧЕТКОЙ ИДЕЕЙ

Игроки сборной Уругвая в европейском футболе на особом счету. Каждый из них боец, хотя иногда, как Луис Суарес, может прикинуться оскароносным актером. Уругвайские футболисты играют в лучших клубах Европы: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Порту», «Интер». Кто-то ввиду молодости еще не сильно распиарен или уже заканчивает карьеру в клубах поменьше типа «Лацио», «Спортинга» или «Сельты». Но практически везде уругвайские футболисты играют в основе.

Состав мощнейший. Он страшен, его боятся абсолютно все, потому что он обязательно доставит неприятности любому. Сборная Уругвая способна перемолоть абсолютно любую команду, затратив на это ровно столько сил, сколько нужно. Баланса разве что немного не хватает в середине поля, но этого и не нужно, потому что Уругвай шикарно обороняется (1 пропущенный гол в 2018 году) и разнообразно атакует (9 голов в 2018-м). С Нового года команда даже близко не приближалась к поражению, ее лидеры всегда были в строю. Но в четвертьфинале ей предстоит самый сложный соперник за год – сборная Франции. Она страшна с точки зрения результативности, но не организации игры. В этом у южноамериканцев большое преимущество.

Ну а дальше в случае успеха уругвайцам на пути к финалу встретится победитель пары Бразилия – Бельгия. Этот возможный матч точно станет для команды Оскара Табареса самым трудным на турнире после Франции. Потому что в финале, как бы не сложилась судьба команд из другой части сетки, равных Уругваю просто нет.

***

Встреча с Францией состоится 6 июля в 17:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Журналисты «Советского спорта» – о своих фаворитах в матчах 1/4 финала ЧМ:

АНГЛИЯ:

Футболу пора домой: почему эта сборная Англия станет чемпионом мира 2018 года

БЕЛЬГИЯ:

Азар, Де Брюйне и Мартинес – главная сила сборной Бельгии

БРАЗИЛИЯ:

Бразилия выиграет этот чемпионат мира. Без вариантов

РОССИЯ:

Россия – чемпион? А почему бы и нет! Наш главный редактор объясняет, как такое возможно

УРУГВАЙ:

У них есть все! Почему Уругвай готов выиграть чемпионат мира

ФРАНЦИЯ:

Мбаппе спит с мячом! 8 причин, почему ЧМ-2018 выиграет Франция

ХОРВАТИЯ:

Сначала они уделают Россию, а потом и весь мир. Хорватия – фаворит ЧМ-2018

ШВЕЦИЯ:

Карлсон снова живет на топе: почему Швеция может выиграть чемпионат мира