Азар, Де Брюйне и Мартинес – главная сила сборной Бельгии

КАЧЕСТВО И ГЛУБИНА СОСТАВА

Выбор футболистов у главного тренера «красных дьяволов» Роберто Мартинеса настолько велик, что он может позволить себе не брать на чемпионат мира такого мастера, как Раджа Найнгголан. А на скамейке запасных в матче 1/8 финала против Японии оставить Томаса Вермалена, Юри Тилеманса, Аднана Янузая, Муссу Дембеле и Миши Батшуайи, а Маруана Феллайни выпустить только на замену.

В каждой линии у бельгийцев по звезде мирового уровня. В воротах Тибо Куртуа, в обороне – Ян Вертонген, в средней линии – Эден Азар и Кевин Де Брюйне, а на острие – Ромелу Лукаку. С таким подбором игроков бельгийцы просто обязаны бороться за золото. Их суммарная стоимость, по версии transfermarkt, составляет 754 млн евро. Выше только у признанных фаворитов – Бразилии, Англии и Франции.

ТРЕНЕР

Для достижения высоких результатов качественного подбора футболистов недостаточно. Требуется и тот, кто может слепить из 23 человек единый коллектив. В результате чьей-то коррозии головного мозга «красные дьяволы» потеряли целых четыре года с откровенно слабым и неопытным тренером Марком Вильмотсом. И дело даже не в результатах команды – на ЧМ-2014 и Евро-2016 она неизменно вылетала в четвертьфинале (0:1 от Аргентины и 1:3 от Уэльса, соответственно), – а в ее откровенно унылой игре.

Испанец Роберто Мартинес имеет за спиной куда больше опыта (тренирует с 2007 года), в том числе победного – Кубок Англии-2012/13 со «Суонси». 44-летний специалист придал действиям сборной Бельгии баланса и нашел позиции на поле всем главным звездам таким образом, чтобы они смогли продемонстрировать свои лучшие качества.

ЯРКАЯ АТАКА

Этот пункт вытекает из двух предыдущих. Имея в составе скоростных и техничных футболистов и грамотного специалиста в тренерском штабе, бельгийцы сделали ставку на резкие фланговые прорывы. Легкая и быстрая атака «красных дьяволов» нашла пути к воротам соперников во всех сыгранных на мундиале матчах и забила в четырех играх 12 мячей. Четыре из них на счету Лукаку, два – на счету Азара, а еще по разу забили Батшуайи, Вертонген, Дрис Мертенс, Феллайни, Шадли и Аднан Янузай.

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ

Болельщики сборной Бельгии давно ждут, когда «золотое поколение» выстрелит на крупном международном турнире, но до сей поры им это никак не удавалось. Зато за последние четыре года, что команда бьется за попадание в элиту, все футболисты стали опытнее и мудрее. При этом футболистов старше 30 лет в команде всего четверо, а самый возрастной, Вермален, не так уж и стар – ему 32 года. Большинство футболистов опытны, но по-прежнему находятся в самом расцвете сил. Особенно это касается лидеров полузащиты Э. Азара и Де Брюйне.

УДОБНЫЕ СОПЕРНИКИ

Вообще-то если исходить из турнирной сетки, бельгийцам достаются самые сильные и сложные соперники из оставшихся, но, как ни парадоксально, им это только на пользу. Все-таки главное оружие «красных дьяволов» – это быстрый переход от обороны к атаке, однако в матчах с аутсайдерами этот навык никакой пользы не несет, поскольку соперник зачастую окапывается глубоко у своей штрафной. Но ни Бразилия, ни Франция, которая наверняка встретится бельгийцам в полуфинале, не станут садиться в глухую оборону. Напротив, они с большой долей вероятности попытаются навязать свою игру. Здесь наиболее неудобный соперник из возможных для бельгийцев как раз Уругвай с его непроходимой линией защиты.

ПУТЬ В ¼ ФИНАЛА

Стадия Соперник Результат Авторы голов Группа G. 1-й тур Панама 3:0 Мертенс, 47; Лукаку, 69, 75 Группа G. 2-й тур Тунис 5:2 Азар, 6 (пен.), 51; Лукаку, 16, 45+3; Батшуайи, 90 Группа G. 3-й тур Англия 1:0 Янузай, 51 1/8 финала Япония 3:2 Вертонген, 69; Феллайни, 74; Шадли, 90+4 ¼ финала Бразилия ? ?

ВОЗМОЖНЫЕ СОПЕРНИКИ

Стадия Соперник ½ финала Уругвай/Франция Финал Россия/Хорватия/Швеция/Англия

Журналисты «Советского спорта» – о своих фаворитах в матчах 1/4 финала ЧМ:

АНГЛИЯ:

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БЕЛЬГИЯ:

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БРАЗИЛИЯ:

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РОССИЯ:

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УРУГВАЙ:

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ФРАНЦИЯ:

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ХОРВАТИЯ:

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ШВЕЦИЯ:

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