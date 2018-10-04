В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте.

Второй игровой день очередного тура группового этапа Лиги чемпионов росийских болельщиков порадовал меньше предыдущего. Хотя соперник у “Локомотива” и был слабее, чем у ЦСКА накануне, но железнодорожники все же проиграли на своем поле немецкому “Шальке 04”.

После игры гости охотно говорили хозяевам комплименты, а украинский форвард Евгений Коноплянка и вовсе сравнил “Локо” с “Барселоной”. Но, кажется, тренер “Шальке” был намного честнее, когда признал, что потеря очков в таком матче была бы для него разочарованием.

Юрий Палыч Семин, правда, оптимизма не теряет – по его мнению, главная проблема его команды состоит в нехватке концентрации у игроков. Ему виднее, наверное, но со стороны казалось, что игроки "Локомотива" и бегать по полю перестали после 60-й минуты, а отдавать больше двух точных передач подряд – и того раньше.

Наш обозреватель, кстати, тоже смотрит на все это без оптимизма, сравнивает игру “Локомотива” с московской осенью (а если вы не были осенью в Москве, то поясним – осень здесь тусклая, мокрая и холодная) и ни на что не намекает, задавая вопрос: а не лучше ли было Юрию Палычу “уйти на заслуженный отдых весной, в ореоле легендарного победителя”?

Еще одной нашей европейской надежде – Александру Головину – тоже не слишком повезло. Его “Монако” продолжает валиться, теперь команда крупно проиграла “Боруссии”. Головин отыграл 75 минут, но на его счету только солидный пробег в 10 км. Если Александр планирует использовать “Монако” как трамплин в более серьезный клуб, то пора начинать от этого трамплина отрываться и лететь повыше. В нынешней команде Жардима перспективному игроку себя не проявить.

В других матчах ЛЧ было поинтереснее. В Лондоне “Тоттенхем” принимал “Барселону”. Как и ожидалось, Харри Кейн и Лео Месси свои голы забили, но Месси забил больше, и “Барса” выиграла со счетом 4:2. Было весело.

В Неаполе местная команда принимала гостей из Ливерпуля. “Ливерпуль”, немного подсел после долгой изнурительной серии сложных матчей (а впереди у него еще игра против “Манчестер Сити”), но на “Наполи” сил у “красных” почти хватило. В классической дуэли тренеров Анчелотти и Клоппа все же выиграл итальянец. Правда, решающий гол был забит только на 89-й минуте.

В других матчах дня случилось следующее.

“Интер” одержал победу над ПСВ, “ПСЖ” разгромил “Црвену Звезду” силами своего All-Star-Цирка (забивали Кавани, Мбаппе, Ди Мария и Неймар. Последний забил трижды), “Атлетико” обыграл “Брюгге”, а Гризманн сделал дубль. Ну и “Порту” победил “Галатасарай”.

⏰ RESULTS ⏰



⭐️ Neymar, Reus, Icardi, Griezmann & Messi shine!



🤔 Most entertaining game? pic.twitter.com/qnnVNpu8V5 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 октября 2018 г.

Сегодня еврокубки продолжатся матчами Лиги Европы, от России выйдут сразу три команды. Накануне все три прислали своих представителей на пресс-конференции и вовсю излучали уверенность.

Сергей Семак накануне матча “Зенит” – “Славия” сообщил, что Маркизио играть точно не будет (заболел), а Дзюба устал. Еще Семак видел Жиркова – тот бегал.

Раззабивавшийся в последних матчах “Краснодара” Виктор Классон на своей пресс-конференции грозно намекнул, что его команде “есть что противопоставить” “Севилье”.

Но – как обычно – ярче всех выступили представители московского “Спартака”. От них накануне матча против “Вильярреала” на встречу с прессой вышли тренер Массимо Каррера и лучший игрок Роман Зобнин. И пока Зобнин отвечал вежливо и аккуратно, итальянец рубил правду-матку. Сообщил, что матч с “Ростовом” был “немного странным”, признал, что “команда находится в волнении” и сурово осадил тех, кто нетактично напомнил ему про успешное выступление ЦСКА против “Реала”.

– Мы любим играть в футбол. Мы не умеем обороняться в своей штрафной все 90 минут, – резко ответил Каррера, объясняя, почему его команда не играет так, как ЦСКА против "Реала".

Виктору Гончаренко, наверное, будет очень стыдно, когда он узнает, какую оценку ему поставил спартаковский мэтр.

И по традиции – в завершение обзора немного об ММА.

Вчера был странный день: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов почему-то не сказали ничего доброго друг от друге перед камерами. Но наша редакция не дает заскучать – у нас вышло отличное интервью бойца АСВ Эдуарда Вартаняна, который подробно и хорошо разобрал двух главных звезд ближайшего шоу UFC. Не то, чтобы Вартанян дал четкий ответ на вопрос, кто победит, но в одном он уверен: Конор точно не выиграет по очкам.