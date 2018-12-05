Еременко выгоняют из «Спартака», а Черчесов вступается за Мамаева с Кокориным

Футбол 05 декабря 2018 10:13 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Видимо, в министерстве спорта хотели, чтобы главным спортивным событием вторника стала премия, трансляцию вручения которой показывали по Матч ТВ. Среди номинантов и «Советский Спорт», и наш главный редактор Николая Яременко. Правда, саму премию мы не получили, в отличие от главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который был признан тренером года.

Награда, видимо, сделала тренера настолько мягким, что он не только принялся раздавать интервью направо и налево, чего с ним не было уже давно, но и высказал свое отношение к ситуации вокруг Кокорина и Мамаева, причем, высказался в неожиданном ключе. Тренер слегка вступился за парней, посочувствовал их положению и понадеялся, что все будет сделано по букве закона.

Раз уж зашла речь за «сладкую парочку»… Следствие по их делу может затянуться на месяцы, если даже не дольше. Это не мы придумали, так сказала адвокат Павла Мамаева. Хотя обычно такие дела расследуются не больше месяца. На протяжении всего времени парни могут оставаться за решеткой.

Еще одно важное событие для российского футбола – заседание общего собрания Российской премьер-лиги. На нем было принято много судьбоносных решений. Главное – клубы проголосовали за введение системы VAR в нашем чемпионате со следующего года. Это обойдется каждой команде примерно в 9-10 млн рублей. Особенно «рады» такому повороту должны быть в «Анжи».

Кстати, клубы решили как-то помочь махачкалинскому клубу, если финансовая ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Еще одно важное решение – отказаться от проведения матчей на севере в холодное время года. Аллилуйя!

Вчера мы уже рассказывали, что «Спартак» заинтересовался покупкой 21-летнего левого бразильского защитника Айртона Лукаса из «Флуминенсе». Сегодня мы подготовили для вас подробный рассказ о том, что это за игрок и посему «Спартаку» придется переплатить за него в несколько раз, хоть он пока даже близко к сборной не подходил. Кроме того мы сравнили его с конкурентом за место в «Спартаке», Дмитрием Комбаровым. Спойлер: Дима не хуже.

Зимой «Спартак» может покинуть один звездный игрок. Полузащитник. Центральный. И это не Денис Глушаков, как вы уже поняли по поведению клуба и Олега Кононова. Речь идет о Романе Еременко. Согласно источнику, это связано с медицинским состоянием финна, который в последний раз выходил на поле 4 ноября. Всего в текущем сезоне игрок провел 7 матчей.

Печальное событие… На Западе Москвы гастарбайтеры избили подростка-инвалида из-за шарфа московского «Динамо». Звучит дико, согласитесь? После случившегося Илья попал в реанимацию. Врачи скорой помощи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Позже пострадавший узнал нападавшего, которого поймала полиция. Им оказался 16-летний уроженец Таджикистана Абдусалам.