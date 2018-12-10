«Спартак» спешно покинул Россию, а судьи поддушивают «Краснодар»?

Футбол 10 декабря 2018 09:27 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное событие футбольного воскресенья в России – развязка борьбы за звание зимнего чемпиона страны. Она могла бы получиться еще более интересной, победи «Краснодар» «Уфу» в матче 17-го тура чемпионата страны. Но быки смогли осилить лишь ничью и не сумели даже на пару часов обойти «Зенит» в турнирной таблице.

Лишь какими-то полунамеками наш колумнист может рассказать о том, что решения судей в матчах «Краснодара» каким-то чудесным образом играют не на руку этой молодой, но амбициозной (в хорошем смысле слова) команде. И все это – на фоне первой в ее истории борьбы за золото.

А ведь как могло бы быть красиво, победи «Краснодар». Сейчас можно предполагать все что угодно, даже то, что от результата матча быков зависел и исход игры между «Зенитом» и «Рубином». Может сине-бело-голубые и действовали бы по-другому, обгони их соперник. Но соперник не обогнал, вот питерский клуб и проиграл со счетом 1:2. В пятом матче чемпионата, который только недавно достиг своего экватора. Европейские чемпионы частенько за весь свой длинный сезон проигрывают меньше. Вот это конкуренция у нас в первенстве! Но говорит ли это о высоком уровне футбола? Или наоборот?

Еще один штрих, дополняющий картину конкуренции в чемпионате России – разгром, который учинило перманентно тонущее «Динамо» екатеринбургскому «Уралу», не так давно выдавшему два замечательных матча против сильного все же «Спартака», и в Кубке, и в чемпионате страны. Так «Динамо» простилось с ареной в Химках. Весной бело-голубые уже будут играть на своем обновленном красавце-стадионе.

«Спартак» и «Локомотив», сыгравшие свои матчи чемпионата на день раньше, постарались поскорее сбежать из морозной России. «Локомотив» улетел готовиться к матчу Лиги чемпионов против «Шальке» в немногим более теплую Германию.

А «Спартак», которому кровь из носу в четверг нужно обыгрывать «Вильярреал», отправился на четырехдневный сбор в теплую Испанию.

Пораньше улетит в Испанию, где в среду ему предстоит сыграть с «Реалом», и московский ЦСКА. Центральный защитник Родриго Бекао, за полгода успевший стать практически незаменимым, полетел с командой. Правда, сможет ли травмированный в игре с «Енисеем» футболист выйти на поле, – неизвестно.

Немного трансферных новостей. Вернее, антиновостей. После матча с «Рубином» Сергей Семак рассказал, что по Ивановичу нет никаких предложений, даже от «Барселоны». Да и на Леандро Паредеса по словам тренера никто не претендует, даже «Милан». Вот так поворот! Интересно, а может ли тренер не знать об интересе чужих клубов, или даже о предложениях, которые поступают на стол руководству?

Традиционная уже рубрика «Вести из СИЗО», которая не так давно была продлена на месяц. Отец Павла Мамаева рассказал, что его сын умудрился исправиться уже в первый же день пребывания в СИЗО. Выходит, все эти два месяца парня держали в застенках зря. И тем более зря продлили срок заключения?