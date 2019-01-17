Игрок «Спартака» отказался возвращаться в Россию, а «Зенит» ищет замену Паредесу

Футбол 17 января 2019 09:42 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Главное футбольное событие среды для России – первый товарищеский матч московского «Спартака». Играли красно-белые против «Локомотива», но не московского, а ташкентского – так сказать, потренировались на кошечках. «Спартак» выиграл со счетом 5:2, но на игру пока смотреть без боли сложно. Оно и понятно: Кононов мучительно выстраивает свой футбол по Романцеву, а на поле в добровольно-принудительном порядке появляются все, кто на данный момент в состоянии завязать бутсы сам. Подробности – в нашем тексте по матчу.

Первый сбор красно-белых в Дубае получился каким-то уж очень коротким. Команда уже вылетела в Москву. Но не в полном составе. Педро Роша не захотел лететь назад вместе с одноклубниками и решил задержаться в ОАЭ на два выходных, которые получил «Спартак».

В «Зените» пока только и разговоров, что о трансферах. Правда, дальше разговоров пока дело не идет. Самый обсуждаемый – возможный трансфер Леандро Паредеса в «Челси». В Англии пишут о сумме в 36 млн фунтов, которые предлагает клуб Романа Абрамовича. Поговаривают даже о согласованном личном контракте с зарплатой в 80 тысяч фунтов в неделю.

Правда, «Зенит» пока не спешит отпускать аргентинца и торгуется. Однако на всякий случай питерцы присматривают варианты замены, что зимой сделать крайне сложно. Мы решили им в этом помочь.

Еще одна проблемная позиция в «Зените» - левый защитник. Клуб активно шерстит рынок в поисках качественного и недорогого игрока на это место. Дорогими получаются даже кандидаты из России, как, например, игрок «Ростова» Дмитрий Скопинцев, за которого требуют не менее 6 млн евро. Другой кандидат на это место – 21-летний бразилец из «Севильи» Гильерме Арана.

Кстати о трансферах… Илья Геркус рассказал, что «Локомотив» летом мог бы заработать 50 млн евро, продав четверых футболистов, однако, главный тренер клуба Юрий Семин был против. Причина – желание сохранить чемпионский состав, который в этом сезоне, увы, не показывает ни игры, ни результата.

И, наконец, о стандартной для России ситуации, когда на выборах, извините за тавтологию, выбора нет… Единственным кандидатом на пост президента РФС остался Александр Дюков, глава «Зенита». Это произошло после того, как в РФС отказались принимать документы единственного возможного соперника Дюкова - бывший министра спорта Ульяновской области, вице-президента ульяновского футбольного клуба «Волга» Сергея Кузьмина. Нашли какие-то нарушения…

В короткой реплике Александр Дюков пообещал, что «не планирует устраивать никаких революций».

Интересно, касается ли это отмены лимита на легионеров, или нет? Ведь раньше глава «Зенита» высказывался по этому вопросу весьма категорично. Мы вспомнили все высказывания функционера и попытались понять, каким же станет при нем российский футбол