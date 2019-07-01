Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные 

Футбол

Рамзан Кадыров – Денису Глушакову: «Добро пожаловать в Грозный»

Главной загадкой последних недель в российском футболе было то, где продолжит карьеру Денис Глушаков, покинувший «Спартак». Вот эта запись в инстаграме Рамзана Кадырова ответила на все вопросы:

«Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!».

Глушаков ответил в своем аккаунте: «Ахмат» - новый вызов для меня. Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в Еврокубках. Присоединюсь к команде на сборах в Австрии. Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной,так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!»

Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьмет

«Спартак» победил ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме

В Австрии продолжается предсезонный турнир с участием российских топ-клубов. В воскресенье прошли две игры. В южном дерби «Краснодар» победил «Ростов», в московском – «Спартак» почти разгромил ЦСКА 3-1. Таким образом, краснодарцы остались единственной командой на турнире, которая пока не потерпела ни одного поражения. Возможно, быков вдохновляет присутствие на играх Сергея Галицкого.

Центральная игра выходных между армейцами и спартаковцами выдалась настолько жесткой, что в этом матче случилось даже удаление: на 44-й минуте судья удалил Набабкина за вторую желтую карточку. Для товарищеского турнира это нехарактерно, но мы это видели.

На момент удаления в игре была ничья 1:1, а во втором тайме красно-белые забили два гола.

Так что ЦСКА остался в Австрии единственной командой без победы. Но у армейцев еще есть шанс исправить ноль на что-то более существенное: 3 июля они играют с «Ростовом». А завершится турнир 4 июля, когда встретятся «Краснодар» и «Спартак».

ММА

Хищник скрутил Цыгана за минуту

В Миннеаполисе (США) прошел турнир UFC ON ESPN 3. В главном поединке француз с камерунскими корнями Фрэнсис Нганноу (или просто Хищник) победил бразильца Джуниора дос Сантоса (про прозвищу Цыган).

Этот бой получился очень быстрым: он длился всего одну минуту 10 секунд. Но, если помните, предыдущий бой против Кейна Веласкеса Нганноу потратил и того меньше – всего 26 секунд. Машина!

Итак, Нганноу снова победил – техническим нокаутом – и стал главным претендентом на чемпионский бой в тяжелом весе.

А вот с кем он подерется, станет ясно 18 августа, когда в Анахайме Даниэль Кормье будет защищать пояс в тяжелом весе в бою-реванше против того самого Миочича.

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)

Теннис

Вся надежда на Хачанова?

Сегодня стартует третий в сезоне турнир Большого шлема – Уимблдон. На нем сыграют 14 россиян – 3 мужчин и 11 девушек.

Итак, наши мужчины в Лондоне: девятая ракетка мира и наша главная надежда Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев, пропустивший предыдущий «Большой шлем» из-за травмы.

У всех троих в первом круге проходимые варианты, так что мы рассчитываем на их стопроцентный результат на старте лондонского турнира.

Но, как бы она ни играла, главное внимание все равно будет приковано к выступлению Марии Шараповой, которая напомним, выигрывала Уимблдон 15 лет назад – в 2004 году, когда ей было 17 лет. В свои 32 года Шарапова – 49-я ракетка мира, и сейчас настроена вполне решительно. Сами понимаете, что какой-то сверхнеобходимости продолжать карьеру у нее нет, тем более что спортсменку мучают травмы. Напомним, что до июня она не выступала пять месяцев, а после возвращения провела всего две игры. Но раз она до сих пор выходит на корт – значит, чувствует, что еще не все сказала в этом виде спорта.

А вот и все остальные россиянки на кортах Уимблдона-2019: Светлана Кузнецова, Анастасия Палюченкова, Варвара Флинк, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова.

Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на Уимблдоне

Баскетбол

Россиянки - в плей-офф Евробаскета-2019

Женская сборная России на Евробаскете, наконец, взбодрилась и после поражений от Бельгии и Сербии, сумела обыграть Белоруссию с необходимой разницей в счете и обеспечила себе третье место в группе. А с ним – и путевку в 1/8 финала чемпионата Европы.

Выжили в «группе смерти». Россия – в плей-офф женского Евробаскета

Формула-1

Ферстаппен принес победу «Ред Буллу»

Макс Ферстаппен принес «Ред Буллу» победу на домашней трассе, принадлежащей владельцу команды, и вышел на третье место в чемпионате мира.

Пусть на старте Макс провалился, с трудом начав движение и откатившись в конец топ-10, но к финишу все изменилось. Ферстаппен выдал очередной прорыв, последовательно обогнав всех.

Трагедия

Спасательная операция в Италии: на озере пропала футболистка

Печальная новость пришла из Италии: швейцарская футболистка Янг Бойз Флориана Исмаили, отдыхавшая в Италии на озере Комо пропала без вести, ее ищут спасатели. Сообщается, что Флориана проводила на озере отпуск вместе с подругой. Вчера они взяли в аренду лодку и отплыли от берега на значительное расстояние. Позагорав, они стали нырять в воду. После одного из таких прыжков Исмаили не вернулась на лодку.

В данный момент поиски продолжаются, но надежды найти девушку живой уже нет. Спасательная операция осложняется большой глубиной озера в месте отдыха девушек – около ста метров.

Робот ищет футболистку сборной Швейцарии на озере Комо