Роналду продают за 57 млн, Рональдиньо вышел из тюрьмы, а игроки КХЛ бегут в НХЛ

В «РЕАЛЕ» СЧИТАЮТ, ЧТО ВРЕМЯ РОНАЛДУ ВЫШЛО

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» может расстаться со своей главной звездой Криштиану Роналду в связи с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. «Старая синьора» готова продать португальского нападающего за 57 миллионов евро.

Среди потенциальных покупателей называют бывший клуб Роналду мадридский «Реал». Однако, по сообщению AS, вероятность такого перехода приближается к нулю, так как президент королевского клуба Флорентино Перес считает, что время Криштиану вышло. Сливочные делают ставку на приобретение форварда «ПСЖ» чемпиона мира Килиана Мбаппе.

Контракт Роналду с «Юве» действует до лета 2022 года. Зарплата игрока составляет 31 миллион евро в год.

РОНАЛЬДИНЬО ОТПУСТИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо вышел из тюрьмы. Он провел в Парагвае за решеткой целый месяц.

40-летний Роналдиньо был арестован вместе со своим братом за подделку паспортов. В парагвайской тюрьме экс-звезда «Барселоны» и «Милана» не оставался без любимой игры и активно участвовал в спортивных состязаниях с сокамерниками.

Адвокатам удалось добиться его перевода под домашний арест. Роналдиньо продолжит отбывать его в Асунсьоне. Чтобы выйти из мест заключения, пришлось внести залог в размере 1,6 миллиона долларов.

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ОФИЦАЛЬНО ПРОДЛИЛИ

ФИФА официально продлила сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Организация также разрешила продлевать контракты, истекающие 30 июня, до завершения текущего сезона. Отмечается, что соглашения, которые должны были вступить в силу этим летом, начнут действовать с началом нового сезона.

Кроме того, ФИФА разрешила клубам самостоятельно искать решение вопросов, связанных с зарплатой игроков, но при этом соблюдать баланс, исходя из своего экономического положения.

Еще одно решение касается трансферного окна - скорее всего, оно состоится в период между двумя сезонами.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОИГРАН В РИМЕ

Оставшиеся матчи чемпионата Италии по футболу в случае возобновления сезона могут пройти в Риме и столичном регионе Лацио, сообщает La Repubblica. Как отмечает источник, футбольные власти разработали экстремальный план, по которому все 20 команд серии А переедут и будут базироваться в Лацио, который менее других регионов страны пострадал от коронавируса. Матчи чемпионата в таком случае будут проходить без зрителей и журналистов, а игроков и персонал команд придется регулярную проверять на инфекцию.

Согласно данному варианту, команды будут находиться на карантине в столичном регионе до 45 дней.

Немецкий футбольный союз также работает над возобновлением чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Согласно источнику, в организации хотят доиграть оставшиеся матчи без зрителей. Отмечается, что в момент каждой встречи на арене будут находиться не более 239 человек, в том числе футболисты, работники стадиона, болбои, врачи и сотрудники полиции.

ГЛАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РФС ПОТЕРЯЛ ЛИДЕРСТВО В FORBES

Глава попечительского совета РФС утратил лидерство в списке самых богатых россиян. Леонид Михельсон переместился в новом рейтинге Forbes с первого места на третье.

Возглавил список богатейших граждан РФ президент «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние, по подсчетам экспертов, составляет на данный момент 19,7 миллиарда долларов (41-е место в мире). Далее среди россиян следует главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин, президент Стрелкового союза России, Европейской стрелковой конфедерации и Международной федерации стрелкового спорта (18,1 млрд). Совладелец «Новатэка» Михельсон, опережавший всех соотечественников в 2019 году, располагает состоянием в 17,1 млрд.

На шестой строчке - Геннадий Тимченко, президент СКА, председатель совета директоров КХЛ, вице-президент ОКР – 14,4 млрд, на седьмой - Алишер Усманов, президент Международной федерации фехтования – 13,7 млрд, на десятой – владелец «Челси» Роман Абрамович – 11,3 млрд.

Замыкает двадцатку богатейших россиян владелец «Спартака» Леонид Федун с 6,4 млрд.

БАРАБАНОВ, ДЕНИСЕНКО И ШАЛУНОВ ЕДУТ В НХЛ

Хоккеисты клубов КХЛ начинают массово покидать лигу. Вчера стало известно, что за океан отправятся нападающие СКА, «Локомотива» и ЦСКА.

«Торонто» официально объявил о переходе 25-летнего форварда СКА Александра Барабанова, а агент капитана молодежной сборной России на МЧМ-2020 Григория Денисенко – об уходе своего клиента из «Локомотива». 19-летний игрок подпишет контракт с «Флоридой».

Воспитанник питерского хоккея Барабанов не прошел драфт НХЛ, поэтому мог выбирать клуб. По словам его агента, список был длинный. Олимпийский чемпион-2018 остановился на «Торонто», где осенью ярко дебютировал еще один россиянин - омич Илья Михеев.

Форвард московского ЦСКА Максим Шалунов отправится в клуб НХЛ «Чикаго». Как сообщил его агент, это случится по окончании контракта с красно-синими, который в силе до 30 апреля.

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о завершении сотрудничества с 57-летним главным тренером Андреем Мартемьяновым, который возглавлял команду с мая 2018 года.

По итогам регулярного чемпионата-2018/19 «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф впервые вышел во второй раунд. В сезоне-2019/20 у команды под руководством Мартемьянова было много взлетов и падений, в итоге не удалось продолжить поступательное движение вверх в Кубке Гагарина.

Одним из вероятных сменщиков Мартемьянова может стать бывший тренер «Калгари Флэймз» и сборной Канады Билл Питерс.

ИГРОК «ЭДМОНТОНА» В КОМЕ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейв введен в медикаментозную кому. У игрока было диагностировано внутримозговое кровоизлияние, сообщила пресс-служба «нефтяников».

25-летний хоккеист был помещен в отделение интенсивной терапии в одной из больниц Торонто. Инсульт случился у Кейва ночью. О причинах происшедшего ничего не сообщается.