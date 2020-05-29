В Америке говорят об «Овечкин трофи», РПЛ вернется со зрителями, в «Локо» снова коронавирус

ОВЕЧКИН ВЫИГРАЛ ДЕВЯТЫЙ «РИШАР»

НХЛ официально подтвердила, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Бостона» Давид Пастрняк стали обладателями приза «Морис Ришар Трофи» - лучшему снайперу регулярного чемпионата. У обоих по 48 шайб.

Напомним, что лига приняла решение не доигрывать прерванный из-за пандемии регулярный чемпионат и планирует возобновить сезон матчами плей-офф, в котором примут участие 24 команды, а не как обычно 16. При этом клубы, занявшие в конференциях места с 5-е по 12-е, проведут дополнительный раунд плей-офф за выход в 1/8 финала Кубка Стэнли, в то время как первые четыре команды Запада и Востока сыграют мини-турнир за право получить лучший номер посева. Обсуждался вариант, при котором голы и передачи в этих матчах могли пойти в общую статистику регулярного сезона («Вашингтон» и «Бостон» входят в первый квартет Востока). Такое предложение сделал профсоюз игроков. Однако НХЛ его не приняла, утвердив в четверг окончательные итоги регулярки.

Овечкин выиграл седьмой за последние восемь лет и девятый в карьере «Ришар» – это рекорд лиги. Американский журналист Deadspin Сэм Фелс предложил даже переименовать трофей в честь 34-летнего россиянина. Он пояснил свои соображения тем, что Уэйн Гретцки и сам Морис Ришар были лучшими снайперами сезона по пять раз, а переименование должно произойти после того, как Александр завершит карьеру.

А что, «Овечкин трофи» звучит прекрасно.

«Ришар» будет вручен всего лишь 22-й раз (впервые в 1999-м его получил финн Тему Селянне). Теперь у Овечкина 18 личных призов НХЛ. По этому показателю он догнал Марио Лемье и уступает только Уэйну Гретцки – у Великого 34 трофея.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРЕШИЛ РПЛ МАТЧИ СО ЗРИТЕЛЯМИ

Роспотребназдор 28 мая согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями. Однако при этом было подчеркнуто, что заполняемость арен на первоначальном этапе не должна превышать 10 процентов. Это безопасное количество болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности. Напомним, что рестарт чемпионата России намечен на 21 июня, а в турнире предстоит доиграть восемь туров.

С инициативой вернуть болельщиков на трибуны выступил ряд клубов премьер-лиги. В частности, накануне об этом заявили руководители ЦСКА и «Спартака» Евгений Гинер и Леонид Федун, которые обратили внимание на тот факт, что футбол без зрителей оставляет грустное впечатление, что все мы видим сегодня по играм немецкой бундеслиги. По их мнению, такие матчи приведут лишь к падению интереса к РПЛ, к тому же поединки без болельщиков несут нашим клубам одни сплошные убытки.

Правда, введенный 10-процентный барьер вряд ли позволит клубам серьезно заработать. Так, у московских команд количество проданных сезонных абонементов превышает отметку 5 тысяч, а с учетом вместимости столичных арен в РПЛ рассчитывать на допуск большего числа болельщиков не приходится. В то же время приоритет на посещение матчей будет как раз у владельцев абонементов.

Бывшая звезда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин признался, что для него решение играть с болельщиками стало неожиданным, но смелым. «Для футболистов важно, чтобы на трибунах были хотя бы какие-то зрители, но важно помнить о том, сколько это решение будет стоить клубам», - сказал Аршавин.

«Тут двух мнений быть не может, игра со зрителями не просто лучше, а критически лучше, чем без. Но в нынешней ситуации надо системно подойти к вопросу, - отметил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. - Этим и занимаются РПЛ, РФС, Роспотребнадзор. Мы со своей стороны инициативу поддерживаем, готовы помогать и выполнять все регламенты. Верю ли я в это? Чтобы добиться успеха, надо в него верить».

РФС и РПЛ также согласовали с Роспотребназдором регламент возобновления тренировочного процесса и проведения официальных матчей. Напомним также, что до начала пандемии команды успели провести 22 тура. В 23-м встречаются: Краснодар – Динамо, ЦСКА – Зенит, Локомотив – Оренбург, Сочи – Ростов, Арсенал – Спартак, Крылья Советов – Ахмат, Уфа – Тамбов, Урал – Рубин.

Лидирует в чемпионате России «Зенит» (50 очков), который опережает на 9 очков «Локомотив» и «Краснодар». Замыкают турнирную таблицу «Крылья Советов» (22) и «Ахмат» (20).

В «ЛОКОМОТИВЕ» ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА

Тем временем «Локомотив» сообщил, что четыре игрока команды сдали положительный тест на коронавирус. Это полузащитники Дмитрий Баринов и Роман Тугарев, форвард Тимур Сулейманов, а также голкипер Антон Коченков. Болезнь у всех протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Ранее инфекцию обнаружили у нападающего железнодорожников Джефферсона Фарфана.

Напомним, что положительные тесты на COVID-19 в разное время сдали: игроки «Рубина» Константин Плиев и Николай Поярков, динамовцы Роман Евгеньев, Силвестр Игбун (у обоих выявлены антитела) и Дэвид Сангар, Магомед-Шапи Сулейманов из «Краснодара», игроки «Оренбурга» Филип Рогич, Жига Шкофлек и Андреа Чуканов (у всех антитела), Павел Погребняк из «Урала», а также спартаковцы Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин (у обоих антитела). Большинство футболистов переносят инфекцию в легкой форме, за исключением Погребняка, у которого двусторонняя пневмония.

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев так прокомментировал новые случаи обнаружения COVID-19 среди футболистов российских клубов: «Я уже говорил, что в командах, которым невыгодно заканчивать сезон, будет больше инфицированных. Поэтому следовало ожидать того, что произошло в «Локомотиве». Остается только пожелать всем здоровья».

АПЛ СТАРТУЕТ 17 ИЮНЯ, ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ – 20 ИЮНЯ

Акционеры АПЛ договорились о новой предварительной дате рестарта сезона-2019/20. Турнир возобновится 17 июня при условии выполнения всех требований безопасности, а матчи будут проходить при закрытых трибунах.

На 17-е число намечены две перенесенные встречи: «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал». Игры были отложены, так как «Астон Вилла» и «Ман Сити» 1 марта встречались в финале Кубка английской лиги (1:2). Полноценный тур АПЛ стартует в пятницу, 19 июня.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора официально подтвердил, что футбольный сезон в стране возобновится 13 июня. В этот день пройдут ответные полуфинальные кубковые матчи «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер». Первые игры 1/2 финала состоялись 12 и 13 февраля. «Интер» дома проиграл «Наполи» - 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью - 1:1.

Рестарт серии А намечен на 20 июня. Лига пока еще не утвердила новый календарь, однако Football Italia предполагает, что 20 и 21 июня пройдут четыре матча 25-го тура, которые не удалось сыграть в феврале: «Аталанта» – «Сассуоло», «Интер» – «Сампдория», «Торино» – «Парма» и «Верона» – «Кальяри».

23-го и 24-го состоятся 10 матчей 27 тура. Далее команды серии А будут проводить по две встречи в неделю, и таким образом игры заключительного 38-го тура состоятся 1 и 2 августа.