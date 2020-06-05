Вернер одной ногой в «Челси», у «Локомотива» наконец-то хорошие новости, Брагин возглавит сборную - Советский спорт
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05 июня 2020 08:00ФутболКузнецов Дмитрий

Вернер одной ногой в «Челси», у «Локомотива» наконец-то хорошие новости, Брагин возглавит сборную

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ЧЕЛСИ» СТАЛ ФАВОРИТОМ В БОРЬБЕ ЗА ВЕРНЕРА

«Челси» является фаворитом в борьбе за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера. Kicker сообщает, что трансфер будет оформлен уже на следующей неделе. Лондонский клуб предлагает 24-летнему немцу пятилетний контракт с зарплатой 10 млн евро за сезон. А сумма трансфера может составить около 60 млн евро. Такая сумма отступных прописана в действующем контракте Вернера с «красными быками», но переход при этом должен быть оформлен до 15 июня 2020 года.

Еще недавно «Ливерпуль» лидировал в трансферной гонке за Вернером с большим отрывом. Однако сейчас букмекеры оценивают шансы «Челси» ничуть не хуже. Если совсем недавно на то, что Вернер перейдет к «аристократам», коэффициент был равен 12.5, то теперь вырос до 2.5. У конкурента из Англии напротив он понизился с 1.4 до 2.3. По информации зарубежных СМИ, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже даже провел с Тимо разговор по поводу его возможного трансфера, и игрок якобы согласился на переход.

В нынешнем сезоне Вернер сыграл за «Лейпциг» в разных турнирах 40 матчей и забил 31 мяч. В чемпионате Германии на его счету 29 игр и 25 голов. До 2016 года форвард выступал за «Штутгарт», а «Лейпциг» заплатил за переход перспективного форварда 14 млн евро.

Контракт Вернера с клубом действует до 30 июня 2023 года.

«ЛОКО»: ЖОАУ МАРИО ОСТАЕТСЯ, БАКЕРО ПРИХОДИТ

У «Локомотива» после многонедельной нервотрепки, связанной с непростым уходом из клуба его легенды Юрия Семина, наконец-то появились позитивные новости.

Полузащитник Жоау Мариу будет выступать за «Локо» до конца сезона. Железнодорожники сумели договориться о продлении аренды 27-летнего португальца. Зарплату ему будет платить московский клуб.

Мариу лично поговорил со спортивным директором «Интера» Пьеро Аузилио, чтобы клуб согласился продлить аренду. Ранее была информация, что легионер покинет «Локо» 30 июня, когда закончится срок действия его соглашения. «Локомотив» арендовал португальца в августе 2019 года. В 15 матчах он отметился одним голом и 4 результативными передачами.

Кроме того, работу в «Локомотиве» получит знаменитый в прошлом игрок «Барселоны» Хосе Мария Бакеро, один из рекордсменов по количеству матчей за каталонский клуб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

«В 2017-м он возглавил академию «Барселоны», а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт. Вполне возможно, в ближайшее время испанец войдет в структуру академии «Локомотива» и займет пост технического директора клуба». Говорят, что нынешний спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.

ЦСКА ЗАТЯНЕТ ПОЯСА

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футбольный клуб во время пандемии столкнулся с уходом нескольких спонсоров. «Понятно, что это коснулось всех отраслей. Спорт, наверное, пострадал чуть больше, потому что очень зависим. Тенденция ухода спонсоров наметилась в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось. Но здесь все объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьезные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути».

Армейцам, по словам Бабаева, придется на время затянуть пояса, однако никакой трагедии в этом нет. Клуб привык преодолевать сложности, которые возникают регулярно.

В апреле руководство ЦСКА договорилось с футболистами о сокращении зарплат на время прекращения тренировочного процесса: за март на 50%, за апрель — на 60%. С возобновлением тренировок футболисты получают 70% причитающихся по контрактам денег. С возобновлением чемпионата России, которое намечено на 19 июня, выплаты вернутся на прежний уровень.

Напомним, что на этой неделе ЦСКА возобновил тренировки на базе в Ватутинках. Перед этим игроки, тренеры и персонал клуба прошли тестирование на коронавирус. Заболевших в ЦСКА не выявлено.

БРАГИНУ – ПЕРВУЮ СБОРНУЮ, ЛАРИОНОВУ - МОЛОДЕЖКУ

В четверг в СМИ с новой силой поползли слухи о том, что уже на этой неделе Валерий Брагин станет главным тренером сборной России по хоккею. Его ассистентами будут Алексей Жамнов и Рашит Давыдов, которые входили в тренерской штаб национальной команды и ранее. К ним также добавится Александр Бойков, помогавший Брагину в молодежной сборной. Нынешний наставник сборной России Алексей Кудашов перейдет на должность консультанта.

В настоящий момент Брагин является старшим тренером сборной России. О рокировке Кудашов – Брагин говорят давно. Подозрения в том, что многолетний тренер российской молодежки вошел в штаб СКА и первой сборной не просто так, а с прицелом стать главным, возникли сразу после того, как у Кудашова в январе неожиданно появился новый помощник. Случилось это вскоре после МЧМ-2020, где российская команда заняла второе место, отдав в финале Канаде, по сути, уже выигранный матч, но показав при этом очень приличную игру против законодателей мод в современном хоккее. Брагин почти тут же переехал в Питер.

Молодежную сборную, как сообщает источник, примет Игорь Ларионов. Напомним, что Профессор был включен в штаб молодежки незадолго до старта чемпионата мира в декабре 2019 года. Что также стало сенсацией. Уже тогда пошли разговоры, что легендарного центрфорварда готовят на место Брагина.

Что же касается Кудашова, то, по версии для печати, он хочет взять паузу в карьере по семейным обстоятельствам. По другой информации, боссы СКА, которые одновременно являются кураторами сборной, были часто недовольны игрой армейцев в регулярном сезоне. Вопросы к Кудашову возникали также в результате неубедительной игры сборной на этапах Евротура, что и побуждает больших руководителей к переменам.

НБА ВОЗОБНОВИТ СЕЗОН 31 ИЮЛЯ

Телеканал ESPN сообщает, что совет директоров НБА проголосовал за завершение сезона-2019/20 с участием 22 команд. Рестарт намечен на 31 июля в Орландо (штат Флорида) на одной из площадок развлекательного центра Disney World. План возобновления чемпионата был принят подавляющим большинством голосов. За – 29, против – один, это клуб «Потрленд Трэйл Блэйзерс».

К 16 командам, которые находились в зоне плей-офф на момент остановки сезона из-за коронавируса, присоединятся «Новый Орлеан», «Портленд», «Финикс», «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Вашингтон». Каждый клуб проведет еще по 8 матчей в регулярном чемпионате. В случае, если по его итогам между 8-м и 9-м местом в таблице разница будет составлять меньше четырех побед, будет проведен дополнительный турнир между ними. Для выхода в плей-офф команде с 8-го места необходимо победить один раз, команде с 9-го – два раза.

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски также сообщил дату драфта НБА. Лига проведет лотерею драфта 25 августа, а сам драфт состоится 15 октября.

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