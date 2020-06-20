«Сочи» разгромил «детский сад», Кокорин вошел в Клуб Федотова, фанаты «Локо» устроят протест

Хватило молодых и задорных на полчаса нормального противостояния. Они даже открыли счет на первой минуте, а голкипер гостей Денис Попов войдет в историю не только десятью рекордными для РПЛ пропущенными мячами за матч, но и 15 спасениями, что ранее, с момента начала подсчета вратарских сэйвов, не удавалось сделать никому. Однако устоять против априори более опытного и сильного соперника ростовской молодежи было не суждено. «Сочи» разгромил «детский сад» соперника 10:1 и ушел из зоны вылета.

А главный матч первого дня рестарта чемпионата прошел в Сочи . Игра, которая могла не состояться из-за неявки на нее «Ростова», все-таки была сыграна. Хотя до середины дня не было полной уверенности, что дончане наберут игроков на заявку. В итоге на олимпийский стадион «Фишт» вышла молодежь от 16 до 19 под руководством Заура Тедеева, в то время как главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался дома на карантине вместе с 41 товарищем по несчастью, среди которых шестеро больных коронавирусом игроков.

Пропустив на шестой минуте от Тараса Бурлака, «Ахмат» во втором тайме выдал невероятный отрезок: с 54-й по 69-ю минуты команда забила четыре мяча. Дубль на счету Владимира Ильина, отличились также Бернард Бериша и Денис Глушаков, который был одним из самых заметных в составе гостей.

Не без труда, но первые матчи возобновившегося в пятницу сезона РПЛ были сыграны. «Ахмат» благодаря гостевой победе над «Крыльями Советов» - 4:2 ушел с последнего места в премьер-лиге (23 очка), отправив на дно вчерашнего соперника из Самары (22). Грозненский клуб ударно вышел из карантина, забив в первом же матче после длительной паузы из-за пандемии пятую часть всех своих голов нынешнего сезона .

Владелец «пляжного» клуба Борис Ротенберг объяснил свою позицию, почему он отказался пойти на перенос матча с «Ростовом» на 19 июля.

«Есть Роспотребнадзор. Правила нужно соблюдать. Мы со своей стороны это делали. Готовились к игре, ничего не нарушали, никуда не выезжали. Действовали в рамках правил,- подчеркнул бизнесмен. - Так почему я должен был перенести игру? Как бы я посмотрел потом в глаза своим ребятам? РФС огласил регламент. Еще месяц назад нам было сказано, если у вас есть больные, значит, вы не соблюдали правила. Кто-то куда-то выехал».

КОКОРИН ВОШЕЛ В КЛУБ ФЕДОТОВА

Матч в Сочи теперь войдет в историю. Когда взрослые профессионалы играют с пацанами, рассчитывать на приличный счет можно только в случае, если первые не имеют желания поглумиться над вторыми. Но так случилось, что у «Сочи» подобное настроение, судя по всему, присутствовало. Постарался для этого сам «Ростов», руководство которого накануне обвинило соперника в нарушении негласных правил справедливой игры и призвало к совести боссов клуба. Хотя сами дончане и повели себя безответственно, нарушив протокол по безопасности, что, вероятнее всего, и привело к массовому заражению игроков. Так или иначе, но хозяева не стали останавливаться в тот момент, когда судьба матча была уже решена, и продолжили избиение младенцев. В итоге «Сочи» стал первым клубом, забившим десять мячей в чемпионатах России.

Мяч, забитый Александром Кокориным на 15-й минуте встречи, стал для форварда 100-м в карьере. На 44-й минуте матча он открыл вторую сотню, а на 51-й оформил хет-трик. Свой первый гол Кокорин забил в дебютном матче на высшем уровне и добрался до юбилея за 11 лет и 8 месяцев. Кокорин стал 76-м членом символического Клуба Григория Федотова, объединяющего советских и российских футболистов, забивших 100 и более мячей за карьеру, а также 33-м членом «Клуба 100», в который входят только российские игроки, добившиеся аналогичного достижения.

Стоит также отметить, что защитник хозяев Иван Новосельцев сыграл свой 100-й матч в чемпионатах страны.

«Мы столкнулись с околофутбольными делами, когда нас склоняют по всем телеграм-каналам – что мы поступили неправильно. Однако никто не провел расследование того, как ситуация складывалась в «Ростове», откуда это взялось, как развивалось, с какого числа. Наш тренерский штаб знал и раньше, что там не все благополучно, но «Ростов» дал комментарий, о котором узнала вся страна, 17-го вечером», - сказал на пресс-конференции после матча наставник «Сочи» Владимир Федотов, очевидно намекая на нарушение «Ростовом» правил безопасности, прописанных в регламенте, что и привело к массовым заражениям в клубе.

ФАНАТЫ «ЛОКОМОТИВА» УСТРОЯТ ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ НА СТАДИОНЕ

Фанаты «Локомотива» выступили с заявлением по поводу поддержки команды в оставшихся матчах сезона. После некрасивого расставания клуба с главным тренером Юрием Семиным, легендой железнодорожников, болельщики устроят протестные акции против действий руководства «Локо» - будут покидать трибуны стадиона после 20-й минуты.

«Мы считали и считаем произошедшее циничным и мерзким поступком, а также одним из самых несправедливых и необдуманных решений в истории «Локомотива». Мы рады, что нашу точку зрения разделяют и другие объединения болельщиков и спортивная общественность. К сожалению, из-за продолжающейся пандемии матчи смогут посетить не все желающие. Однако даже те немногие фанаты и болельщики, кто попадут на стадион, смогут высказать свою точку зрения», - говорится в заявлении.

Фанаты также отказываются от какой-либо масштабной визуальной поддержки и покупок на стадионе и у партнеров клуба, объяснив это тем, что «не должны приносить действующему руководству ни копейки». Отмечается, что болельщики не противопоставляют себя клубу «Локомотив», не желают ему зла и не имеют цели его развалить.

«Мы за то, чтобы решения руководства клуба носили взвешенный и обдуманный характер и работали на пользу клуба. Наша цель – перемены. Руководители, допустившие столь непонятное и позорное для клуба и для всех нас решение, должны покинуть наш клуб. Уверены, что игроки отнесутся к нашей позиции с пониманием».

Напомним, что 1 июня московский клуб возглавил серб Марко Николи. Однако болельщиков возмутило решение руководства, не пожелавших продлить соглашение с Семиным, у которого завершился контракт и благодаря которому команда находилась на втором месте в чемпионате, что дает путевку в Лигу чемпионов.

Первый матч после рестарта чемпионата «Локомотив» проведет 21 июня дома с «Оренбургом».

«БАРСА» ПОТЕРЯЛА ОЧКИ

Лидер чемпионата Испании «Барселона» потеряла очки в выездном матче 30-го тура против «Севильи», сыграв вничью 0:0. Три предыдущих встречи каталонский клуб выиграл, а беспроигрышная серия команды Хулена Лопетеги составляет уже семь матчей.

«Барселона» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Примеры. В 30 матчах сине-гранатовые набрали 65 очков, однако их может догнать мадридский «Реал». У королевского клуба сейчас 62 очка и матч в запасе против «Реала Сосьедад», который состоится в воскресенье. «Севилья» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы (52).

КОРОНАВИРУС В «ТАМПЕ» И «ТОРОНТО»

НХЛ только намеревается назначить дату рестарта сезона, однако информация, приходящая из-за океана, не добавляет оптимизма. Инсайдер Боб Маккензи сообщил, что в «Тампе» выявили пять случаев заражения коронавирусом: у трех хоккеистов и двух работников команды. В результате команда, за которую выступают три хоккеиста сборной России вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров, вынуждена была временно остановить тренировки. Коронавирусом заболел также нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. 22-летний хоккеист проведет карантин дома в Аризоне.

«Клубам разрешено было открыть тренировочные базы 8 июня. На сегодняшний день более 200 хоккеистов прошли многократное тестирование на COVID-19. 11 из этих игроков показали положительный результат на наличие вируса. Все они были изолированы и следуют разработанным протоколам», - говорится в заявлении НХЛ в твиттере.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн все последние дни ведет активные переговоры с целью определения городов, которые смогли бы принять матчи Кубка Стэнли. В том числе у него были встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который пообещал свою помощь в этом вопросе.

НХЛ и профсоюз игроков тем временем продолжают обсуждать условия возобновления сезона. Ассоциация хоккеистов создала специальный комитет, который занимается этим вопросом. В него вошли Джастин Абделькадер («Детройт»), Ян Коул, Джей Ти Комфер (оба – «Колорадо»), Эндрю Копп («Виннипег»), Ларс Эллер («Вашингтон»), Джастин Фолк («Сент-Луис»), Ник Фолиньо («Коламбус»), Рон Хэйнси («Оттава»), Зак Хайман («Торонто»), Андерс Ли («Айлендерс»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон») и Янник Вебер («Нэшвилл»). Они будут отстаивать интересы хоккеистов лиги.