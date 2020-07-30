«Спартак» дает Кокорину 10 млн, Иммобиле опередил Левандовски, Кучеров и Овечкин набрали по 3 очка

Таким образом, с учетом Смолова у вице-чемпионов страны будет уже три форварда, не считая нападающего солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича, переход которого также одобрил трансферный комитет клуба. Кокорин в этом квартете будет уже перебором. Не случайно ряд источников вчера сообщил, что Александр уже сегодня может заключить контракт на три года со «Спартаком» на общую сумму не менее 10 миллионов евро. При этом гендиректор красно-белых Шамиль Газизов не стал пока подтверждать информацию, туманно ответив, что такому игроку везде рады.

В среду к основному составу железнодорожников присоединился форвард Федор Смолов, вернувшийся из испанской аренды в «Сельте». Некоторое время назад красно-зеленые продлили контракт с нападающим Эдером, а вчера появилась информация о том, что «Локо» согласовал переход 24-летнего нападающего «Бордо» и сборной Гвинеи Франсуа Камано. Москвичи заплатят за трансфер около 7 млн евро, а соглашение рассчитано на 4 сезона.

Похоже, что серьезно понизились ставки на то, что футболист может перейти в «Локомотив». По некоторым данным, трансферный комитет клуба отверг кандидатуру Кокорина в качестве потенциального новичка. Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, комментируя информацию, никакой конкретики не сказал, заявив, что не знает, мол, кто и чего пишет. Такие же слова из его уст можно было услышать, когда он пытался опровергать скорое расставание клуба с Юрием Семиным.

Нападающий Александр Кокорин по-прежнему остается в центре внимания в связи с тем, что пока нет ясности с местом продолжения его карьеры. 29-летнего игрока куда только не сватают. Идет большой торг, сторона футболиста вбрасывает в прессу все новые варианты. Вчера, например, возникла на кокоринском горизонте непонятно зачем итальянская «Рома», что больше видится агентской разводкой.

Помимо московских, у Кокорина есть еще варианты с «Зенитом» и «Сочи». Хотя, судя по всему, это один вариант, а не два – если питерцы хотят сохранить игрока в своей обойме, то вполне могут «отправить» его в Сочи, чтобы в любой момент, если понадобиться, вернуть назад из своего неофициального фарм-клуба.

«ЛОКОМОТИВ» НЕДОВОЛЕН КАЛЕНДАРЕМ

РПЛ назвала точные даты и время начала матчей первого тура чемпионата России-2020/21. Турнир откроют 8 августа «Химки» и ЦСКА, игра начнется в 16:00 (мск). В этот же день сыграют «Тамбов» и «Ростов».

На 9 августа запланированы три матча, в том числе «Спартак» – «Сочи» на «Открытие Арене» (начало – 20:00 мск). В понедельник 10-го числа в Екатеринбурге встретятся «Урал» и «Динамо». А на вторник намечены матчи с участием «Зенита» и «Локомотива», которые 7 августа разыграют в Москве Суперкубок России.

При этом Мещеряков допустил, что команда выйдет на матч за Суперкубок вторым состав из-за крайне перегруженного расписания игр железнодорожников. По словам Мещерякова, «календарь, мягко говоря, странный», так как «Локо» за 21 день придется провести 7 матчей.

ИММОБИЛЕ НА ОДИН МЯЧ ОБОШЕЛ ЛЕВАНДОВСКИ

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле отличился в матче серии А с «Брешией» (2:0) и довел счет своих голов в чемпионате Италии до 35-ти. Таким образом, он опередил в споре за «Золотую бутсу» форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. У поляка 34 забитых мяча в 31 игре. Третьим идет лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду – 30 голов.

Левандовски вместе с клубом уже завершил сезон, а игрокам итальянских клубов предстоит провести еще один тур.

У КУЧЕРОВА И ОВЕЧКИНА ПО ДУБЛЮ, У ВАСИЛЕВСКОГО «СУХАРЬ»

В контрольном матче перед стартом плей-офф НХЛ «Тампа» разгромила «Флориду» - 5:0. У победителей отличились наши легионеры: нападающий Никита Кучеров отметился голевым дублем и передачей, а голкипер Андрей Василевский оформил матч на ноль. Защитник «Молний» Михаил Сергачев отдал голевой пас. А самым результативным игроком матча стал партнер Кучерова по тройке канадец Пойнт – 4 (2+2) очка.

У проигравших все пять шайб пропустил Сергей Бобровский, отыгравший полный матч. Причем 4 гола были забиты в течении первых 25 минут. Боб парировал 29 бросков из 34-х.

Оставил свои ворота на замке и вратарь «Айлендерс» Семен Варламов. Правда, россиянин провел на льду 32 минуты матча с земляками из «Рейнджерс», который его команда выиграла – 2:1. До этого момента Варламов отразил все 19 бросков. Его визави Игорь Шестеркин был заменен после пропущенной шайбы в середине игры на Хенрика Лундквиста, но так и задумывалось, чтобы оба голкипера провели по полматча. Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин ничем примечательным не запомнился, закончив игру с показателем полезности «-1» и двумя минутами штрафа.

Еще один «русский бенефис» случился в матче «Вашингтон» - «Каролина» - 3:2, где все шайбы у «Кэпиталз» забросили россияне. Дубль у Александра Овечкина (всего 2+1), в том числе и победный гол, а еще одна шайба на счету Евгения Кузнецова. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов дважды ассистировал партнерам.

Форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук провел на площадке 14 минут, ноне набрал очков за результативность.