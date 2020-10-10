Подарок «молодежке» от сербов, Сафонов – в первой сборной, а «Спартак», кажется, нашел защитника

В той «молодежке» играл и защитник Максим Беляев , который накануне был вызван в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций с Турцией и Венгрией. Но главная новость пришла вечером – в главную сборную подняли голкипера Матвея Сафонова . После матча с Эстонией он вернулся из Химок уже в другой корпус базы в Новогорске. Теперь с Латвией, по всей видимости, сыграет Александр Максименко .

Напомним, Россия не выходила на молодежный Евро с 2013 года, когда команда Дзагоева , Смолова и Черышева заняла последнее место в группе с Испанией, Голландией и Германией.

Молодежная сборная России стала очень близка к попаданию в финальный турнир Евро-2021. В пятницу команда Михаила Галактионова не испытала проблем с Эстонией (4:0), забив все четыре гола в первом тайме . А через час пришел подарок от сербов, которые обыграли нашего главного конкурента – Польшу (1:0) . Теперь для поездки в Венгрию и Словению летом следующего года сборной России нужно 13 октября обыграть в гостях Латвию.

Ни дня не проходит без новостей о новом правом защитнике «Спартака», который остается пока виртуальным. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов продолжает вести переговоры. Еще немного и они станут легендарными. И все же развязка, кажется, близка. Информацию от Ильи Геркуса о переходе полузащитника «Челси» Виктора Мозеса накануне подтвердили и другие источники. Более того, в пятницу 29-летний нигериец уже должен был пройти медосмотр. Правда, вечером появилась еще одна фамилия – сенегалец Ибраима Мбайе из «Болоньи». Но пока это похоже на многочисленных предыдущих кандидатов-однодневок, которые на следующий день сменялись новыми именами.

ХУДОБИН ОСТАЛСЯ В «ДАЛЛАСЕ», А К ОВЕЧКИНУ ПРИЕХАЛ ЛУНДКВИСТ

В НХЛ открылся рынок свободных агентов. «Даллас» быстро решил все вопросы с героем плей-офф Антоном Худобиным, предложив русскому вратарю трехлетний контракт на десять миллионов долларов. «Вашингтон» на смену Брэйдену Холтби, уехавшему в «Ванкувер», подписал легенду Хенрика Лундквиста. Годичный контракт с 38-летним шведом обойдется «столичным» в полтора миллиона долларов.

Из других значимых переходов: «Оттава» дала бывшему голкиперу «Питтсбурга» Мэтту Мюррею 25 миллионов на четыре года, действующий обладатель Кубка Стэнли Кевин Шаттенкирк оказался в «Анахайме», Уэйн Симмондс едет в Торонто, а Джек Джонсон получил контракт от «Рейнджерс».

«ЗЕНИТ» СНОВА ПОБЕЖДАЕТ В ЕВРОЛИГЕ

Баскетбольный «Зенит» выиграл свой второй матч в Евролиге. После победы над «Анадолу Эфес» питерцы на своем паркете были сильнее «Барселоны». Матч должен был состояться в четверг, но из-за положительных результатов теста на коронавирус у тренеров испанцев игру перенесли на день. Хотя и в пятницу она могла не состояться – теперь вирус подтвердился у представителей «Зенита», из-за чего команду даже не хотели пускать в СК «Юбилейный». Хорошо, что в конце концов проблема решилась, иначе Санкт-Петербург не увидел бы победу над одним из фаворитов Евролиги.

Не удалось избежать переноса и «Химкам». Их матч с «Жальгирисом» состоится в субботу.