«Зенит»: Несогласованность сотрудников авиакомпании спровоцировала лишние эмоции у Лунева - Советский спорт
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12 июня 2019 20:14ФутболЛипкин Антон

«Зенит»: Несогласованность сотрудников авиакомпании спровоцировала лишние эмоции у Лунева

Голкипер «Зенита» нарушил общественный порядок в аэропорту «Внуково».

Конфликт с участием голкипера «Зенита» Андрея Лунева в аэропорту «Внуково» в Москве полностью исчерпан, сообщили в пресс-службе чемпионов России.

В среду стало известно, что 27-летний российский вратарь при регистрации на рейс «Москва – Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» нарушил общественный порядок. В отношении Лунева был составлен протокол о мелком хулиганстве.

«Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника», – приводит «Р-Спорт» слова представителя пресс-службы «Зенита».

Лунев заплатил штраф в размере 1000 рублей и вылетел в Санкт-Петербург другим рейсом.

Напомним, голкипер возвращался домой из расположения сборной России, которая провела два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) в Саранске и с Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде.

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