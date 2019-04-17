Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спали - Советский спорт
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17 апреля 2019 06:27ХоккейАнисимов Вадим

Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спали

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте накануне и сегодня ночью.

Ну вот и все "Тампа" и "Питтсбург", так и не оклемавшись, завершили сезон. Обе серии проиграны 0-4. И это при том, что "Тампа" -- лучшая команда регулярного сезона! А ее бесподобный Кучеров - лучший в сезоне бомбардир. Причем, напомним, что в этом сезоне он побил великий рекорд Александра Могильного, став лучшим россиянином в НХЛ с наикрутейшим в истории бомбардирским результатом.

И вот "Тампа" плачет, "Питтсбург" рыдает, а вот Артемий Панарин и Сергей Бобровский и их "Коламбус" заслуженно двигают дальше. С чем мы их и поздравляем!

Все внимание ночи – к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов. И если «Барселона» ожидаемо прошла «Манчестер Юнайтед», то «Аякс» сотворил настоящее чудо. Голландцы обыграли «Ювентус» и пробились в следующий раунд. Криштиану Роналду не помог! Это настоящая сенсация. Ну а мы предлагаем посмотреть самые крутые видео на нашем сайте

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В Пресненском суде Москвы продолжаются судебные заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера суд изучил несколько видеозаписей и опросил четверых свидетелей. Среди них был седовласый электрик из «Кофемании» и охранник клуба «Эгоист». Читайте подробности на нашем сайте и также узнаете, свидетель Григорян втирал в десну девушке Кокорина!

Между тем, наш главный редактор заглянул в ту злополучную «Кофеманию», где футболисты били стулом чиновника Пака. Изменились ли цены с момента драки, можно ли по-прежнему заказать 12-летний Макаллан и что стало с местом драки в нашем эксклюзивном репортаже.

И еще немного о еврокубках.

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