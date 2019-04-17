Малкин и Кучеров – всё! Панарин и Бобровский идут напролом! Что произошло, пока вы спали

Ну вот и все "Тампа" и "Питтсбург", так и не оклемавшись, завершили сезон. Обе серии проиграны 0-4. И это при том, что "Тампа" -- лучшая команда регулярного сезона! А ее бесподобный Кучеров - лучший в сезоне бомбардир. Причем, напомним, что в этом сезоне он побил великий рекорд Александра Могильного, став лучшим россиянином в НХЛ с наикрутейшим в истории бомбардирским результатом.

И вот "Тампа" плачет, "Питтсбург" рыдает, а вот Артемий Панарин и Сергей Бобровский и их "Коламбус" заслуженно двигают дальше. С чем мы их и поздравляем!

Все внимание ночи – к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов. И если «Барселона» ожидаемо прошла «Манчестер Юнайтед», то «Аякс» сотворил настоящее чудо. Голландцы обыграли «Ювентус» и пробились в следующий раунд. Криштиану Роналду не помог! Это настоящая сенсация. Ну а мы предлагаем посмотреть самые крутые видео на нашем сайте

Пожар в Соборе Парижской Богоматери оставил отпечаток и в мире футбола. Спортсмены выражают свои соболезнования, а футбольные клубы предлагают финансовую помощь. Сначала владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино заявил, что пожертвует 100 млн евро на реконструкцию. А теперь и хозяин «Марселя» Франк Маккорт пообещал выделить средства на восстановление Нотр-Дам де Пари. Кстати, после адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.

Антон Салетрос только летом перешел в «Ростов», но после нового года отправился в аренду в Швецию. И все же у него было достаточно времени, чтобы прочувствовать на себе все прелести российского футбола. В откровенном интервью швед рассказал о том, как матерится Валерий Карпин и сколько денег игроки получили за победу над ЦСКА.

В Пресненском суде Москвы продолжаются судебные заседания по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вчера суд изучил несколько видеозаписей и опросил четверых свидетелей. Среди них был седовласый электрик из «Кофемании» и охранник клуба «Эгоист». Читайте подробности на нашем сайте и также узнаете, свидетель Григорян втирал в десну девушке Кокорина!

Между тем, наш главный редактор заглянул в ту злополучную «Кофеманию», где футболисты били стулом чиновника Пака. Изменились ли цены с момента драки, можно ли по-прежнему заказать 12-летний Макаллан и что стало с местом драки в нашем эксклюзивном репортаже.

И еще немного о еврокубках.

Если лондонский «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы, то у Генриха Мхитаряна могут возникнуть серьезные проблемы с посещением игры. Напомним, что матч пройдет в Азербайджане. Но, похоже, есть решение этой непростой межнациональной проблемы!