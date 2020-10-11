Плющенко возмущен оценками Трусовой, Украина проиграла Германии, «Колорадо» обменял Задорова

ВАЛИЕВА ЛИДИРУЕТ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ

Камила Валиева выиграла короткую программу у фигуристок на втором этапе Кубка России, опередив идущую второй еще одну подопечную Этери Тутберидзе Дарью Усачеву, а также Александру Трусову. Рекордсменка мира, некоторое время назад сенсационно перешедшая в академию Евгения Плющенко от Тутберидзе, пока занимает лишь третье место, уступая лидеру 9,33 балла.

Трусова прыгнула триксель, однако небезупречно исполнила прыжки и ряд других элементов, что отразилось на судейских оценках. Однако Плющенко непрозрачно намекнул, что арбитры были явно предвзяты по отношению к его новой подопечной.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!» – написал Плющенко по итогам первого дня соревнований.

Болельщикам также не понравилось судейство. После объявления оценок Станиславы Константиновой, завершившей короткую программу без грубых ошибок на пятом месте, зал освистал судей.

Ритм-танец у танцевальных пар выиграли действующие чемпионы Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, опередив на 12 баллов Аннабель Морозову и Андрея Багина. Подопечные Александра Жулина получили на восемь десятых больше «международного» личного рекорда и всего на полбалла меньше мирового достижения французской пары Пападакис/Сизерон.