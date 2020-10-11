Плющенко возмущен оценками Трусовой, Украина проиграла Германии, «Колорадо» обменял Задорова

ВАЛИЕВА ЛИДИРУЕТ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПРОГРАММЫ
Камила Валиева выиграла короткую программу у фигуристок на втором этапе Кубка России, опередив идущую второй еще одну подопечную Этери Тутберидзе Дарью Усачеву, а также Александру Трусову. Рекордсменка мира, некоторое время назад сенсационно перешедшая в академию Евгения Плющенко от Тутберидзе, пока занимает лишь третье место, уступая лидеру 9,33 балла.
Трусова прыгнула триксель, однако небезупречно исполнила прыжки и ряд других элементов, что отразилось на судейских оценках. Однако Плющенко непрозрачно намекнул, что арбитры были явно предвзяты по отношению к его новой подопечной.
«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперед, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт! Поборемся! А твои сегодняшние баллы не хочу комментировать! Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает!» – написал Плющенко по итогам первого дня соревнований.
Болельщикам также не понравилось судейство. После объявления оценок Станиславы Константиновой, завершившей короткую программу без грубых ошибок на пятом месте, зал освистал судей.
Ритм-танец у танцевальных пар выиграли действующие чемпионы Европы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, опередив на 12 баллов Аннабель Морозову и Андрея Багина. Подопечные Александра Жулина получили на восемь десятых больше «международного» личного рекорда и всего на полбалла меньше мирового достижения французской пары Пападакис/Сизерон.
У мужчин после короткой программы лидирует 17-летний Евгений Семененко, но тут вся борьба еще впереди. Первое место от четвертого, на котором неожиданно оказался Александр Самарин после падения на четверном тулупе, разделяет всего 3,06 балла.
С ТУРКАМИ РОССИЯ СЫГРАЕТ БЕЗ ДЖИКИИ, ГИЛЕРМЕ И ФЕРНАНДЕСА
Сборная России сегодня на «ВТБ Арене» встретится с Турцией в рамках Лиги наций. А накануне наша команда лишилась ведущего защитника. Марио Фернандес сдал подозрительный тест на коронавирус и был отправлен на домашнюю изоляцию. Симптомов заболевания у футболиста ЦСКА нет.
Таким образом, Станислав Черчесов потерял уже второго основного игрока обороны. Напомним, что ранее на карантин ушли защитник «Спартака» Георгий Джикия, а также голкипер «Локомотива» Гилерме. По словам главного тренера, на замену Фернандесу вызывать никого не будут, а вместо спартаковца прибыл Максим Беляев.
У Черчесова также появился новый вратарь – к команде присоединился страж ворот «Краснодара» и молодежной сборной Матвей Сафонов. Тренер обосновал вызов тем, что молодежка уже почти гарантировала себе попадание на чемпионат Европы, а потому пришлось обратиться за помощью к коллегам после потери Гилерме.
Станислав Саламович, общаясь с прессой, выразил соболезнования родным и близким своего бывшего партнера по «Спартаку» и сборной страны Василия Кулькова, скончавшегося 10 октября на 55 году жизни после тяжелой болезни.
УКРАИНА СНОВА ПРОИГРАЛА
Сборная Германия в Лиге наций в гостях победила Украину со счетом 2:1. Голы в составе команды Йоахима Лева забили Маттиас Гинтер (20-я минута) и Леон Горецка (49-я). Хозяева отыграли один мяч с пенальти после точного удара Руслана Малиновского (77-я), но спасти игру не смогли.
Подопечные Андрея Шевченко проиграли три последних матча с общим счетом 2:13. Перед этим украинцы были разгромлены Францией в товарищеской встрече - 1:7 и Испанией – в Лиге наций - 0:4.
Вчера испанцы выиграли у швейцарцев – 1:0 благодаря голу Микеля Оярсабаля на 14-й минуте и с 7-ю очками после трех туров занимают первое место в турнирной таблице группы 4 дивизиона А. У Германии – 5 очков, у Украины – 3, у Швейцарии – 1.
Другие матчи: Люксембург – Кипр – 2:0, Фарерские острова – Латвия – 1:1, Черногория – Азербайджан – 2:0.
ЗАДОРОВА ОБМЕНЯЛИ В «ЧИКАГО»
«Колорадо» обменял в «Чикаго» защитников Никиту Задорова и Антона Линдхольма, получив взамен нападающего Брэндона Саада и защитника Денниса Гилберта.
25-летний россиянин заключил с «Блэкхокс» контракт на один год и 3,2 миллиона долларов. В прошлом сезоне Задоров набрал 13 (4+9) очков в 64 играх регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в 15 матчах.
Другой российский легионер «Эвеланш» - форвард Валерий Ничушкин подписал с клубом новое соглашение на два года с зарплатой 2,5 млн долларов за сезон.
ШВЕНТЕК НЕ ОТДАЛА НИ СЕТА НА «РОЛАН ГАРРОС»
Победителем «Ролан Гаррос» сенсационно стала полячка Ига Швентек. В финале она не оставила шансов Софии Кенин – 6:4, 6:1, взяв первый титул в карьере на турнирах «Большого шлема».
В Париже Швентек не уступила соперницам ни одного сета. Последний раз подобное удавалось Жюстин Энен в 2007 году. Кроме того, 19-летняя польская теннисистка - самая молодая чемпионка Открытого чемпионата Франции с 1992 года, когда титул выиграла Моника Селеш.
Успех позволил Иге подняться в первую двадцатку рейтинга, взлетев с 53-го на 17-е место. «Было много стресса, пришлось нелегко. Видимо, кому-то из андердогов было суждено выиграть этот «Ролан Гаррос». Это настоящее безумие», - призналась Швентек после победы.
В мужском финале сегодня встретятся (16:00 мск) первая и вторая ракетки мира – Новак Джокович и Рафаэль Надаль.