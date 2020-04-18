Вицин, как «Запасной игрок», и все-все-все. Последняя часть лучших фильмов о спорте

Напомним – все начиналось с самых известных фильмов о футболе. Потом был баскетбол. И гонки. И единоборства. И голливудские картины о бейсболе с американским футболом. И, наконец, первая часть «солянки»: фильмов о самых разных видах спорта – от прыжков на лыжах до бильярда. Теперь мы вспоминаем все оставшиеся. И добавляем важные из тех, что забыли. Включая классику советского кино.

ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ

Год: 2001

Режиссер: Брайан Хелгеленд

В главных ролях: Хит Леджер, Пол Беттани, Рофул Сьюэлл, Шанин Соссамон, Алан Тьюдик

Рейтинг Кинопоиска: 7,7 (62 572). Рейтинг IMDB: 6,9 (163 417).

В средние века тоже был спорт, и выглядел он так, как показано в этом фильме! Даже немного жаль, что рыцарские поединки не дожили до нашего времени – похоже, это действительно было круто. Создатели картины, возможно, не определились до конца, что они снимают – комедию, спортивную драму или приключенческий боевик. Получилось всего понемногу, но в целом – весело, познавательно и забавно. Кстати, реальный Ульрик Фон Лихтенштейн – персонаж Хита Леджера, который выдает себя за представителя дворянства, чтобы участвовать в турнирах – действительно существовал. Правда, за 100 лет до описываемых событий (в XIII веке). А сама картина основана на новелле Джеффри Чосера из цикла «Кентерберийские рассказы».

ФАВОРИТ

Год: 2003

Режиссер: Гэри Росс

В главных ролях: Тоби Магуйар, Джефф Бриджес, Крис Купер, Уильям Мэйси

Рейтинг Кинопоиска: 7,8 (17 157). Рейтинг IMDB: 7,3 (64 691).

Фильм по книге Лоры Хилленбранд, другое произведение которой также легко в основу картины, уже упомянутой в одной из наших подборок (речь о «Несломленом»). И так же, как «Несломленный», картина получила сразу несколько номинаций на «Оскар» (точнее – семь, но ни одной не выиграла). Сюжет рассказывает о постепенно слепнущем жокее, который решает рискнуть и берет под опеку малопригодную для скачек лошадь, с которой добивается успеха.

СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР

Год: 1996

Режиссер: Деннис Дуган

В главных ролях: Адам Сэндлер, Кристофер Макдональд

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (35 381). Рейтинг IMDB: 7,0 (188 642).

Хоккеист-неудачник, снова не пройдя отбор в команду, внезапно попадает в совершенно новый для себя вид спорта – гольф. И неважно, что кроме умения сильно ударить по мячу у него нет никаких навыков – этого достаточно, чтобы добиться успеха (разумеется, под руководством опытного наставника). Простенькая, но веселая комедия, когда-то ставшая хитом и проложившая Адаму Сэндлеру дорогу в топ-звезды Голливуда (в дальнейшем его гонорары достигали $25 000 000 за роль). Сейчас «Счастливчик Гилмор» смотрится еще более наивно и глупо, чем в 90-е. Но по-прежнему может поднять настроение на пару часов.

ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ

Год: 2007

Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек

В главных ролях: Уилл Феррелл, Джон Хиднер, Уильямс Фехтнер

Рейтинг Кинопоиска: 6,2 (8562). Рейтинг IMDB: 6,3 (152 770).

Два успешных фигуриста настолько не выносят друг друга, что устраивают драку прямо на мировом первенстве. В итоге обоих лишают медалей и подвергают дисквалификации. Чтобы вернуться на высший уровень, парни решаются на неожиданный шаг – меняют амплуа и становятся первой в истории фигурного катания мужской парой…

Третья Феррелл-комедия в наших подборках (после «Полупрофессионала» и «Рики Бобби»). Такая же безбашенная, абсурдная и, в общем, тупая. Однако при этом – весьма успешная в прокате (сборы – почти $146 000 000). Смотреть фильм на трезвую голову порой просто физически больно. Но если вы настроены не на серьезное кино, а хотите расслабиться – вполне можно попробовать и посмотреть.

ЛЕГЕНДА №17

Год: 2012

Режиссер: Николай Лебедев

В главных ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Владимир Меньшов

Рейтинг Кинопоиска: 7,9 (250 435). Рейтинг IMDB: 7,5 (4913).

Возможно, лучшая спортивная драма в современном российском кино (даже несмотря на кассовый успех «Движения вверх»). Фильм – байопик о Валерии Харламове и легендарной Суперсерии-72 между сборными СССР и Канады. События воссозданы не буквально, но близко к реальности, создатели трепетно подошли к деталям, а исполнитель главной роли Данила Козловский четыре месяца потратил на тренировки по хоккею, чтобы более достоверно вжиться в роль великого нападающего.

МОРИС РИШАР

Год: 2005

Режиссер: Шарль Бинаме

В главных ролях: Рой Дюпуи, Стивен Макхэтти

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (952). Рейтинг IMDB: 7,6 (4880).

Канадское кино о великом канадце, легенде НХЛ Морисе Ришаре. Снято не по-голливудски и с огромной любовью к игре, присущей жителям самой северной страны Америки. Эпоха 50-х воссоздана в мелочах и деталях. Да, не блокбастер, но всем поклонникам хоккея к просмотру строго обязательно.

ШТРАФНОЙ УДАР

Год: 1963

Режиссер: Вениамин Дорман

В главных ролях: Михаил Пуговкин, Лилия Олешникова, Владимир Высоцкий

Рейтинг Кинопоиска: 7,0 (1014). Рейтинг IMDB: 6,2 (59).

Ушлый местный чиновник получает задание поднять авторитет спорта на селе и решается на авантюрный план – позвать профессиональных спортсменов, чтобы те под выдуманными именами выступили на областной Спартакиаде. Однако, разумеется, все идет не так, как задумывалось. Отличная советская комедия и одна из первых крупных ролей Высоцкого, сыгравшего здесь гимнаста по имени… Юрий Никулин.

ЧЕМПИОН

Год: 2010

Режиссер: Рэндалл Уоллес

В главных ролях: Дайан Лэйн, Джон Малкович

Рейтинг Кинопоиска: 7,6 (7666). Рейтинг IMDB: 7,2 (25 488).

Оригинальное название картины – «Секретариат». Именно так звали жеребца, который в 1973 году установил рекорд – выиграл три подряд престижнейших скачки из серии «Тройная корона». Фильм снят по тем самым событиям и он, конечно, далеко не только о лошадях и конном спорте.

ЧЕМПИОНЫ

Год: 2014

В главных ролях: Марк Богатырев, Таисия Вилкова, Константин Крюков, Алексей Чадов, Татьяна Арнтгольц, Светлана Ходченкова

Рейтинг Кинопоиска: 5,8 (29 354). Рейтинг IMDB: 4,4 (502).

ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

Год: 2016

Режиссер: Артем Аксененко

В главных ролях: Сергей Бондарчук, Евгений Пронин, Кристина Асмус, Егор Корешков, Александр Робак

Рейтинг Кинопоиска: 6,9 (20 652). Рейтинг IMDB: 6,2 (296).

Первых «Чемпионов» снимали под Олимпиаду в Сочи, и сюжет соответствующий – картина представляет собой альманах, повествующий о разных известных спортсменах (биатлонист Николай Круглов-младший, сноубордистка Екатерина Илюхина, хоккеист Илья Ковальчук, фигуристы Антон Сихарулидзе и Елена Бережная). Получилось пафосно, слащаво и, в общем, не особо удачно, несмотря на солидный актерский ансамбль и даже неплохие сборы (более $5 000 000). Возможно, сказалась и режиссерская многоголосица, поскольку каждую новеллу снимал отдельный человек (в их числе, в частности, Дмитрий Дюжев). За вторую часть – о летних видах спорта (истории Александра Карелина, Александра Попова и Светланы Хоркиной) – отвечал уже только Артем Аксененко, и здесь со сценарной и художественной точки зрения все вышло значительно лучше. Впрочем, пересмотреть можно обе картины. До «Оскара», конечно, не дотягивает, но это точно далеко не худшее, что выпустил российский кинопром.

В ДОГОНКУ

БЕШЕНЫЙ БЫК

Год: 1980

Режиссер: Мартин Скорсезе

В главных ролях: Роберт Де Ниро, Кэти Мориарти, Джо Пеши

Рейтинг Кинопоиска: 7,8 (26 402). Рейтинг IMDB: 8,2 (306 179).

Правдивая история известного боксера Джейка Ламотты – о непростых перипетиях его карьеры и жизни. Легенда гласит, что фильм обязан своим появлением настойчивости Роберта Де Ниро, который убедил Скорсезе снять картину о боксе, чтобы отвлечь его от наркотиков (в 1978 году великий режиссер едва не умер от передозировки кокаина). Вышла эпичная спортивная драма, принесшая Де Ниро второй «Оскар», и которую мы были обязаны упомянуть в предыдущей подборке, но не сделали этого по забывчивости (автор наказан). Исправляем сейчас.

ПОДДУБНЫЙ

Год: 2012

Режиссер: Глеб Орлов

В главных ролях: Михаил Пореченков, Катерина Шпица

Рейтинг Кинопоиска: 7,2 (35 031). Рейтинг IMDB: 6,5 (774).

Байопик о легендарном русском богатыре Иване Поддубном, в который вложили солидные по нашим меркам 12 000 000 долларов. В прокате деньги не отбились (сборы составили вдвое меньше), и это не вполне справедливо. Поскольку фильм получился достойный, Пореченков подошел к роли ответственно, и в целом вышла весьма сильная картина.

ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ

Год: 1988

Режиссер: Рон Шелтон

В главных ролях: Кевин Костнер, Сьюзан Сарандон, Тим Роббинс

Рейтинг Кинопоиска: 6,6 (1648). Рейтинг IMDB: 7,1 (45 612).

Ветеран бейсбола Крэш Дэвис призван в команду, чтобы помочь восходящей звезде раскрыть лидерские качества, но в итоге оказывается вовлечен в любовный треугольник со своим подопечным и фанаткой «Дархэмских быков». Картина получила номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и стала дебютом Тима Роббинса («Побег из Шоушенка») в главной роли в большом кино.

ЗАПАСНОЙ ИГРОК

Год: 1954

Режиссер: Семен Тимошенко

В главных ролях: Георгий Вицин

Рейтинг Кинопоиска: 7,3 (1931). Рейтинг IMDB: 6,8 (164).

Лидер заводской команды «Синих стрел» внезапно паникует перед финальным матчем против фаворита, в результате чего его решаются заменить его родным братом. Веселая, жизнеутверждающая комедия с совсем молодым Вицином, который снялся здесь задолго до того, как стал легендарным «Трусом» у Леонида Гайдая.