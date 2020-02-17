Девушка дня. Чемпионка и рекордсменка мира Наталья Воронина - Советский спорт
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17 февраля 2020 14:00Конькобежный спорт

Девушка дня. Чемпионка и рекордсменка мира Наталья Воронина

Ты не догонишь ее на коньках.

В субботу Наталья Воронина выиграла долгожданное золото чемпионата мира. Она стала лучшей в Солт-Лейк-Сити на дистанции 5000 метров и сделала это с мировым рекордом. На олимпийском овале Воронина показала время 6 минут 39,02 секунды – раньше так быстро не бегал никто в мире.

Наталья уже давно считается лидером сборной, но до этого побеждала только на этапах Кубка мира, а с чемпионатов мира привозила исключительно бронзовые медали, которых набралось шесть за четыре года. Без традиционной бронзы не обошлось и в США: в четверг она стала третьей на дистанции 3000 метров. А сегодня Наталья в нашей рубрике «девушка дня».

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ФОТО: instagram.com/natali_voronina94/

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