Девушка дня. Чемпионка и рекордсменка мира Наталья Воронина

В субботу Наталья Воронина выиграла долгожданное золото чемпионата мира. Она стала лучшей в Солт-Лейк-Сити на дистанции 5000 метров и сделала это с мировым рекордом. На олимпийском овале Воронина показала время 6 минут 39,02 секунды – раньше так быстро не бегал никто в мире.

Наталья уже давно считается лидером сборной, но до этого побеждала только на этапах Кубка мира, а с чемпионатов мира привозила исключительно бронзовые медали, которых набралось шесть за четыре года. Без традиционной бронзы не обошлось и в США: в четверг она стала третьей на дистанции 3000 метров. А сегодня Наталья в нашей рубрике «девушка дня».

ФОТО: instagram.com/natali_voronina94/