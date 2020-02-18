Девушка дня. Серебряный призер чемпионата мира Евгения Лаленкова - Советский спорт
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18 февраля 2020 10:30Конькобежный спорт

Девушка дня. Серебряный призер чемпионата мира Евгения Лаленкова

Она проводит лучший сезон в карьере.

Сегодня девушка дня на сайте «Советского спорта» – российская конькобежка Евгения Лаленкова.

В воскресенье она стала вице-чемпионкой мира на дистанции 1500 метров. Это первая медаль Евгении в личных забегах на чемпионатах мира. Год назад на аналогичном турнире в Инцелле у нее была бронза в командной гонке преследования.

Надо сказать, что Лаленкова проводит лучший сезон в карьере. В ноябре и декабре она четыре раза поднималась на подиум на этапах Кубка мира, а в январе привезла домой два серебра с чемпионата Европы в Херенвене.

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ФОТО: instagram.com/lalenkova/

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