Девушка дня. Серебряный призер чемпионата мира Евгения Лаленкова

Сегодня девушка дня на сайте «Советского спорта» – российская конькобежка Евгения Лаленкова.

В воскресенье она стала вице-чемпионкой мира на дистанции 1500 метров. Это первая медаль Евгении в личных забегах на чемпионатах мира. Год назад на аналогичном турнире в Инцелле у нее была бронза в командной гонке преследования.

Надо сказать, что Лаленкова проводит лучший сезон в карьере. В ноябре и декабре она четыре раза поднималась на подиум на этапах Кубка мира, а в январе привезла домой два серебра с чемпионата Европы в Херенвене.

ФОТО: instagram.com/lalenkova/