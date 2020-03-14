Фуркад написал прощальное письмо, Головин договорился о новом контракте, Магкрегор потерял тетю

Фуркад объявил об уходе

На фоне нескончаемого потока печальных коронавирусных новостей вчерашний вечер, пятница 13-е марта 2020 года, войдет в историю еще одним грустным известием. Мартен Фуркад сообщил в Twitter о принятом решении завершить карьеру. Сегодняшнюю гонку преследования в Контиолахти наверняка будут смотреть все любители биатлона в независимости от того, болели ли они за великого француза или за кого-то из его соперников. Эта гонка станет для Фуркада последней.

Накануне Мартен обратился с очень трогательным письмом к соперникам, упомянув среди них и Антона Шипулина, к тренерам, семье и своим многочисленным болельщикам.

Главный конкурент француза последних лет норвежец Йоханнес Бе на своей странице в Instagram поблагодарил Фуркада: «Мы не можем предсказать, кто победит на Кубке мира завтра, но одно можно сказать наверняка: это будет наша последняя битва. Удачи и спасибо, Мартен».

Месяца два назад уход такой звезды из спорта в 31 год могли назвать ужасной новостью. Но только не сейчас. Все, как известно, познается в сравнении. Спортивный мир, и так погрузившийся в хаос, несет еще одну потерю, но она, славу Богу, никак не связана со здоровьем и жизнью человека. В отличие от тех же итальянских новостей.

Клопп: «Игра в футбол не дает иммунитета»

На Пиренейском полуострове, где вовсю бушует эпидемия, вчера коронавирус был обнаружен еще у четырех игроков «Сампдории». Пресс-служба клуба сообщила, что речь идет о защитнике Омаре Колли, полузащитниках Мортене Торсби и Албине Экдале, а также нападающем Антонио Ла Гумине.

Узнавая об этом, не понимаешь, зачем где-то еще продолжают играть. В том числе и в России. В США президент Трамп ввел чрезвычайное положение, ситуация не оставляет шансов на то, что завтра все быстро развернется в обратную сторону. К чему рисковать здоровьем людей? Чего ждать? Когда вирус коснется кого-то еще из спортсменов?

Как верно подчеркнул вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя решение об остановке чемпионата АПЛ, «вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета».

Евро-2020, скорее всего, перенесут

Футбольный сезон в Европе, по сути, завершился. Вчера УЕФА принял решение приостановить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующей недели из-за эпидемии. Не состоятся встречи 1/8 финала ЛЧ, запланированные на 17 и 18 марта, и игры Лиги Европы 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА. Национальные чемпионаты большинства ведущих лиг уже остановлены. До полного футбольного карантина осталось недолго.

17 марта должно пройти видео совещание с участием представителей всех ассоциаций, членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). На нем, скорее всего, будет объявлено об отмене Евро-2020 и переносе турнира на лето следующего года.

Во вторник также пройдет собрание клубов РПЛ, которое обсудит целесообразность дальнейшего проведения чемпионата России. 22-й тур, начавшийся вчера матчем «Ахмат» - «Динамо» (2:3), может стать последним. Если это случится, то в понедельник вечером таблица чемпионата примет свой итоговый вид и определятся обладатели путевок в еврокубки на следующий сезон. Так что воскресный матч «Ростов» - «Локомотив» обещает быть очень жарким.

«Это тупой гребаный вирус»

В хоккее дела обстояли вчера не лучше.

СКА объявил о том, что команда аннулирует билеты на домашние матчи армейцев с «Йокеритом» в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Болельщикам вернут деньги.

Отменила все свои соревнования Федерация хоккея Канады.

Из-за коронавируса досрочно завершен чемпионат Финляндии. Субботние матчи регулярного сезона не будут сыграны, как и плей-офф. Таким образом, чемпион страны в этом сезоне не будет определен.

Безрадостный новостной фон ближе к ночи несколько сгладила информация о новом контракте Александра Головина с «Монако». Соглашение рассчитано на 4 года, до лета-2024. Прежний контракт действовал до 2023-го.

Но под утро пришла новая шокирующая информация. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор написал, что его тетя умерла от коронавируса. О смерти тети Энн он узнал несколько дней назад, когда находился в студии в Дублине, где должен был объявить о пожертвовании. «Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус».