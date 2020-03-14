Фуркад написал прощальное письмо, Головин договорился о новом контракте, Магкрегор потерял тетю - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
14 марта 2020 07:39Кузнецов Дмитрий

Фуркад написал прощальное письмо, Головин договорился о новом контракте, Магкрегор потерял тетю

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера.

Фуркад объявил об уходе

На фоне нескончаемого потока печальных коронавирусных новостей вчерашний вечер, пятница 13-е марта 2020 года, войдет в историю еще одним грустным известием. Мартен Фуркад сообщил в Twitter о принятом решении завершить карьеру. Сегодняшнюю гонку преследования в Контиолахти наверняка будут смотреть все любители биатлона в независимости от того, болели ли они за великого француза или за кого-то из его соперников. Эта гонка станет для Фуркада последней.

Накануне Мартен обратился с очень трогательным письмом к соперникам, упомянув среди них и Антона Шипулина, к тренерам, семье и своим многочисленным болельщикам.

Главный конкурент француза последних лет норвежец Йоханнес Бе на своей странице в Instagram поблагодарил Фуркада: «Мы не можем предсказать, кто победит на Кубке мира завтра, но одно можно сказать наверняка: это будет наша последняя битва. Удачи и спасибо, Мартен».

Месяца два назад уход такой звезды из спорта в 31 год могли назвать ужасной новостью. Но только не сейчас. Все, как известно, познается в сравнении. Спортивный мир, и так погрузившийся в хаос, несет еще одну потерю, но она, славу Богу, никак не связана со здоровьем и жизнью человека. В отличие от тех же итальянских новостей.

Клопп: «Игра в футбол не дает иммунитета»

На Пиренейском полуострове, где вовсю бушует эпидемия, вчера коронавирус был обнаружен еще у четырех игроков «Сампдории». Пресс-служба клуба сообщила, что речь идет о защитнике Омаре Колли, полузащитниках Мортене Торсби и Албине Экдале, а также нападающем Антонио Ла Гумине.

Узнавая об этом, не понимаешь, зачем где-то еще продолжают играть. В том числе и в России. В США президент Трамп ввел чрезвычайное положение, ситуация не оставляет шансов на то, что завтра все быстро развернется в обратную сторону. К чему рисковать здоровьем людей? Чего ждать? Когда вирус коснется кого-то еще из спортсменов?

Как верно подчеркнул вчера главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, комментируя решение об остановке чемпионата АПЛ, «вирус доказал, что игра в футбол не дает иммунитета».

Евро-2020, скорее всего, перенесут

Футбольный сезон в Европе, по сути, завершился. Вчера УЕФА принял решение приостановить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующей недели из-за эпидемии. Не состоятся встречи 1/8 финала ЛЧ, запланированные на 17 и 18 марта, и игры Лиги Европы 19 марта, а также юношеской лиги УЕФА. Национальные чемпионаты большинства ведущих лиг уже остановлены. До полного футбольного карантина осталось недолго.

17 марта должно пройти видео совещание с участием представителей всех ассоциаций, членов Ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). На нем, скорее всего, будет объявлено об отмене Евро-2020 и переносе турнира на лето следующего года.

Во вторник также пройдет собрание клубов РПЛ, которое обсудит целесообразность дальнейшего проведения чемпионата России. 22-й тур, начавшийся вчера матчем «Ахмат» - «Динамо» (2:3), может стать последним. Если это случится, то в понедельник вечером таблица чемпионата примет свой итоговый вид и определятся обладатели путевок в еврокубки на следующий сезон. Так что воскресный матч «Ростов» - «Локомотив» обещает быть очень жарким.

«Это тупой гребаный вирус»

В хоккее дела обстояли вчера не лучше.

СКА объявил о том, что команда аннулирует билеты на домашние матчи армейцев с «Йокеритом» в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. Болельщикам вернут деньги.

Отменила все свои соревнования Федерация хоккея Канады.

Из-за коронавируса досрочно завершен чемпионат Финляндии. Субботние матчи регулярного сезона не будут сыграны, как и плей-офф. Таким образом, чемпион страны в этом сезоне не будет определен.

Безрадостный новостной фон ближе к ночи несколько сгладила информация о новом контракте Александра Головина с «Монако». Соглашение рассчитано на 4 года, до лета-2024. Прежний контракт действовал до 2023-го.

Но под утро пришла новая шокирующая информация. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор написал, что его тетя умерла от коронавируса. О смерти тети Энн он узнал несколько дней назад, когда находился в студии в Дублине, где должен был объявить о пожертвовании. «Моя бедная тетушка. Сестра моей мамы. Это тупой гребаный вирус».

Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева – об отмене чемпионата мира: Решение правильное, хоть и печальное ISU: Чемпионат мира по фигурному катанию может состояться не раньше октября Правительство Квебека запретило проведение чемпионата мира по фигурному катанию
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Отменить потолок в КХЛ. Срочно! Авторская колонка Дмитрия Кузнецова С установленным на следующий сезон потолком зарплат в КХЛ в 900 миллионов рублей надо что-то делать. 12.03.2020 16:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
«Потому что мы не бздим!» «Динамо» сыграло со «Спартаком» на пустой арене А еще бело-голубые вышли во второй раунд… 13.03.2020 00:00 Хоккей Кузютина Елена
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Евгений Ловчев: УЕФА правильно сделал – футбол это развлечение, жизнь человека дороже УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы 13.03.2020 16:00 Футбол Волохов Юрий
Чемпионство «Ливерпуля» в опасности. Как коронавирус накрыл АПЛ Вирус COVID-19 как цунами продолжает накатывать на футбольную Европу. Сначала инфекция приостановила чемпионат Италии, затем - Испании, а теперь очередь дошла и до Англии. Приводим хронику событий. 13.03.2020 16:00 Футбол Паутов Максим
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
07:23 Волейбол Матчи чемпионата России до 29 марта будут проходить с ограниченным числом зрителей
07:03 ММА Тетя Макгрегора умерла из-за коронавируса
23:55 Футбол Мората пропустит пять-шесть недель из-за травмы
23:46 Биатлон Йоханнес Бе: Завтра будет наша последняя битва с Фуркадом
23:34 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Считаю, что моя философия подходит «Манчестер Юнайтед»
23:24 Футбол Источник: Головин продлил контракт с «Монако»
23:13 Футбол Игорь Шалимов: «Ахмат» сам проиграл «Динамо»
23:08 Футбол Кирилл Новиков: Должны были крупнее обыгрывать «Ахмат»
22:52 Футбол Микель Артета: Спасибо АПЛ за то, что приняли верное решение
22:38 Биатлон «Пришло время прощаться». Фуркад объявил о завершении карьеры
22:22 Футбол У четырех игроков «Сампдории» обнаружен коронавирус
21:57 Хоккей СКА аннулирует билеты на матчи с «Йокеритом» и вернет деньги болельщикам
21:44 ММА Турнир Bellator 241 был перенесен из-за коронавируса
21:26 Футбол Гол Глушакова не помог «Ахмату» в матче с «Динамо»
21:14 Хоккей «Динамо»: Мы не поддерживаем проведение матчей плей-офф без болельщиков
21:04 Биатлон Лариса Куклина: Думаю, что сегодняшний спринт – лучший для меня в нынешнем сезоне
20:53 Хоккей Михеев продлил контракт с «Трактором»
20:40 Хоккей Энлунд покинул «Нефтехимик»
20:32 Футбол Чернышенко допускает проведение соревнований в России в «особом режиме»
20:14 Футбол Клубы РПЛ обсудят возможную приостановку чемпионата
Китайский МИД предположил, что коронавирус привезли в Ухань американские военные
«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Кабы не было зимы: кто выиграл, а кто проиграл от отсутствия морозов в Омской области
В Нижегородской области на коронавирус обследовали почти 900 человек
Олег Кожемяко рассказал о подробностях разлива нефтепродуктов в Находке
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика