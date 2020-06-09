Хеведес испугался коронавируса, Собянин открывает спорт, а Макгрегор «ушел в запой»    

ЧЕМПИОН МИРА ПОКИНУЛ «ЛОКО»

«Локомотив» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с 32-летним защитником Бенедиктом Хеведесом. Чемпион мира в составе сборной Германии решил не возвращаться в Россию после того, как «Локо» возобновил тренировки в конце мая, несмотря на то, что контракт немца действовал до 30 июня 2021 года. По информации Bild, немец не хочет оставаться в Москве из-за сложной ситуации с коронавирусом и намерен вернуться к семье на родину.

В составе железнодорожников он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. А всего за два неполных сезона провел 50 матчей и забил четыре гола. Ранее Хеведес заявлял, что хотел бы завершить карьеру в «Шальке», за который выступал с 2007 по 2017 годы.

Вчера Хеведес попрощался с болельщиками команды и объяснил причины, по которым разорвал контракт.

«Дорогие болельщики, мы были очень успешны, но настало время прощаться. Мне нужно позаботиться о своей семье – для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошел мне навстречу, и мы смогли найти решение, которое устроило обе стороны. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов», - рассказал Хеведес.

Попадет ли «Локо» в главный евротурнир для клубов — это будет едва ли не основной интригой доигровки сезона. Напомним, что красно-зеленые вышли на второе место в чемпионате России прямо перед его остановкой из-за пандемии коронавируса, однако руководство клуба посчитало возможным не продлевать на остаток турнира контракт с Юрием Семиным. «Локомотив» отстает от лидера - «Зенита» на девять очков.

«ЗЕНИТ» НЕ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ИВАНОВИЧЕМ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вчера вынужден был опровергать информацию СМИ о том, клуб якобы не смог договориться о новом контракте с защитником Браниславом Ивановичем. Медведев заявил, что это не соответствует действительности.

«Как уже говорилось ранее, до окончания сезона или по крайней мере до выигрыша титула чемпиона России «Зенит» ни с кем переговоров о продлении или заключении контрактов не ведет и вести не будет», - подчеркнул гендир сине-бело-голубых.

Ранее «Спортски журнал» сообщил, что 36-летний ветеран не смог договориться о продлении соглашения с российским клубом и что сам игрок пока не определился, будет ли продолжать карьеру.

Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года, провел за клуб 119 матчей и забил 11 мячей, став чемпионом России в сезоне-2018/19. В текущем чемпионате на его счету 29 игр и три гола.

СОБЯНИН РАЗРЕШИЛ ПОСЕЩАТЬ СТАДИОНЫ

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о трех этапах снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, и возвращении города к нормальной жизни.

С 9 июня в столице отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. К работе могут вернуться парикхмахерские и салоны красоты.

С 16-го открываются музеи, выставки и зоопарки. Кроме того, разрешено посещение спортивных мероприятий при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.

С 23 июня отменяются ограничения на работу спортивной индустрии: фитнес-клубов, бассейнов и ФОКов. Снимается запрет на использование элементов общественной инфраструктуры, что позволит любителям спорта использовать уличные тренажеры.

А владелец «Спартака» Леонид Федун уже выступил за постепенную отмену ограничений на доступ болельщиков на стадионы, имея в виду введенный 10-процентный лимит на заполняемость арен. «Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения».

МАКГРЕГОР РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях знаменитый ирландец Конор Макгрегор объяснил, почему принял решение завершить карьеру, о чем сообщил в воскресенье. Боец признался, что из-за ожиданий следующего поединка у него пропали эмоции. Он также отметил, что предлагал организовать бой против временного чемпиона UFC в легком весе Джастина Гэтжи, однако промоушен отказался от этого.

«Что бы я ни говорил, они идут наперекор, желают показать какую-то силу», — возмутился Конор. - Я просматривал варианты относительно следующего соперника, но нет ничего стоящего. Смотрел различные шоу. Вудли против Бернса, смотрел бои сегодня. Я просто не в восторге от этой игры. Просто не получаю кайфа. С меня хватит».

Нынешнее заявление Макгрегора об уходе — уже третье в его карьере. Вполне вероятно, что не последнее. Неслучайно сам Конор, рассказывая о планах на будущее, заметил: «Посмотрим, время покажет, но в этом году я могу лишь пожелать вам всего хорошего».

Напомним, что ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе, провел в карьере 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. В своем последнем бою он выиграл у американца Дональда Серроне техническим нокаутом.

А тем временем Джастин Гэтжи высмеял Макгрегора в своем твиттере, написав: «К счастью, все пожилые люди сидят дома. Он снова ушел в запой».