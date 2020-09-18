«Тампа» в финале Кубка Стэнли, «Динамо» выбыло из Лиги Европы, побит «вечный» рекорд Бубки

Шесть россиян в финале плей-офф НХЛ

«Тампа» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли в овертайме победила «Айлендерс» - 2:1, выиграла серию 4-2 и вышла в финал, где встретится с «Далласом». Таким образом в главной серии североамериканского хоккея сыграют сразу шесть российских игроков. Это хоккеисты «Лайтнинг» вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров, а также голкипер «Далласа» Антон Худобин и его партнеры форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов.

Что касается победной игры «Тампы», то соперники за первые семь минут матча забили дважды, после чего в основное время голов больше не увидели. На шайбу Девона Тейвза «Тампа» ответила точным броском могучего защитника Виктора Хедмана, которому ассистировал Никита Кучеров. Это результативное очко стало для нашего нападающего 26-м (6+20) в нынешнем плей-офф, что вывело его на первое место в списке бомбардиров.

Победу «молниям» принес точный бросок на 74-й минуте матча Энтони Чирелли.

«Динамо» провалилось в Грузии

Московское «Динамо» неожиданно завершило выступление в Лиге Европына стадиивторого квалификационного раунда, проиграв в Тбилиси местному «Локомотиву» – 1:2 (0:0). Противостояние на этой стадии ЛЕ состоит из одного матча. У хозяев отличились Ираклий Сихарулидзе (54-я минута) и МамияГавашелишвили (76-я). Россияне смогли лишь сократить разницу в счете, реализовав пенальти под занавес встречи. На 89-й минуте это сделал Николай Комличенко.

Игра проходила на запасном поле арены «Михаила Месхи». Гости остались недовольны качеством газона. Возможно, оно оказало влияние на ход игры, которая проходила в небыстром темпе. Но винить москвичи должны прежде всего себя. Команду такого класса, как вчерашний соперник, они были обязаны побеждать на любом покрытии. Тем более – играя сильнейшим составом.

Первый тайм прошел при преимуществе «Динамо», однако во втором бело-голубые ужасно играли в обороне. Допустили позиционную ошибку, которая привела к первому мячу в ворота Антона Шунина. А после гола хозяева воспрянули духом и развили успех. Времени отыграться у команды Кирилла Новикова не осталось.

У главного тренера «Динамо» теперь наступают тревожные дни. Сразу после матча поползли слухи о его скорой отставке, что не удивительно. Одну из главных задач сезона он вчерапровалил.

Совсем другое настроение сегодня у наставника лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Накануне знаменитый португалец выиграл 100-й матч в еврокубках. Юбилейной стала победа в матче ЛЕ с… «Локомотивом» (2:1) из Болгарии.

Узнал своего соперника по 3-му квалификационному раунду ЛЕ «Ростов». Им стал «Маккаби» из Хайфы, победивший «Кайрат» с популярным вчера счетом 2:1. Единственный мяч у казахстанской команды забил Вагнер Лав.

Коронавирус отменяет в КХЛ матчи «Барыса» и «Локомотива»

Тем временем российский спорт все больше накрывает растущая волна коронавируса. В РПЛ под вопросом проведение встречи «Ростов» - «Ротор» 19 сентября. Волгоградцы уже получили один «технарь» за несостоявшийся матч 7-го тура с «Краснодаром», могут следом заработать и второй.

В КХЛ вчера не состоялась игра регулярного чемпионата «Сочи» - «Локомотив». Причина – положительные тесты на ковид в ярославской команде. Роспотребнадзор обязал отстранить от работы на две недели группу игроков, контактировавшую с заболевшими хоккеистами.

Не состоятся в срок шесть матчей с участием «Барыса». 18 сентября - с рижским «Динамо», 20-го - с «Северсталью», 22-го - с «Металлургом», 27-го - с «Куньлунем», 29-го - с «Витязем» и 1 октября с «Сочи». В казахстанском клубе настоящая эпидемия – 12 игроков и сотрудников клуба заболели коронавирусом. Команда отправлена на 14-дневнй карантин.

Президент КХЛ Алексей Морозов дал понять, что, скорее всего, матчи клуба из Нур-Султана, а также «Йокерита», сидящего на самоизоляции по решению финских властей, постараются провести в ноябрьскую паузу на Евротур. Хотя шесть игр в нее вряд ли возможно впихнуть.

Что до самого турнира сборных, то финский этап пока также под вопросом. Желание его провести у организаторов есть, но ситуация в Европе с китайской заразой ухудшается день ото дня. Решение будет приниматься позже.

А вот с МЧМ-2021 ясность наступила. Турнир пройдет в канадском Эдмонтоне без зрителей. В «пузыре». Успешный опыт наверняка будет позаимствован у НХЛ, которая сейчас проводит в Канаде матчи Кубка Стэнли.

Аскаров сыграл на ноль со «Спартаком» на глазах Ковальчука и Малкина

Из состоявшихся матчей КХЛ отметим победу «Ак Барса» в зеленом дерби над «Салаватом» - 4:1. Казанцы дома одолели уфимцев седьмой раз кряду. Гости открыли счет уже на 7-й минуте. Тему Хартикайнен забросил шестую шайбу в пяти последних матчах и седьмую в чемпионате, став единоличным лидером среди снайперов и бомбардиров – 12 (7+5) очков.

Отыгралась команда Дмитрия Квартальнова после гола летнего новичка Найджела Доуса, а затем последовал дубль суперветерана «барсов» Даниса Зарипова. Точку в матче поставил Станислав Галиев.

СКА вернул себе лидерство на Западе, победив в выездном поединке «Спартак» - 2:0. «Сухарь» на счету 18-летнего голкипера армейцев Ярослава Аскарова, проводившего вторую игру в КХЛ. Дебют пришелся на прошлый год - вратарь российской молодежки 27 ноября 2019 года сыграл против «Сочи». Дубль у нападающего питерцев Владимира Ткачева.

За матчем с трибун «ЦСКА Арены» наблюдали наши легионеры НХЛ Евгений Малкин и Илья Ковальчук.

Швед Дюплантис превзошел «вечный» рекорд Бубки

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, превзойдя вечное достижение Сергея Бубки, установленное в 1994 году – 6 метров 14 сантиметров. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме шведу покорилась высота 6,15.Дюплантису также принадлежит рекорд мира в помещениях - 6,18.

Бубка поздравил рекордсмена в твиттере. «Великолепный результат! Счастлив за него и его родителей, они прекрасные люди.Также я счастлив за легкую атлетику и спорт в целом, ведь теперь у нас есть такая яркая звезда на годы вперед!»