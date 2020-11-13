Сборная Черчесова не забивает пять таймов, определились все участники Евро, СКА разгромил «Витязь»

РОССИЯ НЕ СПРАВИЛАСЬ С МОЛДАВИЕЙ

Сборная России сыграла вничью 0:0 в гостевом товарищеском матче с Молдавией. Команда Станислава Черчесова не может победить уже четыре матча подряд и не забивает на протяжении пяти таймов. Вот и вчера ее игра выглядела не слишком убедительной в атаке, и это вызывает опасения перед матчами Лиги наций с Турцией и Сербией 15 и 18 ноября.

Тренерский штаб задействовал во встрече ряд игроков из молодежной сборной - сразу четыре армейца приняли участие в матче: Игорь Дивеев, Федов Чалов и вышедшие на замену Константин Кучаев с Иваном Обляковым. В старте появились легионеры Алексей Миранчук и Денис Черышев, ветеран Юрий Жирков отыграл 68 минут, а Александр Соболев сменил Чалова в середине второго тайма. Капитанская повязка в отсутствие Артема Дзюбы досталась спартаковцу Георгии Джикии.

Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот, выбрав откровенно оборонительный вариант игры. У гостей таких ударов набралось три, а созданных опасных моментов и того меньше. В первом тайме опасно бил низом из пределов штрафной Алексей Миранчук, но голкипер молдаван вытащил мяч в красивом броске. А после перерыва все тот же хавбек «Аталанты», исполняя штрафной, попал в перекладину.

Сегодня сборная перебирается в Турцию, где будет готовится к матчу Лиги наций. Напомним, что не полетели с командой в турне Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой, сдавшие подозрительные тесты на коронавирус в лаборатории, которую определил УЕФА.

НА ЕВРО ВЫШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ СБОРНЫЕ

Определились 4 последних участника чемпионата Европы, который пройдет (будем на это надеяться) летом следующего года. Северная Македония в гостях выиграла стыковой матч квалификации у Грузии – 1:0 и вышла в групповой турнир. Победный мяч на счету 37-летнего ветерана Горана Пандева, отличившегося на 56-й минуте. Македонская сборная впервые сыграет в финальной «пульке», в группе С – с Нидерландами, Украиной и Австрией. Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс покинет свой пост после двух матчей Лиги наций.

Сербы в драматичном матче проиграли по пенальти шотландцам. Хозяева отыгрались в конце основного времени на 90-й минуте – 1:1, а в серии 11-метровых не забили последний, пятый удар – 4:5. Сборная Шотландия не играла на Евро с 1996 года, а ее соперниками по группе D станут команды Англии, Хорватии и Чехии.

Венгры совершили подвиг в концовке матча с Исландией, забив два мяча на 88-й и 90+2-й минутах. Победу им принес гол Доминика Собослаи. Гости были очень близки к успеху, выигрывая с 11-й минуты после мяча Гильфи Сигурдссона. Венгрия попала в группу F, где встретится с Португалией, Францией и Германией.

Вышли на Евро и словаки, одолевшие в гостях Северную Ирландию – 2:1 в дополнительное время. Они выступят в группе Е со сборными Испании, Швеции и Польши.

Напомним состав еще двух четверок: в группе А играют Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; в группе B: Дания, Финляндия, Бельгия и Россия.

VAR ОТМЕНИЛ ГОЛ МЕССИ В ОТБОРЕ НА ЧМ

Аргентина сыграла вничью с Парагваем – 1:1 в домашнем матче в рамках отбора на ЧМ-2022. Гости открыли счет с пенальти в первом тайме – на 21-й минуте отличился Анхель Ромеро. На 41-й минуте хозяева отыгрались после удара Николаса Гонсалеса. После перерыва VAR отменил гол Лионеля Месси.

Аргентинцы сыграли вничью с парагвайцами в 6 из 8 последних домашних встречах в отборочных турнирах ЧМ. Это самый неудобный соперник для них на своем поле.

Тем не менее сборная Аргентины пока возглавила турнирную таблицу, имея 7 очков после трех матчей. У Бразилии – 6 очков, но на игру меньше.

РУБЛЕВ И МЕДВЕДЕВ СЫГРАЮТ В ЛОНДОНЕ В РАЗНЫХ ЧЕТВЕРТКАХ

Вчера состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР, который стартует в Лондоне в воскресенье. Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев попали в разные группы.

Рублев начинает турнир матчем со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. В этом же квартете играют Доминик Тим и Стефанос Циципас, которые разыграли прошлогодний финал. Соперниками Медведева станут лидер рейтинга серб Новак Джоковач, Александр Зверев и Диего Шварцман.

«Советский спорт» изучил всю восьмерку сильнейших теннисистов планеты, которые поборются за почетный трофей.

СКА ЗАБИЛ 8 ШАЙБ В ПОДОЛЬСКЕ, «ДИНАМО» ПРОИГРАЛО «СЕВЕРСТАЛИ»

Большой игровой день состоялся в КХЛ, где были сыграны 8 матчей. Столько же голов СКА отправил в ворота «Витязя» в гостевом поединке. Хозяева развалились во втором периоде, пропустив за отрезок в 11 минут 4 шайбы.

ЦСКА победил «Салават Юлаев» - 5:3 в 250-м матче Игоря Никитина во главе армейцев. Дубль у красно-синих на счету Максима Мамина. Москвичи вышли на чистое (и по потерянным очкам) первое место в Западной конференции. Их главный конкурент «Локомотив» дома проиграл «Автомобилисту» – 1:2, который является потенциальным лидером Востока. У екатеринбуржцев 35 очков после 23 матчей. У «Ак Барса» - 36 после 25-ти, и казанцы вчера уступили в Челябинске «Трактору» также 1:2.

Отметим домашнюю осечку «Динамо» в игре с «Северсталью». Череповчане взяли верх в серии буллитов – 3:2. После матча наставник бело-голубых Владимир Крикунов признал, что его команда растранжирила свои моменты.

ЦСКА ВЫИГРАЛ В ЕВРОЛИГЕ ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД

В баскетбольной Евролиге ЦСКА одержал третью победу подряд. Армейцы обыграли «Басконию» - 89:86 (23:16, 24:19, 19:23, 23:28). самым результативным игроком встречи стал американский легионер красно-синих Дарран Хиллиард, набравший 31 очко.

Хозяева проводили матч не в оптимальном составе. Янис Стрелниекс получил травму бедра в игре с «Химками», а накануне армейцы лишились еще двух важных игроков – Ивана Ухова и Майка Джеймса.