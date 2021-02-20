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Россия на Евро, Медведев в полуфинале, «Спартак» покидает легионер, а на Олимпиаде будет ROC
20 февраля 06:00
автор: Сергей Иванов

Россия на Евро, Медведев в полуфинале, «Спартак» покидает легионер, а на Олимпиаде будет ROC

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Россияне вышли на Евробаскет

Сборная России обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2022 со счетом 94:77.

Самым результативным игроком встречи, которая прошла в Перми, стал российский центровой Джоэль Боломбой, на счету которого 19 очков.

Сборная России одержала третью победу в пяти проведенных матчах группы В, набрала восемь очков и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2022 года.

Добавим, что в заключительном матче отборочного турнира россияне 21 февраля сыграют в Перми с командой Эстонии.

ROC на Олимпиаде

Российские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC – Russian Olympic Committee).

При этом полное название организации запрещено, сообщается на сайте международного олимпийского комитета (МОК).

Жаль, что не нельзя использовать аббревиатуру RUS – Russian United Sportmans. Это был бы хороший стеб над санкциями против российсого спорта.

Напомним, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также до этой даты на турнирах не будет звучать российский гимн.

«Спартак» расстается с Уруновым

Полузащитник Остон Урунов исключен из заявки «Спартака» на чемпионат России.

Сообщает, что решение было принято по спортивному принципу и совместному решению тренерского штаба и клуба. Пресс-атташе «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию, добавив, что «дальнейшая судьба Урунова обсуждается». Вместо него в заявку внесен на сезон внесен другой легионер Педро Роша.

20-летний узбекский хавбек присоединился перешёл в «Спартак» летом 2020 года из «Уфы», но не смог закрепиться в составе. Он сыграл 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и заработал 2 жёлтые карточки.

Ранее сообщалось, что в приглашении Урунова заинтересованы «Рубин» и его бывшая команда «Уфа».

«Тамбов» спасен

Искавший готовых играть за 50 тысяч рублей в месяц футболистов клуб «Тамбов» продолжит выступление в чемпионате и Кубке России.

Клуб получил средства для продолжения выступления в турнирах и реструктуризации задолженностей. «Тамбов» был спасен руководством РПЛ, которое предоставило команде сумму для разблокировки счетов и обеспечило условия для временного снятия запрета на обновление заявки.

В начале февраля сообщалось, что в составе «Тамбова» осталось девять футболистов, а из-за долгов по зарплате РФС запретил команде регистрировать новичков.

Медведев в финале «шлема»

AFP / Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open.

В полуфинале россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса. Матч прошел в пятницу, 19 февраля, и продлился три сета. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу Медведева. Встреча длилась 2 часа 11 минут.

В финале Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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