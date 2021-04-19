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12 топ-клубов раскололи футбол, провал «Спартака», «Авангард» повел в финале плей-офф
19 апреля 08:12
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: European Super League

12 топ-клубов раскололи футбол, провал «Спартака», «Авангард» повел в финале плей-офф

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

УЕФА пригрозил санкциями учредителям Суперлиги

В ночь с воскресенья на понедельник футбольный мир потрясло известие о создании Суперлиги. Сообщение появилось на сайте мадридского «Реала», а учредителями нового турнира стали 12 топ-клубов Европы: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер». Войти в число участников первого розыгрыша предложено еще трем клубам, а старт новой лиги намечен на август.

Решение резко осудила ФИФА. УЕФА выступил с совместным заявлением с Королевской федерацией футбола Испании, Итальянской федерацией футбола и Футбольной ассоциацией, пригрозив подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые будут участвовать в новом турнире. Кроме того, раскольники будут дисквалифицированы из еврокубков. А игроки этих клубов не смогут играть за свои национальные сборные.

«Мы будем едины в наших усилиях по предотвращению данного циничного проекта. Он основан исключительно на личных интересах нескольких клубов. Мы предпримем все доступные меры - судебные и спортивные, чтобы остановить эту затею», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УЕФА.

Планы по запуску Суперлиги подверг критике премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, назвав их разрушающими для футбола. «Это ударит по сердцу национальных первенств и коснется фанатов по всей стране. Клубы должны ответить своим болельщикам и более широкой футбольной общественности, прежде чем решиться на дальнейшие шаги», — написал Джонсон в твиттере.

Пока не приняли решения об участии в проекте парижский «ПСЖ» и немецкие топ-клубы. В то же время источники сообщают, что войти в новую лигу могут «Бавария», «Лейпциг» и «Порто». Что касается формата турнира, то матчи планируются посреди недели, а клубы продолжат выступления в национальных соревнованиях. Клубы-учредители хотели бы обсудить все условия с ФИФА и УЕФА.

«Спартак» крупно проиграл «Уфе» в день рождения клуба

«Спартак» в матче 26-го тура РПЛ с «Уфой» преподнес себе и болельщикам довольно своеобразный подарок на 99-летие клуба – проиграл дома одному из аутсайдеров 0:3. Босс красно-белых Леонид Федун после игры призвал тренерский штаб и игроков извиниться перед болельщиками за такой результат.

Именно это и сделал Доменико Тедеско на пресс-конференции, заявив, что его команда играла, как дети. «Не было ни эмоций, ни сил, ни агрессии. Мы говорили, что этот матч как финал для нас. Но не сделали ничего, чтобы заслужить победу», - сказал немец, для которого после такой оплеухи, похоже, не осталось вариантов остаться в клубе.

Два последних матча «Спартак» проиграл со счетом 0:5 и опустился на третье место по итогам тура. У красно-белых осталось 47 очков, у «Локомотива» - 49, у «Зенита» - 55. На пятки «народной» команде наступает «Рубин» (46), победивший в гостях «Урал», но потерявший из-за травмы лучшего игрока – Хвичу Кварацхелию. ЦСКА проиграл в «Сочи» - 1:2 и теперь только пятый. У армейцев столько же очков, как у «Рубина», но москвичи уступили в обеих играх с казанцами. Это первое поражение Ивицы Олича на посту главного тренера красно-синих.

Алексей Стукалов, возглавивший «Уфу» 9 апреля, выиграл два первых матча в РПЛ в качестве главного тренера со счетом 3:0.

ЦСКА уступил «Авангарду» в первом матче финала

ЦСКА проиграл первый матч финала Кубка Гагарина на своем поле «Авангарду» - 1:4. Омичи были сильнее в каждом из периодов. Шайбы у них забрасывали Чинахов, Готовец, Буше и Каблуков. Красно-синие ответили голом Локтионова, сократившим счет в начале третьего периода до 1:2. Однако концовку гости провели лучше.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал понять: он согласен с тем, что соперник произвел больше силовых приемов и заблокировал больше бросков, потому что больше хотел выиграть. Почему этого не хотели армейцы – осталось за кадром. «Авангард» применил 23 силовых приема и заблокировал 21 бросок, у ЦСКА эти показатели соответственно втрое меньше - 8 и 7.

В свою очередь наставник омичей Боб Хартли назвал матч почти идеальным для его команды. Канадец также похвалил игроков за то, что сумели быстро переключиться после победы над «Ак Барсом» в семи играх.

Следующий матч финала пройдет в Москве 20 апреля.

Ферстаппен опередил Хэмилтона

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи. Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, на третьей позиции финишировал Ландо Норрис из «Макларена». Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» - 16-й. Это худший результат из тех гонщиков, что сумели добраться до финиша. Его напарник Мик Шумахер стоит строчкой выше.

Гонка останавливалась из-за серьезной аварии, в которую попали Валттери Боттас («Мерседес») и Джордж Расселл («Уильямс»). Благодаря этому Хэмилтон смог ликвидировать отставание от соперников, которое возникло после вылета британца из-за его ошибки. Он вышел на второе место в гонке и сохранил лидерство в общем зачете.

источник: «Советский спорт»
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