Армейцы отказывают в аккредитации, Россия проигрывает Швейцарии, а Ковальчук покидает «Авангард»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Шавиш 0 Мафра 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Динамо М 0 П1 2.90 Х 3.40 П2 2.50
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Ахмат 0 П1 3.40 Х 3.20 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 14:30 Кристал Пэлас 0 Манчестер Сити 0 П1 10.5 Х 5.10 П2 1.34
Англия - Чемпионшип 14:30 Шеффилд Уэнсде 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.00 Х 3.65 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Монца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Читтаделла 0 П1 1.83 Х 3.50 П2 4.70
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Виченца 0
Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Кьево 0 П1 2.55 Х 2.85 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Эмполи 0 П1 4.30 Х 3.50 П2 1.90
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Реджина 0 П1 2.13 Х 3.00 П2 4.10
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 Порденоне 0 П1 2.80 Х 3.00 П2 2.80
Испания - Примера 15:00 Эйбар 0 Алавес 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 СПАЛ 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Пескара 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Пиза 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия А 16:00 Верона 0 Специя 0 П1 2.15 Х 3.50 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 ЦСКА 0 Уфа 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.80
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 4.10 Х 3.70 П2 1.86
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Линкольн Сити 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Кру Александра 0 П1 2.75 Х 3.80 П2 2.35
Англия - Первая лига 17:00 Бёртон Альбион 0 Гиллингем 0
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Англия - Первая лига 17:00 Рочдейл 0 Донкастер Рове 0 П1 1.98 Х 3.70 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Милтон-Кинс До 0 П1 2.75 Х 3.70 П2 2.38
Англия - Чемпионшип 17:00 Хаддерсфилд Та 0 Ковентри Сити 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Ротерхэм Юнайт 0 Блэкберн Ровер 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 17:00 Брайтон энд Хо 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Сток Сити 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Барнсли 0 П1 3.40 Х 3.30 П2 2.28
Армейцы отказывают в аккредитации, Россия проигрывает Швейцарии, а Ковальчук покидает «Авангард»
01 мая 08:38
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ПФК ЦСКА

Армейцы отказывают в аккредитации, Россия проигрывает Швейцарии, а Ковальчук покидает «Авангард»

В рубрике «Пока вы спали» о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации

Московские армейцы ответили отрицательно на запрос Андрея Панкова об аккредитации на матч РПЛ между красно-синими и «Уфой».

Увы, в нашей стране это событие рутинное и встречающееся не в первый раз. К сожалению, большая часть этого вообще не заметит. Но нас эта ситуация задевает. И вот почему. Во-первых, наказать журналиста за то, что он написал свою версию о происходящем в клубе - это не просто акт цензуры, это мелкая и подлая месть. Так вести себя нельзя. И говорить об этом нужно. А во-вторых, печально, что цеховой солидарности становится все меньше.

Именно поэтому «Советский спорт» считает необходимым заявить, что клуб занял неадекватную, несправедливую по отношению к обществу и болельщикам позицию. И «Советский спорт» поддерживает коллег, заявивших о нежелании освещать ближайший матч ЦСКА.

Россия терпит поражение от Швейцарии

В рамках хоккейного Еврочелленджа сборная России уступила команде Швейцарии со счетом 1:3. В составе команды Валерия Брагина единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Бертши и Инти Пестони, реализовавший большинство.

Напомним, что 1 мая в городе Биль сборная России проведет еще один матч со швейцарцами. Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Национальная сборная сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Ковальчук расторг контракт с «Авангардом»

Нападающий Илья Ковальчук покидает омский «Авангард». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. 38-летний форвард перешел в «Авангард» по ходу сезона-2020/21. Соглашение было заключено по схеме «1+1».

В регулярном чемпионате Ковальчук провел 16 встреч и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф на счету россиянина 9 (4+5) баллов в 24 матчах. В составе омского клуба он выиграл Кубок Гагарина-2021, став трехкратным обладателем главного трофея КХЛ. Помимо этого, он выигрывал кубок со СКА (2015, 2017).

«Зенит» сравнял счет в серии с «Барселоной»

В четвертом мачте 1/4 финала Евролиги петербургсский «Зенит» дома нанес поражение испанской «Барселоне» со счетом 74:61. Таким образом, счет в серии сравнялся 2-2.

В составе хозяев самым результативным игроком стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделавший два подбора. У гостей 19 очков и пять подборов на счету Ника Калатеса. Пятая встреча состоится 4 мая.

Куман дисквалифицирован на матчи с «Атлетико» и «Валенсией».

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за конфликтную ситуацию с судьями. Арбитр Пабло Фуэртес удалил нидерландского специалиста во время матча с «Гранадой» (1:2) за слова «Ну и тип» в адрес четвертого судьи.

Таким образом, Куман пропустит игры с «Валенсией» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая).

«Сиэтл» теперь в НХЛ

НХЛ официально объявила, что «Сиэтл Кракен» присоединился к организации. Клуб сделал финальный взнос за вступление в лигу в размере 650 миллионов долларов. Это позволяет команде проводить обмены перед драфтом расширения, назначенным на 21 июля, и подписывать контракты со свободными агентами.

Следовательно, «Сиэтл» стал 32-м клубом в НХЛ и начнет выступать в лиге с сезона-2021/22.

Касаткина и Павлюченкова вышли во второй круг турнира в Мадриде

На турнире в Мадриде Дарья Касаткина переиграла Ирину Бегу (4:6, 6:4, 7:6), Анастасия Павлюченкова - Мэдисон Киз (7:5, 6:2). Вера Звонарева уступила Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6, Екатерина Александрова - Виктории Азаренко (5:7, 6:3, 1:6) .

«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии

В 1/2 финала Кубке Германии «Лейпциг» переиграл «Вердер» в дополнительное время (2:1). Победный гол на счету Эмиля Форсберга на 121-й минуте.

Во второй полуфинальной паре «Хольштайн Киль» в гостях сыграет с «Боруссией» Дортмунд.

Напомним, что финал турнира состоится 13 мая.

источник: «Советский спорт»
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