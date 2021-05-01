Армейцы отказывают в аккредитации, Россия проигрывает Швейцарии, а Ковальчук покидает «Авангард»

Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации

Московские армейцы ответили отрицательно на запрос Андрея Панкова об аккредитации на матч РПЛ между красно-синими и «Уфой».

Увы, в нашей стране это событие рутинное и встречающееся не в первый раз. К сожалению, большая часть этого вообще не заметит. Но нас эта ситуация задевает. И вот почему. Во-первых, наказать журналиста за то, что он написал свою версию о происходящем в клубе - это не просто акт цензуры, это мелкая и подлая месть. Так вести себя нельзя. И говорить об этом нужно. А во-вторых, печально, что цеховой солидарности становится все меньше.

Именно поэтому «Советский спорт» считает необходимым заявить, что клуб занял неадекватную, несправедливую по отношению к обществу и болельщикам позицию. И «Советский спорт» поддерживает коллег, заявивших о нежелании освещать ближайший матч ЦСКА.

Россия терпит поражение от Швейцарии

В рамках хоккейного Еврочелленджа сборная России уступила команде Швейцарии со счетом 1:3. В составе команды Валерия Брагина единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Бертши и Инти Пестони, реализовавший большинство.

Напомним, что 1 мая в городе Биль сборная России проведет еще один матч со швейцарцами. Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Национальная сборная сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.