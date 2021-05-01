Армейцы отказывают в аккредитации, Россия проигрывает Швейцарии, а Ковальчук покидает «Авангард»

Журналисту «Чемпионата» отказали в аккредитации
Московские армейцы ответили отрицательно на запрос Андрея Панкова об аккредитации на матч РПЛ между красно-синими и «Уфой».
Увы, в нашей стране это событие рутинное и встречающееся не в первый раз. К сожалению, большая часть этого вообще не заметит. Но нас эта ситуация задевает. И вот почему. Во-первых, наказать журналиста за то, что он написал свою версию о происходящем в клубе - это не просто акт цензуры, это мелкая и подлая месть. Так вести себя нельзя. И говорить об этом нужно. А во-вторых, печально, что цеховой солидарности становится все меньше.
Именно поэтому «Советский спорт» считает необходимым заявить, что клуб занял неадекватную, несправедливую по отношению к обществу и болельщикам позицию. И «Советский спорт» поддерживает коллег, заявивших о нежелании освещать ближайший матч ЦСКА.
Россия терпит поражение от Швейцарии
В рамках хоккейного Еврочелленджа сборная России уступила команде Швейцарии со счетом 1:3. В составе команды Валерия Брагина единственную шайбу забросил Евгений Тимкин. У победителей отличились Киллиан Мотте, Кристоф Бертши и Инти Пестони, реализовавший большинство.
Напомним, что 1 мая в городе Биль сборная России проведет еще один матч со швейцарцами. Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Национальная сборная сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Ковальчук расторг контракт с «Авангардом»
Нападающий Илья Ковальчук покидает омский «Авангард». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. 38-летний форвард перешел в «Авангард» по ходу сезона-2020/21. Соглашение было заключено по схеме «1+1».
В регулярном чемпионате Ковальчук провел 16 встреч и набрал 17 (5+12) очков. В плей-офф на счету россиянина 9 (4+5) баллов в 24 матчах. В составе омского клуба он выиграл Кубок Гагарина-2021, став трехкратным обладателем главного трофея КХЛ. Помимо этого, он выигрывал кубок со СКА (2015, 2017).
«Зенит» сравнял счет в серии с «Барселоной»
В четвертом мачте 1/4 финала Евролиги петербургсский «Зенит» дома нанес поражение испанской «Барселоне» со счетом 74:61. Таким образом, счет в серии сравнялся 2-2.
В составе хозяев самым результативным игроком стал Кевин Пангос, набравший 22 очка и сделавший два подбора. У гостей 19 очков и пять подборов на счету Ника Калатеса. Пятая встреча состоится 4 мая.
Куман дисквалифицирован на матчи с «Атлетико» и «Валенсией».
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дисквалифицирован на два матча Ла Лиги за конфликтную ситуацию с судьями. Арбитр Пабло Фуэртес удалил нидерландского специалиста во время матча с «Гранадой» (1:2) за слова «Ну и тип» в адрес четвертого судьи.
Таким образом, Куман пропустит игры с «Валенсией» (2 мая) и «Атлетико» (8 мая).
«Сиэтл» теперь в НХЛ
НХЛ официально объявила, что «Сиэтл Кракен» присоединился к организации. Клуб сделал финальный взнос за вступление в лигу в размере 650 миллионов долларов. Это позволяет команде проводить обмены перед драфтом расширения, назначенным на 21 июля, и подписывать контракты со свободными агентами.
Следовательно, «Сиэтл» стал 32-м клубом в НХЛ и начнет выступать в лиге с сезона-2021/22.
Касаткина и Павлюченкова вышли во второй круг турнира в Мадриде
На турнире в Мадриде Дарья Касаткина переиграла Ирину Бегу (4:6, 6:4, 7:6), Анастасия Павлюченкова - Мэдисон Киз (7:5, 6:2). Вера Звонарева уступила Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6, Екатерина Александрова - Виктории Азаренко (5:7, 6:3, 1:6) .
«Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии
В 1/2 финала Кубке Германии «Лейпциг» переиграл «Вердер» в дополнительное время (2:1). Победный гол на счету Эмиля Форсберга на 121-й минуте.
Во второй полуфинальной паре «Хольштайн Киль» в гостях сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
Напомним, что финал турнира состоится 13 мая.