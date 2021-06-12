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Италия ярко стартовала на Евро-2020, Циципас и Джокович в финале «РГ», а Евгеньев заменил Мостового
12 июня 06:10
автор: Степан Шереметьев
автор фото: "Твиттер" Сборной Италии

Италия ярко стартовала на Евро-2020, Циципас и Джокович в финале «РГ», а Евгеньев заменил Мостового

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Сборная Италии громит Турцию на Евро-2020

В матче открытия европейского первенства сборная Италии принимала на своей родине команду Турции. Перед началом встречи на Олимпийском стадионе в Риме прошла красочная церемония, предшествующая началу турнира. В мероприятии приняли участие легенды итальянского футбола Алессандро Неста и Франческо Тотти. Также зрители смогли насладиться выступлением оперного певца Андреа Бочелли и группы U-2 с диджеем Мартином Гарриксем. Последние представили официальную песню чемпионата Европы.

Сама же игра прошла с подавляющим преимуществом хозяев поля. Италия одержала уверенную победу над Турцией со счетом 3:0. В составе победителей отличились Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье, а также один из мячей в свои ворота отправил защитник «лунных звезд» Мерих Демирал. Во втором туре итальянцы сыграют со Швейцарией, а турки сразятся с Уэльсом. Обе встречи состоятся 16 июня.

Циципас и Джокович определят победителя «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас на Открытом чемпионате Франции в пяти сетах победил немца Александра Зверева (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3) и впервые за карьеру вышел в финал турнира «Большого шлема», где он встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Серб в полуфинальном матче, который продолжался 4 часа и 13 минут, оказался сильнее 13-кратного победителя «РГ», испанца Рафаэля Надаля - 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Обладатель титула определится 13 июня в 16:00 (мск).

Мостовой пропустит чемпионат Европы-2020 из-за коронавируса

Полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Мостовой сдал положительный тест на COVID-19. Таким образом, футболист не сможет помочь команде на предстоящем европейском первенстве. Вместо хавбека в заявку внесен защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Напомним, что сегодня, 12 июня, сборная России проведет свой первый матч на турнире. Команде Станислава Черчесова будет противостоять Бельгия. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020, Моссаковский и Генич – нет

После вмешательства представителя МИД России Марии Захаровой журналист Нобель Арустамян все-таки получил аккредитацию на чемпионат Европы, но не сможет посетить Баку. Напомним, что ранее его кандидатуру заблокировали в оргкомитете турнира за то, что он побывал в Нагорном Карабахе.

По этой же причине не получили разрешение на работу во время Евро-2020 еще два комментатора Михаил Моссаковский и Константин Генич.

«Я не очень понимаю, зачем смешивать политику и спорт, особенно в день открытия чемпионата. Надеюсь, мой вопрос решится, мне подтвердят аккредитацию, я все-таки смогу ее получить и поработать на этом Евро. Ну а если нет... Баку, увы, я разочарован», - написал Генич в своем телеграм-канале.

Газизов выиграл суд у «Спартака»

Адвокат Татьяна Завьялова, представляющая интересы московского «Спартака» в споре с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым, заявила, что суд стал на сторону функционера. При этом она сообщила, что красно-белые будут обжаловать решение.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Сообщалось, что иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия.

Напомним, что Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». В настоящее время он занимает должность гендиректора уфимцев.

источник: «Советский спорт»
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