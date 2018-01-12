«Спартаку» помогают судьи, ЦСКА берет Пепе, а в «Динамо» скандал с Погребняком
Футбольные клубы отправляются на свои первые сборы в 2018 году, а «Динамо» ведет расследование против Погребняка.
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе. Наконец-то, есть о чем поговорить, кроме трансферных слухов и грязных подгузников жены Аршавина.
Российские футбольные клубы повалили с каникул на сборы: медосмотры, отлеты, физическая нагрузка. На свой первый сбор с «Ростовом» отправился Валерий Карпин. В клуб уже приехали его испанские помощники. Посмотрим, как они нагрузят команду.
Карпин приступил к работе в «Ростове» и уже привез помощников-испанцев
Еще не уехал на сборы, но уже прошел медицинский осмотр московский «Локомотив». В медицинском центре в этот день было весело – проверять здоровье приехала молодая и полная энергии команда, лидирующая в чемпионате России.
«Что за кипиш? Миранчуки приехали!». «Локо» провел самый крутой медосмотр в РФПЛ
Мы пообщались с Антоном Миранчуком. Футболист рассказал, как они с братом Алексеем устали отдыхать, а также о том, как в Арабских Эмиратах издевались над защитником «Спартака» Георгием Джикией, остановившимся с ними в одном отеле.
Антон Миранчук: «Спартак» нас догонит? Кутепов, хороших сборов!
Не забывают в «Локо» и о трансферах. Пока чаще всего в привязке к красно-зеленому клубу всплывает тунисский защитник Бен-Амор, не имеющий опыта игры в Европе. Мы решили вспомнить, как вообще в составе железнодорожников играли футболисты из Северной Африки.
Неудачный опыт. Что будет, если «Локомотив» приобретет Бен-Амора?
Пока железнодорожники обдумывают покупку неизвестного защитника, клуб рискует лишиться одного из лидеров. По данным СМИ переговоры с миланским «Интером» ведет Мануэл Фернандеш. Игрока можно понять – громкий трансфер практически откроет ему двери в сборную накануне ЧМ-2018, но вряд ли «Локомотиву» на руку отдавать своего лучшего хавбека перед финишем чемпионата, в котором клуб лидирует.
СМИ: «Интер» ведет переговоры с «Локомотивом» о переходе Фернандеша
В «Рубине» самое интересное – не сборы, а тотальная распродажа, которой этой зимой занимается клуб. Мы проанализировали кто из футболистов, пришедших в команду в 2016 году, уже покинул команду, а кто только собирается на выход.
Оптом и в розницу. «Рубин» избавляется от тех, на кого летом-2016 делал ставку
В ЦСКА на первом сборе просмотр пройдет защитник Пепе. Правда, речь идет не о португальской звезде, а о молодом французском игроке обороны, до этого полгода выступавшем в составе украинского клуба «Зирка». 21-летний Сесе-Франк Пепе – выходец из Кот-д’Ивуара и выпускник академий «ПСЖ» и «Марселя». А вы помните, когда вообще в последний раз в составе красно-синих появлялся иностранный игрок обороны, не считая Марио Фернандеса?
Защитник «Зирки» Сесе Пепе пройдет просмотр в ЦСКА
В аналогичной ситуации, на просмотре в «Спартаке», оказался младший из братьев Еременко – Сергей. Мы собрали воедино все, что известно об этом футболисте. Поговаривают, что таланта в нем будет даже побольше, чем в среднем брате Романе.
Красно-белый брат. Средний был и так, и сяк, третий сын попал в «Спартак»
В «Динамо» сейчас не до сборов и не до трансферов. В клубе разгорается громкий скандал. В его центре, естественно, самый высокооплачиваемый игрок команды Павел Погребняк. Футболист, якобы сказавшись больным, пропустил матч последнего перед зимней паузой тура против «Анжи». В тот же день в сети появилась фотография его брата Кирилла Погребняка, на которой братья, увешанные черно-белой атрибутикой, расслабляются на матче чемпионата Италии с участием «Ювентуса» и «Интера» на стадионе в Турине.
«Динамо» начало расследование в отношении Погребняка из-за пропуска матча
У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday
Естественно, произошедшее не очень обрадовало руководство клуба. Бело-голубые давно пытались избавиться от дорогостоящего неликвида, а тут – появилась возможность хотя бы сократить издержки. Оказывается, по контракту игрока можно оштрафовать на кругленькую сумму. Конечно, речь идет не о 20 млн евро, о которых написал сайт телеканала Матч ТВ, но порядка 13 млн рублей из зарплаты футболиста удержать удастся.
СМИ: «Динамо» хочет оштрафовать Погребняка на 20 миллионов евро
Помните, как Евгений Гинер советовал проанализировать, сколько раз бил пенальти «Локомотив» и как часто клуб играл с численным перевесом. Мы это сделали. Оказалось, что армейцы пробили в три с половиной раза больше 11-метровых ударов. При этом «Локомотив» оба своих шанса не использовал. Но даже не эти клубы оказались «любимчиками» судей. По статистике больше всего пользы решения арбитров принесли «Спартаку».
Свистят в пользу «Спартака»! Рейтинг «любимых» клубов наших арбитров
Самый громкий для России трансфер зимы пока – переход Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге». Там сейчас живет и работает бывший полузащитник киевского «Динамо» и «Шинника» Сергей Серебренников. Мы попросили его прокомментировать неожиданный переход Владимира Габулова из «Арсенала» в «Брюгге» и рассказать о том, что представляет собой бельгийская футбольная лига.