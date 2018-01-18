Артему Дзюбе есть из чего выбирать себе продолжение карьеры, а Европа никак не может разобраться в финансах российского футбола.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

На протяжении всей среды развивалась ситуация с демаршем Артема Дзюбы, который отказался быть больным, как того хотели в «Зените», и на всю Россию продемонстрировал свою готовность к сборам, выложив 11 видео с подтверждением в инстаграм. Однако это совершенно не означает, что у Артема нет скрытых патологий, рассказала нам сексапильная врач-кардиолог Виктория Гамеева.

Врач-кардиолог «Спартака»: У Дзюбы может быть скрытая патология

Сразу начали появляться разные варианты развития карьеры Артема. Знаменитый болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский до нашего звонка и вовсе пребывал в уверенности, что Артем уже давно перебрался в «Локомотив».

Михаил Боярский – о Дзюбе: А разве он не в «Локомотиве»?

Неожиданный вариант для Артема появился, когда официальный аккаунт казанского «Рубина» подписался на него в инстаграме и даже поставил лайк его публикации со стихами и намеком на то, что футболисту в «Зените» приходится несладко. Смех-смехом, а «Рубин» до этого не был подписан на игроков, которые не играют или ранее не играли в команде.

«Рубин» подписался на Дзюбу в инстаграме и оценил стихотворный пост

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов вообще уверен, что Дзюба может вернуться в московский «Спартак» - свой родной клуб. Это может произойти, если владелец клуба Леонид Федун и нападающий пожмут руки.

«Если Федун и Дзюба пожмут руки, Артем с радостью вернется». Взгляд из Питера

В общем, у Артема вариантов продолжения карьеры оказалось так много, что хватило на отдельный большой материал, в котором мы оценили степень вероятности каждого из вариантов развития событий.

Властелин своей судьбы. 8 клубов для отверженного «Зенитом» Артема Дзюбы

Появилась новая трансферная цель у московского «Спартака». Пока это не Артем Дзюба и даже не нападающий. Это – центральный защитник итальянского «Наполи» и сборной Сербии Никола Максимович. Красно-белые якобы уже предложили за игрока 15 миллионов евро сразу, или вариант с арендой до лета за 2 млн евро и пунктом о возможности выкупа за 14 млн евро через полгода. Самое интересное, что Максимовича на родине называют вторым Видичем.

«Спартак» нашел нового Видича. Кто такой Никола Максимович?

Молодые аргентинцы питерского «Зенита» уже начали привлекать внимание европейских клубов. Себастьяна Дриусси хотят видеть в миланском «Интере». Рассматривается даже вариант обмена футболиста на бразильца Эдера, которым ранее интересовался сине-бело-голубой клуб.

«Зенит» может обменять Дриусси в «Интер» на Эдера

ЦСКА тоже посматривает в сторону Италии. На примете у армейского клуба якобы находится левый защитник «Сампдории» бразилец Додо. Даже, если это правда, московской команде придется выиграть конкуренцию за игрока у СПАЛа и «Кальяри».

ЦСКА интересуется защитником «Сампдории» Додо

«Рубин» продолжает избавляться от балласта. Следующий на выход, судя по всему, бельгийский футболист Максим Лестьенн. В свое время казанцы купили игрока за сумму порядка 10 млн евро, а теперь не могут продать даже за 2,5 млн. Вроде этот ценник заинтересовал турецкий «Трабзонспор», но все может сорваться.

СМИ: «Трабзонспор» готов заплатить 2,5 млн евро за форварда «Рубина»

Зато в «Анжи» пополнение – в команду приехал интересный игрок – ганский нападающий Квадво Поку. Футболист приехал в Махачкалу из Майями. Интересно, что он никогда в своей карьере не играл в футбол за клубы за пределами Соединенных Штатов Америки.

Ганец Поку стал игроком «Анжи»

Сразу две финансовые новости появились вчера в Европе. Сначала УЕФА опубликовал собственное исследование доходов и расходов европейских топ-лиг и клубов. Оказалось, что в нашем чемпионате играет команда, едва не попавшая в десятку самых крупных должников мирового футбола. Долги ЦСКА по данным УЕФА составляют 195 млн евро.

УЕФА: Выручка «Зенита», долги ЦСКА и 502 миллиона на зарплаты в России

Компания KPMG проанализировала доходы 12 европейских чемпионов за прошедший год. Лидер – «Реал», «Спартак» уступает «Базелю» и «Фейенорду». Самое интересное, что российский чемпион оказался единственным кубом, который с радостью рассказал о своих доходах, отказавшись предоставлять данные по расходам. Так что, в случае с красно-белыми невозможно узнать, какова же была прибыль клуба.

«Спартак» отчитался о росте доходов (но скрыл прибыль)

Также мы поговорили с послом ЧМ-2018 космонавтом Сергеем Крикалевым. Он рассказал, как пробовал играть в футбол в космосе – не понравилось.

Посол ЧМ-2018 Сергей Крикалев: Играли с мячом в космосе. Не понравилось