"Советский спорт" ведет онлайн третьего еврокубкогового вечера этой недели. Сегодня стартует Лига Европы, в которой Россию представляют "Краснодар", "Спартак" и "Зенит".

21:35

А вот и видео первого гола в ворота "Спартака".

Берем назад свои слова в адрес официального твиттера.

21:30

"Севилья"!

"Севилья" уже забила 5! (И ни один из них не забил Промес).

21:29

Сверим наши часы:

"Вильярреал" – "Рейнджерс" – 2:2

"Рапид" – "Спартак" – 2:0

"Марсель" – "Айнтрахт" – 1:1

"Лацио" – "Аполлон " – 1:0

"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 2:0

"Генк" – "Мальмё " – 2:0

"Севилья" – "Стандард " – 5:1

"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1

"Ренн" – "Яблонец " – 1:1

"Динамо" Киев – "Астана " – 2:1

"ПАОК" – "Челси " – 0:1

"Види" – БАТЭ – 0:1

21:27

"Вильярреал" и "Рейнджерс" вдруг проснулись – за пять минут скучные 1:0 превратились в симпатичные 2:2.

GOAL! GOAL! GOAL! What a goal! We are level once again as Kyle Lafferty finds the back of the net. 2-2 pic.twitter.com/VvRdw0U4I1 — Rangers Football Club (@RangersFC) 20 сентября 2018 г.

Напомним, все это происходит в той же группе, в которой играет "Спартак"

21:24

А в Копенгагене уже на поле буквы вынесли. Ждут.

21:23

Спартаковский твиттер нагнетает

70′ Ситуация критическая. Массимо Каррере доступны все три замены. Получится ли что-то изменить?#РапидСпартак – 2:0 pic.twitter.com/TpgAQehYXq — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 сентября 2018 г.

21:22

"Краснодар" чудом отбился (перекладина), но все равно продолжает удерживать преимущество в счете.

Ну и забил уже два гола из офсайда (оба не засчитали).

21:21

"Спартак" пропускает снова. 0:2...

21:15

На секунду мы представили себе, что будет если поражения от "Ахмата" Каррера проиграет еще и "Рапиду", а потом не сможет спасти ситуацию в дерби...

Нет, лучше не представлять себе такого.

21:14

"Спартак" забил, но гол не засчитали.

55′ Фернандо попадает со штрафного в перекладину, а затем спартаковцы добивают мяч в ворота. Но арбитр гол не засчитывает, затем консультируется с помощником, и не меняет свое мнение... Жаль.#РапидСпартак – 1:0 pic.twitter.com/nDrIxOvEpf — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 сентября 2018 г.

21:13

Итак, делаем перекличку:

"Вильярреал" – "Рейнджерс" – 1:0

"Рапид" – "Спартак" – 1:0

"Марсель" – "Айнтрахт" – 1:1

"Лацио" – "Аполлон " – 1:0

"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 1:0

"Генк" – "Мальмё " – 1:0

"Севилья" – "Стандард " – 3:1

"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1

"Ренн" – "Яблонец " – 1:1

"Динамо" Киев – "Астана " – 2:1

"ПАОК" – "Челси " – 0:1

"Види" – БАТЭ – 0:1

21:12

А вы знали, что Райан Бабель по-прежнему не только играет, но и забивает? А вот. "Бешикташ" вот вывел вперед.

21:11

Официальный спартаковский твиттер нашел виноватых в пропущенном голе:

По сути, мяч в свои ворота отправил Тимофеев, в которого угодил Максименко после подачи углового и удара Мюлдюра. Немного курьезный, и очень неприятный гол. — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 сентября 2018 г.

21:10

На матче "Рапид" - "Спартак" присутствуют болельщики российского клуба несмотря на то, что по указанию УЕФА им запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов на матче с «Атлетиком» (2:1) в 1/16 финала турнира в прошлом сезоне. Болельщики «Спартака» разместились на одном из секторов за воротами и стали скандировать речевки, но не показывали атрибутики. Директор арены в Вене попросил фанатов красно-белых перейти в гостевой сектор, доступ на который был закрыт.

20:57

Тем времнем, "Рапид" забивает.

Тревожно.

20:56

На стадионе в Вене нашли спартаковских фанатов (которых там быть не должно). Ничто не выдавало в них спартаковцев – кроме, разве что речевок и цветов.

Подробности здесь.

20:55

Тем временем "Зенит" тоже объявил стартовый состав. Лодыгина в нем нет( А Анюков есть!

20:46

У "Краснодара" все немного веселее:

20:45

Цифры нулевого первого тайма:

20:42

Итак, подводим итоги первых таймов.

"Вильярреал" – "Рейнджерс" – 1:0

"Рапид" – "Спартак" – 0:0

"Марсель" – "Айнтрахт" – 1:0

"Лацио" – "Аполлон " – 1:0

"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 0:0

"Генк" – "Мальмё " – 1:0

"Севилья" – "Стандард " – 2:1

"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1

"Ренн" – "Яблонец " – 1:0

"Динамо" Киев – "Астана " – 2:1

"ПАОК" – "Челси " – 0:1

"Види" – БАТЭ – 0:1

20:35

"Севилья" тем временем вышла вперед: Франко Васкес забил, и счет стал 2:1.

20:33

Кстати, у "Спартака" есть еще одна проблема в этом матче: как раз во время игры в Вене истекает срок условной дисквалификации из-за поведения фанатов. И если в австрийской столице красно-белые фанаты ничего не натворят, то дисквалификация истечет, и уже в Глазго можно будет поехать официально.

Если, конечно, они ничего не натворят.

Подробности - здесь.

20:25

Краткий обзор:

"Вильярреал" – "Рейнджерс" – 1:0

"Рапид" – "Спартак" – 0:0

"Марсель" – "Айнтрахт" – 1:0

"Лацио" – "Аполлон " – 1:0

"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 0:0

"Генк" – "Мальмё " – 0:0

"Севилья" – "Стандард " – 1:0

"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1

"Ренн" – "Яблонец " – 1:0

"Динамо" Киев – "Астана " – 1:1

"ПАОК" – "Челси " – 0:1

"Види" – БАТЭ – 0:1

В общем, "Спартак" что-то тормозит.

20:22

В Киеве еще веселее - там уже 1:1! Виктор Циганков открыл счет на 11-й минуте, а марин Аничичи сравнял его на 21-й.

20:21

Первый гол!

"Краснодар" забил!

При этом всего за пару минут до этого краснодарцы чудом отбились. Пока это самый веселый матч дня.

20:05

Игорь Корнеев, кстати, несмотря на все странности российских клубов, в интервью "Советскому спорту" сказал, что все три наши команды являются фаворитами в сегодняшних матчах

20:01

У "Спартака" статус "все сложно".

В команде в самом разгаре очередной скандал. Если кто-то из наших читателей пропустил все предыдущие эпизоды этого сериала, то отправим его к первоисточникам: вот описание того, с чего все началось, вот здесь, здесь, здесь (и еще много где на нашем сайте - просто кликните по тегу "Спартак") есть комментарии экспертов, здесь – неожиданное развитие и т.д.

Если кратко – у главного тренера Массимо Карреры конфликт с капитаном Денисом Глушаковым, команда, болельщики и все остальные раскололись, клуб – как водится – ушел в глухое молчание.

20:00

Пока голов и вообще важных событий не случилось, коротко напомним, что происходило с нашими клубами перед этими матчами.

У "Краснодара" все хорошо.

Команда спокойно потренировалась, поздравила Павла Мамаева с днем рождения и в полном составе отправилась в Турцию на матч.

19:55

А это состав "Спартака"

19:55

Состав "Краснодара" (сюрпризов нет)

Наш состав на первый в сезоне матч Лиги Европы 👇



В запасе у «горожан»: Синицын (В), Адамов (В), Фьолусон, Петров, Перейра, Шишкин, Куэва.



Наставник команды – Мурад Мусаев pic.twitter.com/wRVehDbsz7 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 сентября 2018 г.

19:50

Кстати, у нас сайте можно посмотреть, какой прогноз на матчи делали посетители сайта.

Например, на исход матча "Краснодара":

Как завершится матч Лиги Европы «Акхисар» – «Краснодар»? Минимальной победой «Акхисара» 29 (5.0%) Победой «Акхисара» в два мяча 2 (0.3%) Крупной победой «Акхисара» 4 (0.7%) Нулевой ничьей 20 (3.5%) Результативной ничьей 48 (8.3%) Минимальной победой «Краснодара» 186 (32.1%) Победой «Краснодара» в два мяча 218 (37.7%) Крупной победой «Краснодара» 72 (12.4%) Всего голосов: 579

Или "Спартака":

Как завершится матч Лиги Европы «Рапид» – «Спартак»? Минимальной победой «Рапида» 471 (20.9%) Победой «Рапида» в два мяча 260 (11.5%) Крупной победой «Рапида» 143 (6.3%) Нулевой ничьей 68 (3.0%) Результативной ничьей 294 (13.0%) Минимальной победой «Спартака» 665 (29.5%) Победой «Спартака» в два мяча 265 (11.7%) Крупной победой «Спартака» 91 (4.0%) Всего голосов: 2257

А на исход матча "Зенита" еще можно проголосовать:

Как завершится матч Лиги Европы «Копенгаген» – «Зенит»? Минимальной победой «Копенгагена» 121 (11.0%) Победой «Копенгагена» в два мяча 26 (2.4%) Крупной победой «Копенгагена» 26 (2.4%) Нулевой ничьей 30 (2.7%) Результативной ничьей 159 (14.4%) Минимальной победой «Зенита» 418 (38.0%) Победой «Зенита» в два мяча 247 (22.4%) Крупной победой «Зенита» 74 (6.7%) Всего голосов: 1101

19:40

Напомним, что сегодня проходят матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.

С этого сезона в Лиге навели порядок с началом времени матчей. Теперь все команды в каждый игроковй день будут начинать свои матчи в одну из двух смен. Пока Европа не сменила летнее время на зимнее, первая смена будет начинать свои матчи в 19:55, а вторая – в 22:00.

В первую партию в первом туре попали сразу два российских клуба – "Спартак" и "Краснодар". Вот полный список матйе, которые начнутся в это время:

"Вильярреал" – "Рейнджерс"

"Рапид" – "Спартак"

"Марсель" – "Айнтрахт"

"Лацио" – "Аполлон "

"Бешикташ" – "Сарпсборг"

"Генк" – "Мальмё "

"Севилья" – "Стандард "

"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар"

"Ренн" – "Яблонец "

"Динамо" Киев – "Астана "

"ПАОК" – "Челси "

"Види" – БАТЭ

В 22:00 начнутся следующие матчи:

АЕК Ларнака – "Цюрих "

"Лудогорец" – "Байер "

"РБ Лейпциг" – "Ред Булл Зальцбург "

"Селтик" – "Русенборг "

"Славия" – "Бордо"

"Копенгаген" – "Зенит "

"Спартак Трнава" – "Андерлехт "

"Динамо Загреб" – "Фенербахче "

"Спортинг" – "Карабах "

"Арсенал" – "Ворскла "

"Дюделанж" – "Милан"

"Олимпиакос"– "Бетис "