"Советский спорт" ведет онлайн третьего еврокубкогового вечера этой недели. Сегодня стартует Лига Европы, в которой Россию представляют "Краснодар", "Спартак" и "Зенит".
21:35
А вот и видео первого гола в ворота "Спартака".
Берем назад свои слова в адрес официального твиттера.
21:30
"Севилья"!
"Севилья" уже забила 5! (И ни один из них не забил Промес).
21:29
Сверим наши часы:
"Вильярреал" – "Рейнджерс"
– 2:2
"Рапид" – "Спартак"
– 2:0
"Марсель" – "Айнтрахт"
– 1:1
"Лацио" – "Аполлон " – 1:0
"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 2:0
"Генк" – "Мальмё
" – 2:0
"Севилья" – "Стандард
" – 5:1
"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1
"Ренн" – "Яблонец
" – 1:1
"Динамо" Киев – "Астана
" – 2:1
"ПАОК" – "Челси
" – 0:1
"Види" – БАТЭ
– 0:1
21:27
"Вильярреал" и "Рейнджерс" вдруг проснулись – за пять минут скучные 1:0 превратились в симпатичные 2:2.
Напомним, все это происходит в той же группе, в которой играет "Спартак"
21:24
А в Копенгагене уже на поле буквы вынесли. Ждут.
21:23
Спартаковский твиттер нагнетает
21:22
"Краснодар" чудом отбился (перекладина), но все равно продолжает удерживать преимущество в счете.
Ну и забил уже два гола из офсайда (оба не засчитали).
21:21
"Спартак" пропускает снова. 0:2...
21:15
На секунду мы представили себе, что будет если поражения от "Ахмата" Каррера проиграет еще и "Рапиду", а потом не сможет спасти ситуацию в дерби...
Нет, лучше не представлять себе такого.
21:14
"Спартак" забил, но гол не засчитали.
21:13
Итак, делаем перекличку:
"Вильярреал" – "Рейнджерс"
– 1:0
"Рапид" – "Спартак"
– 1:0
"Марсель" – "Айнтрахт"
– 1:1
"Лацио" – "Аполлон " – 1:0
"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 1:0
"Генк" – "Мальмё
" – 1:0
"Севилья" – "Стандард
" – 3:1
"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1
"Ренн" – "Яблонец
" – 1:1
"Динамо" Киев – "Астана
" – 2:1
"ПАОК" – "Челси
" – 0:1
"Види" – БАТЭ
– 0:1
21:12
А вы знали, что Райан Бабель по-прежнему не только играет, но и забивает? А вот. "Бешикташ" вот вывел вперед.
21:11
Официальный спартаковский твиттер нашел виноватых в пропущенном голе:
21:10
На матче "Рапид" - "Спартак" присутствуют болельщики российского клуба несмотря на то, что по указанию УЕФА им запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов на матче с «Атлетиком» (2:1) в 1/16 финала турнира в прошлом сезоне. Болельщики «Спартака» разместились на одном из секторов за воротами и стали скандировать речевки, но не показывали атрибутики. Директор арены в Вене попросил фанатов красно-белых перейти в гостевой сектор, доступ на который был закрыт.
20:57
Тем времнем, "Рапид" забивает.
Тревожно.
20:56
На стадионе в Вене нашли спартаковских фанатов (которых там быть не должно). Ничто не выдавало в них спартаковцев – кроме, разве что речевок и цветов.
Подробности здесь.
20:55
Тем временем "Зенит" тоже объявил стартовый состав. Лодыгина в нем нет( А Анюков есть!
20:46
У "Краснодара" все немного веселее:
20:45
Цифры нулевого первого тайма:
20:42
Итак, подводим итоги первых таймов.
"Вильярреал" – "Рейнджерс"
– 1:0
"Рапид" – "Спартак"
– 0:0
"Марсель" – "Айнтрахт"
– 1:0
"Лацио" – "Аполлон " – 1:0
"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 0:0
"Генк" – "Мальмё
" – 1:0
"Севилья" – "Стандард
" – 2:1
"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1
"Ренн" – "Яблонец
" – 1:0
"Динамо" Киев – "Астана
" – 2:1
"ПАОК" – "Челси
" – 0:1
"Види" – БАТЭ
– 0:1
20:35
"Севилья" тем временем вышла вперед: Франко Васкес забил, и счет стал 2:1.
20:33
Кстати, у "Спартака" есть еще одна проблема в этом матче: как раз во время игры в Вене истекает срок условной дисквалификации из-за поведения фанатов. И если в австрийской столице красно-белые фанаты ничего не натворят, то дисквалификация истечет, и уже в Глазго можно будет поехать официально.
Если, конечно, они ничего не натворят.
Подробности - здесь.
20:25
Краткий обзор:
"Вильярреал" – "Рейнджерс"
– 1:0
"Рапид" – "Спартак"
– 0:0
"Марсель" – "Айнтрахт"
– 1:0
"Лацио" – "Аполлон " – 1:0
"Бешикташ" – "Сарпсборг" – 0:0
"Генк" – "Мальмё
" – 0:0
"Севилья" – "Стандард
" – 1:0
"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар" – 0:1
"Ренн" – "Яблонец
" – 1:0
"Динамо" Киев – "Астана
" – 1:1
"ПАОК" – "Челси
" – 0:1
"Види" – БАТЭ
– 0:1
В общем, "Спартак" что-то тормозит.
20:22
В Киеве еще веселее - там уже 1:1! Виктор Циганков открыл счет на 11-й минуте, а марин Аничичи сравнял его на 21-й.
20:21
Первый гол!
"Краснодар" забил!
При этом всего за пару минут до этого краснодарцы чудом отбились. Пока это самый веселый матч дня.
20:05
Игорь Корнеев, кстати, несмотря на все странности российских клубов, в интервью "Советскому спорту" сказал, что все три наши команды являются фаворитами в сегодняшних матчах
20:01
У "Спартака" статус "все сложно".
В команде в самом разгаре очередной скандал. Если кто-то из наших читателей пропустил все предыдущие эпизоды этого сериала, то отправим его к первоисточникам: вот описание того, с чего все началось, вот здесь, здесь, здесь (и еще много где на нашем сайте - просто кликните по тегу "Спартак") есть комментарии экспертов, здесь – неожиданное развитие и т.д.
Если кратко – у главного тренера Массимо Карреры конфликт с капитаном Денисом Глушаковым, команда, болельщики и все остальные раскололись, клуб – как водится – ушел в глухое молчание.
20:00
Пока голов и вообще важных событий не случилось, коротко напомним, что происходило с нашими клубами перед этими матчами.
У "Краснодара" все хорошо.
Команда спокойно потренировалась, поздравила Павла Мамаева с днем рождения и в полном составе отправилась в Турцию на матч.
19:55
А это состав "Спартака"
19:55
Состав "Краснодара" (сюрпризов нет)
19:50
Кстати, у нас сайте можно посмотреть, какой прогноз на матчи делали посетители сайта.
Например, на исход матча "Краснодара":
Или "Спартака":
А на исход матча "Зенита" еще можно проголосовать:
19:40
Напомним, что сегодня проходят матчи первого тура группового этапа Лиги Европы.
С этого сезона в Лиге навели порядок с началом времени матчей. Теперь все команды в каждый игроковй день будут начинать свои матчи в одну из двух смен. Пока Европа не сменила летнее время на зимнее, первая смена будет начинать свои матчи в 19:55, а вторая – в 22:00.
В первую партию в первом туре попали сразу два российских клуба – "Спартак" и "Краснодар". Вот полный список матйе, которые начнутся в это время:
"Вильярреал" – "Рейнджерс"
"Рапид" – "Спартак"
"Марсель" – "Айнтрахт"
"Лацио" – "Аполлон "
"Бешикташ" – "Сарпсборг"
"Генк" – "Мальмё
"
"Севилья" – "Стандард
"
"Акхисар Беледиеспор" – "Краснодар"
"Ренн" – "Яблонец
"
"Динамо" Киев – "Астана
"
"ПАОК" – "Челси
"
"Види" – БАТЭ
В 22:00 начнутся следующие матчи:
АЕК Ларнака – "Цюрих
"
"Лудогорец" – "Байер
"
"РБ Лейпциг" – "Ред Булл Зальцбург
"
"Селтик" – "Русенборг
"
"Славия" – "Бордо"
"Копенгаген" – "Зенит
"
"Спартак Трнава" – "Андерлехт
"
"Динамо Загреб" – "Фенербахче
"
"Спортинг" – "Карабах
"
"Арсенал" – "Ворскла
"
"Дюделанж" – "Милан"
"Олимпиакос"– "Бетис
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