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Главное событие последних суток – заявление Игоря Акинфеева о своем уходе из национальной сборной. Общественность сперва некоторое время осмысливала эту новость (шутка ли – в стране уже 15 лет не менялся основной вратарь сборной), а потом принялась бурно комментировать.

Коротко и ясно выступил твиттер сборной – выложили видео про «ногу Акинфеева», которая вывела нашу команду в четвертьфинал домашнего чемпионат мира:

Станислав Черчесов на пресс-конференции умудрился в два предложения уместить сразу несколько тезисов:

  • он сам удивился такой новости
  • ничего не изменилось, как ставили в ворота сильнейшего, так и продолжим
  • и вообще, еще неизвестно, ушел ли Акинфеев на самом деле.

В общем, тренерский штаб сборной не волнуется.

Виктор Гончаренко заявил, что для ЦСКА это даже полезно – Акинфеев не будет тратить силы вне клуба. Фабио Капелло сформулировал двусмысленное «Акинфеева уважаю, но Яшин лучше». Вячеслав Чанов, сам игравший за сборную, а потом тренировавший и Акинфеева, и его постоянного сменщика Владимира Габулова, рассказал о проекте, который он запускает вместе со своими знаменитыми учениками. И даже Виталий Мутко, от искрометных реплик которого мы уже стали отвыкать, высказался. Как обычно, закрыл тему: сказал и «немного грустно», и «тревожно», и «низкий поклон» – все, как мы любим.

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Акинфеев завершил карьеру в сборной России

Наша редакция тоже не осталась в стороне. Главный редактор выпустил по случаю свою колонку с неожиданным заголовком «Отпрыгался» – внутри есть не только все положенные комплименты, но еще и пара важных вопросов. Продолжил дискуссию обозреватель Алексей Андронов: он предложил свою версию мотивов Акинфеева и заявил, что Игорь все правильно сделал.

«Питерцы заплатили, чтобы Игорь ушел!» - соцсети об уходе Акинфеева

В общем, с ушедшим вратарем сборной все понятно, теперь интересно, появится ли в ближайшие годы кто-то другой, способный так же занять место первого номера на много лет. Кстати, у нас на сайте по этому поводу идет опрос, можно поучаствовать:

В «Спартаке» продолжается традиционный поиск виноватых в кризисе команды. Как водится, жестче всех выступил Андрей Червиченко – по его версии, во всем виноват Карера, и говорить здесь больше не о чем. Аккуратный Евгений Бушманов пытается снизить накал страстей, ссылаясь на объективные проблемы.

А Денис Глушаков, с которого все и началось, внезапно решился на отчаянно смелый шаг – поставил еще один «лайк»! Кажется, экс-капитан «Спартака» решил, что ему больше терять нечего. И не он один – форвард Зе Луиш тоже вдруг проявил активность, поддержав отстраненного Андрея Ещенко. Впрочем, в случае с Зе Луишом нельзя исключать и того, что он просто до сих пор не знает, куда и почему из раздевалки исчез его русский друг Андрей.

Тем временем, в РПЛ завершился очередной – уже девятый тур. В вынесенном на понедельник матче «Рубин» обыграл «Крылья Советов», и поднялся на шестое место, вытесниd из зоны Лиги Европы действующих чемпионов. Верхняя часть турнирной таблицы теперь выглядит так:

М

 

 

И

В

Н

П

Голы

О

1

 

Зенит

9

7

1

1

18-7

22

2

 

Краснодар

9

6

1

2

17-6

19

3

 

Ростов

9

5

3

1

10-3

18

4

 

ЦСКА

9

4

4

1

14-4

16

5

 

Спартак

9

4

3

2

7-5

15

6

 

Рубин

9

3

5

1

11-9

14

7

 

Локомотив

9

3

3

3

10-10

12

Директор «Крыльев» уже заявил, что слухи о скором увольнении из клуба Андрея Тихонова сильно преувеличены, и никто с ним расставаться не планирует. Как минимум, одна спартаковская легенда на рынке свободных тренеров-кандидатов на место Карреры в ближайшее время не появится.

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Выбери лучший гол 9-го тура РПЛ! (видео)

В Москву прилетел мадридский «Реал». Сегодня действующие победители Лиги чемпионов в Лужниках сыграют с ЦСКА. Тренер мадридцев Хулен Лопетеги привез неосновной состав – сразу несколько лидеров остались в Испании. Сам он объясняет это тем, что Рамосу, Бейлу и компании следует восстановиться. Но мы-то понимаем, что если тренер в первом матче Лиги чемпионов дает возможность лидерам «восстанавливаться», то это скорее означает, что соперника он не слишком опасается. Вот и посмотрим.

Как завершится матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал»?
даты проведения: 30.09.2018 г. – 02.10.2018 г. Обсудить

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов считает, что у армейцев есть шансы выиграть у «Реала». А участник легендарной победы армейцев над «Барселоной» на «Ноу Камп» в 1992 году Дмитрий Карсаков (он тогда забил обладателям Кубка чемпионов решающий победный гол) и вовсе считает, что у нынешнего ЦСКА шансов даже больше, чем у их предшественников.

Напомним, что матч начинается сегодня в 22:00 по московскому времени.

И не о футболе

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Александр Емельяненко: Хабиб будет фаворитом в бою с Макгрегором

Хабиб Нурмагомедов в рамках подготовки к бою с Коннором Макгрегором продолжает сгонять вес, пытаясь втиснуться в рамки нужной весовой категориии. Сообщается, что сейчас он сбрасывает по килограмму в день. Сколько еще осталось сбросить – не сообщается. Тем временем, его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову снова отказали в получении американской визы, и на бой он не попадет.

Макгрегор, которому вес сгонять не нужно, продолжает грозиться, а Хабиб отвечает ему примерно тем же. До боя еще несколько дней, ждем новых креативных взаимных оскорблений.

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