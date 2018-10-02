В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте.

Главное событие последних суток – заявление Игоря Акинфеева о своем уходе из национальной сборной. Общественность сперва некоторое время осмысливала эту новость (шутка ли – в стране уже 15 лет не менялся основной вратарь сборной), а потом принялась бурно комментировать.

Коротко и ясно выступил твиттер сборной – выложили видео про «ногу Акинфеева», которая вывела нашу команду в четвертьфинал домашнего чемпионат мира:

⚡️Капитан @TeamRussia🇷🇺 и один из героев #ЧМ2018 Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную😥.



🗣️"У каждой истории есть начало и конец. Вот и моя история с национальной сборной подошла к логическому завершению."



Спасибо за всё👏! Особенно за это: pic.twitter.com/rJB1618QWP — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 1 октября 2018 г.

Станислав Черчесов на пресс-конференции умудрился в два предложения уместить сразу несколько тезисов:

он сам удивился такой новости

ничего не изменилось, как ставили в ворота сильнейшего, так и продолжим

и вообще, еще неизвестно, ушел ли Акинфеев на самом деле.

В общем, тренерский штаб сборной не волнуется.

Виктор Гончаренко заявил, что для ЦСКА это даже полезно – Акинфеев не будет тратить силы вне клуба. Фабио Капелло сформулировал двусмысленное «Акинфеева уважаю, но Яшин лучше». Вячеслав Чанов, сам игравший за сборную, а потом тренировавший и Акинфеева, и его постоянного сменщика Владимира Габулова, рассказал о проекте, который он запускает вместе со своими знаменитыми учениками. И даже Виталий Мутко, от искрометных реплик которого мы уже стали отвыкать, высказался. Как обычно, закрыл тему: сказал и «немного грустно», и «тревожно», и «низкий поклон» – все, как мы любим.

Наша редакция тоже не осталась в стороне. Главный редактор выпустил по случаю свою колонку с неожиданным заголовком «Отпрыгался» – внутри есть не только все положенные комплименты, но еще и пара важных вопросов. Продолжил дискуссию обозреватель Алексей Андронов: он предложил свою версию мотивов Акинфеева и заявил, что Игорь все правильно сделал.

В общем, с ушедшим вратарем сборной все понятно, теперь интересно, появится ли в ближайшие годы кто-то другой, способный так же занять место первого номера на много лет. Кстати, у нас на сайте по этому поводу идет опрос, можно поучаствовать:

Кто должен стать основным вратарем сборной России после ухода Игоря Акинфеева? Маринато Гилерме

Андрей Лунев

Антон Шунин

Александр Селихов

Станислав Крицюк

Александр Максименко

Владимир Габулов

Кто-то другой

В «Спартаке» продолжается традиционный поиск виноватых в кризисе команды. Как водится, жестче всех выступил Андрей Червиченко – по его версии, во всем виноват Карера, и говорить здесь больше не о чем. Аккуратный Евгений Бушманов пытается снизить накал страстей, ссылаясь на объективные проблемы.

А Денис Глушаков, с которого все и началось, внезапно решился на отчаянно смелый шаг – поставил еще один «лайк»! Кажется, экс-капитан «Спартака» решил, что ему больше терять нечего. И не он один – форвард Зе Луиш тоже вдруг проявил активность, поддержав отстраненного Андрея Ещенко. Впрочем, в случае с Зе Луишом нельзя исключать и того, что он просто до сих пор не знает, куда и почему из раздевалки исчез его русский друг Андрей.

Тем временем, в РПЛ завершился очередной – уже девятый тур. В вынесенном на понедельник матче «Рубин» обыграл «Крылья Советов», и поднялся на шестое место, вытесниd из зоны Лиги Европы действующих чемпионов. Верхняя часть турнирной таблицы теперь выглядит так:

М И В Н П Голы О 1 Зенит 9 7 1 1 18-7 22 2 Краснодар 9 6 1 2 17-6 19 3 Ростов 9 5 3 1 10-3 18 4 ЦСКА 9 4 4 1 14-4 16 5 Спартак 9 4 3 2 7-5 15 6 Рубин 9 3 5 1 11-9 14 7 Локомотив 9 3 3 3 10-10 12

Директор «Крыльев» уже заявил, что слухи о скором увольнении из клуба Андрея Тихонова сильно преувеличены, и никто с ним расставаться не планирует. Как минимум, одна спартаковская легенда на рынке свободных тренеров-кандидатов на место Карреры в ближайшее время не появится.

В Москву прилетел мадридский «Реал». Сегодня действующие победители Лиги чемпионов в Лужниках сыграют с ЦСКА. Тренер мадридцев Хулен Лопетеги привез неосновной состав – сразу несколько лидеров остались в Испании. Сам он объясняет это тем, что Рамосу, Бейлу и компании следует восстановиться. Но мы-то понимаем, что если тренер в первом матче Лиги чемпионов дает возможность лидерам «восстанавливаться», то это скорее означает, что соперника он не слишком опасается. Вот и посмотрим.

Как завершится матч Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал»? Минимальной победой ЦСКА

Победой ЦСКА в два мяча

Крупной победой ЦСКА

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Минимальной победой «Реала»

Победой «Реала» в два мяча

Крупной победой «Реала»

Бывший форвард ЦСКА Денис Попов считает, что у армейцев есть шансы выиграть у «Реала». А участник легендарной победы армейцев над «Барселоной» на «Ноу Камп» в 1992 году Дмитрий Карсаков (он тогда забил обладателям Кубка чемпионов решающий победный гол) и вовсе считает, что у нынешнего ЦСКА шансов даже больше, чем у их предшественников.

Напомним, что матч начинается сегодня в 22:00 по московскому времени.

И не о футболе

Хабиб Нурмагомедов в рамках подготовки к бою с Коннором Макгрегором продолжает сгонять вес, пытаясь втиснуться в рамки нужной весовой категориии. Сообщается, что сейчас он сбрасывает по килограмму в день. Сколько еще осталось сбросить – не сообщается. Тем временем, его отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову снова отказали в получении американской визы, и на бой он не попадет.

Макгрегор, которому вес сгонять не нужно, продолжает грозиться, а Хабиб отвечает ему примерно тем же. До боя еще несколько дней, ждем новых креативных взаимных оскорблений.