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Полиция сорвала матч Бразилия – Аргентина, мировой рекорд Италии, а Гвинеи помешал госпереворот
06 сентября 07:53
автор: Иван Сергеев
автор фото: Marca

Полиция сорвала матч Бразилия – Аргентина, мировой рекорд Италии, а Гвинеи помешал госпереворот

Вчера в футбольном мире проходили матчи отбора ЧМ-2022. Не все они были доиграны до конца.

ИГРОКОВ СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ ХОТЕЛИ АРЕСТОВАТЬ ПРЯМО НА ПОЛЕ

Грандиозным скандалом завершился матч отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина после вмешательства местной полиции. Команды успели сыграть пять минут, после чего игра была прервана. Правоохранительные органы намеревались увести прямо с поля для последующей депортации из страны четырех аргентинских игроков - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо. Представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) подозревает их в нарушении правил въезда в страну.

По версии Anvisa, все четверо предоставили ложные сведения при пересечении границы Бразилии, не сообщив о своем недавнем пребывании в Великобритании. Дело в том, что приезжающие из этой страны должны пройти карантин. Квартет вышеперечисленных футболистов выступает за английские клубы. Об этом не могли не знать представители бразильской федерации футбола.

Капитан аргентинцев Лионель Месси был крайне возмущен случившимся, резонно полагая, что все было известно до начала матча. По его словам, полицейские специально дожидались начала встречи, чтобы создать проблемы команде гостей.

Однако в этой истории хороши все. Аргентинцы прекрасно знали, где выступают их игроки. Бразильская сборная недосчиталась целого ряда своих футболистов из АПЛ из-за антикоронавирусных мер. И наверняка была возмущена, увидев в заявке Аргентины игроков «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Прекрасно понимали свою «забывчивость» футболисты, посещавшие Великобританию и неправильно заполнившие документы. Федерация футбола Бразилия могла не допустить скандала, зная заранее о готовящихся действиях Anvisa, но не предпринимала никаких попыток разобраться с проблемой до старта матча. Наконец сама Anvisa должна была устранить проблему гораздо раньше, ведь аргентинская сборная находилась в Бразилии с 3 сентября.

Игра специально была перенесена на раннее для Южной Америки время (22.00 мск), так как матч транслировался на Европу, где вызывал повышенный интерес. Однако в течении часа зрители созерцали полнейший бардак и организационный хаос. Аргентинская сборная в скором времени после инцидента с выходом полицейских отправилась в раздевалки, туда же проследовала бригада судей. Бразильцы все время оставались на поле в ожидании решения. Главный тренер гостей Лионель Скалони сразу дал понять, что не даст депортировать своих игроков. Аргентинцы заперлись в раздевалке, а спустя время покинули стадион на автобусе и вылетели из страны. Сборная Бразилии в такой ситуации решила провести тренировку.

Судья и делегат матча направят отчет о случившемся в дисциплинарный комитет ФИФА, который вынесет решение о дальнейшей судьбе встречи после разбирательств.

Напомним, что Бразилия возглавляет таблицу отборочной группы, выиграв все семь предыдущих матчей. Аргентина располагается на второй строчки с 15 очками (4 победы, 3 ничьи). Результаты других матчей: Эквадор – Чили – 0:0, Парагвай – Колумбия – 1:1, Уругвай – Боливия – 4:2, Перу – Венесуэла – 1:0.

ИТАЛИЯ НЕ ПРОИГРЫВАЕТ 36 МАТЧЕЙ

Сборная Италии установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии – 36 матчей. Очередной поединок команда Роберто Манчини завершила в гостях вничью со швейцарцами – 0:0. Прежнее итальянское достижение составляло 30 игр – в период с 1935 по 1939 год. Мировой рекорд принадлежал бразильцам – 35 матчей с 1993 по 1996 год, а также команде Испании, не знавшей поражений те же 35 игр с 2007 по 2009 год. Итальянцы последний раз проиграли в сентябре 2018-го – 0:1 Португалии в Лиге наций.

Из других матчей европейского отбора отметим победу сборной Уэльса над Белоруссией - 3:2. Встреча проходила в Казани из-за санкций, наложенных на наших соседей. Хет-триком отметился Гарет Бэйл, забивший победный мяч уже в компенсированное время.

Пошумевшая на Евро сборная Венгрии проиграла второй матч подряд. Вслед за крупным домашним поражением от Англии на этот раз венгры уступили на выезде Албании – 0:1. Англичане же снова победили со счетом 4:0 – не устояла перед вице-чемпионами Европы Андорра. Голы у хозяев забили Лингард (2), Кейн и Сака.

Польша разгромила в гостях Сан-Марино – 7:1 (дубль у Роберта Левандовски), Германия не оставили камня на камне от Армении – 6:0 (два гола на счету Сержа Гнабри), испанцы не знали проблем в матче с Грузией – 4:0, а Бельгия легко справилась с чехами – 3:0.

ИГРЫ ГВИНЕЯ – МАРОККО НЕ СОСТОЯЛАСЬ ИЗ-ЗА СВЕРЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Не состоялся отборочный матч ЧМ-2022 в Африке. Игра Гвинея – Марокко была отменена из-за случившегося в стране государственного переворота. Африканская конфедерация футбола и ФИФА в такой ситуации приняли решение поединок отложить до лучших времен.

В Гвинеи мятежниками был арестован президент страны. Главарь участников переворота полковник Мамади Думбуя в своем видеообращении рассказал о роспуске правительства, отмену Конституции и закрытие границ. Нас в этой истории волнует в том числе судьба нападающего «Локомотива» Франсуа Камано. Игрок был вызван в расположении сборной Гвинеи, а теперь может не вернуться в Москву в намеченное время.

источник: «Советский спорт»
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