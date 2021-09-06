Полиция сорвала матч Бразилия – Аргентина, мировой рекорд Италии, а Гвинеи помешал госпереворот

ИГРОКОВ СБОРНОЙ АРГЕНТИНЫ ХОТЕЛИ АРЕСТОВАТЬ ПРЯМО НА ПОЛЕ

Грандиозным скандалом завершился матч отборочного турнира ЧМ-2022 Бразилия – Аргентина после вмешательства местной полиции. Команды успели сыграть пять минут, после чего игра была прервана. Правоохранительные органы намеревались увести прямо с поля для последующей депортации из страны четырех аргентинских игроков - Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо. Представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) подозревает их в нарушении правил въезда в страну.

По версии Anvisa, все четверо предоставили ложные сведения при пересечении границы Бразилии, не сообщив о своем недавнем пребывании в Великобритании. Дело в том, что приезжающие из этой страны должны пройти карантин. Квартет вышеперечисленных футболистов выступает за английские клубы. Об этом не могли не знать представители бразильской федерации футбола.

Капитан аргентинцев Лионель Месси был крайне возмущен случившимся, резонно полагая, что все было известно до начала матча. По его словам, полицейские специально дожидались начала встречи, чтобы создать проблемы команде гостей.

Однако в этой истории хороши все. Аргентинцы прекрасно знали, где выступают их игроки. Бразильская сборная недосчиталась целого ряда своих футболистов из АПЛ из-за антикоронавирусных мер. И наверняка была возмущена, увидев в заявке Аргентины игроков «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Прекрасно понимали свою «забывчивость» футболисты, посещавшие Великобританию и неправильно заполнившие документы. Федерация футбола Бразилия могла не допустить скандала, зная заранее о готовящихся действиях Anvisa, но не предпринимала никаких попыток разобраться с проблемой до старта матча. Наконец сама Anvisa должна была устранить проблему гораздо раньше, ведь аргентинская сборная находилась в Бразилии с 3 сентября.

Игра специально была перенесена на раннее для Южной Америки время (22.00 мск), так как матч транслировался на Европу, где вызывал повышенный интерес. Однако в течении часа зрители созерцали полнейший бардак и организационный хаос. Аргентинская сборная в скором времени после инцидента с выходом полицейских отправилась в раздевалки, туда же проследовала бригада судей. Бразильцы все время оставались на поле в ожидании решения. Главный тренер гостей Лионель Скалони сразу дал понять, что не даст депортировать своих игроков. Аргентинцы заперлись в раздевалке, а спустя время покинули стадион на автобусе и вылетели из страны. Сборная Бразилии в такой ситуации решила провести тренировку.