«Спартак» провалит чемпионат, а из «Зенита» бегут игроки

Футбол 16 января 2019 09:16 Источник: «Советский спорт»

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

Зима… В российском футболе пока не происходит ничего футбольного. Совсем скоро в Катаре начнется коммерческий турнир с участие четырех из шести сильнейших российских клубов. А пока – довольствуемся в основном трансферными слухами. Специально для вас мы подготовили таблицу со всеми состоявшимися и возможными переходами.

Разогнав добрую четверть состава, «Спартак» вроде успокоился. Даже отказывается отпускать весьма ненужных ему игроков. Так, при обращении «Сантоса» по поводу продажи бразильца Педро Роши, красно-белые назвали заградительный ценник в 12 млн евро – ту сумму, которую сами заплатили. В «Спартаке», видимо, никак не поймут, что такие деньги за Рошу могли заплатить только они и больше никто на планете.

Особенную активность в последнее время проявляет «Ахмат». Полузащитник грозненского клуба Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщают пресс-службы обоих клубов. 20-летний представитель Кот-д'Ивуара подписал контракт со «львами», рассчитанный до 2024 года с суммой отступных в 60 миллионов евро. Как это часто бывает с грозненским клубом, сумма трансфера не разглашается, но игрока оценивают в 2 млн евро.

Полузащитник Идрисса Думбия официально перешёл в «Спортинг». Во вторник футболист прошёл медицинское обследование, после которого клубы оформили переход.

Мы благодарим Идрисса Думбия за время, проведённое в «Ахмате». Желаем ему удачи и успехов с новой командой! pic.twitter.com/25LRwl4rGl — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 января 2019 г.

Есть и входящий «траффик» в столицу Чеченской республики. Полузащитник сборной Польши Дамиан Шиманьски стал игроком грозненского «Ахмата». Контракт 23-летнего хавбека с «Ахматом» рассчитан на 4,5 года. Ранее Шиманьски выступал за «Вислу» с 2017 года. Ранее сообщалось, что трансфер хавбека обошелся российскому клубу в 1,5 млн евро. Переход Шиманьского стал для «Вислы» вторым в списке самых прибыльных в клубной истории.

Во вторник состоялся официальный переход польского легионера Дамиана Шиманьски в «Ахмат». Футболист прибыл в расположение команды в Турции, прошёл медицинское обследование, после которого заключил контракт с клубом на 4,5 года. pic.twitter.com/Eu9vxyvSqK — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 15 января 2019 г.

В «Спартаке» чистка прошла. В «Зените» она только начинается. Фланговый защитник клуба Евгений Чернов продолжит карьеру в новой команде. Ранее Чернов выступал в «Томи», «Газовике», «Химике» и «Енисее». 26-летний футболист присоединился к «Зениту» в 2016 году. В сезоне-2017/18 на правах аренды выступал за «Тосно». По информации российских СМИ, Евгений пройдет просмотр в «Урале».

Вместе с сине-бело-голубыми в Катар не полетел некогда первый голкипер Юрий Лодыгин Стало известно, в какой команде он может продолжить карьеру. Ранее комментатор Геннадий Орлов сообщил, что 28-летний футболист решил попробовать свои силы в чемпионшипе. «Ноттингем Форест» проявляет интерес к российскому голкиперу. Об этом сообщает неофициальный твиттер клуба.

RUMOR! El Forest interesado en el portero del Zenit, Yuri Lodygin. Él mismo ha confirmado el interés del Forest y su intención de irse. 🌳🌳 #NFFCpic.twitter.com/cyWGDt3FJG — Nottingham Forest FC (@Nottingham_MI) 15 января 2019 г.

Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу интересов «Севильи». Испанцы намерены подписать контракт с португальцем летом, когда истечет срок его контракта с «Зенитом» и он станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что 30-летний португалец может вернуться в чемпионат Португалии. Нету может пополнить ряды лиссабонского «Спортинга».

Еще один кандидат на выход в «Зените» - Леандро Паредес. Аргентинец уже даже ретвитит сообщения о том, что его ждут в «Челси», а клубы все никак не придут к согласию. «Зенит» раз за разом отвечает отказами на предложения команды Романа Абрамовича – понимает, что с англичан можно стрясти больше, чем 35 млн евро, тем более за такого игрока, как Паредес.

Входящих трансферов в «Зенит» ждут не только фанаты. На необходимость укреплять состав всеми способами намекает и главный тренер Сергей Семак. Он уже в социальных сетях это пишет. Говорит, что трансферов в клубе ждут… Подождем и мы.

Хотя, по правде говоря, есть в «Зените» и один трансфер на вход. Правда, речь идет не об игроке. «Уфа» на своем официальном сайте подтвердила уход из клуба тренера Вильяма Оливейры, который войдет в тренерский штаб «Зенита». 36-летний бразилец работал в «Уфе» с 2015 года и хорошо знаком главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, который возглавлял команду в 2017-2018 годах. С июля 2012 года по февраль 2015-го Вильям Оливейра выступал за «Уфу» в качестве игрока.

«Краснодар» наконец-то официально объявил о покупке шведского экс-игрока лондонского «Арсенала» Кристоффера Олссона. Как сообщает клубная пресс-служба, контракт бывшего игрока лондонского «Арсенала» рассчитан на 4,5 года. 23-летний Олссон уже успел провести 4 матча в составе сборной Швеции.

Кристоффер Олссон @krisolsson официально стал игроком «Краснодара»!



Сегодня 23-летний шведский полузащитник подписал с нашим клубом личный контракт до лета 2023 года.



Добро пожаловать в Краснодар, Кристоффер!



Välkommen till Krasnodar, Kristoffer! pic.twitter.com/0IRgnG0Cgh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 января 2019 г.

Федор Кудряшов может продолжить карьеру в чемпионате Турции. К 31-летнему защитнику проявляет интерес «Фенербахче», за который выступает еще один игрок сборной России Роман Нойштедтер. Ранее сообщалось, что Кудряшов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Продолжает испытывать финансовые сложности «Анжи». Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили «всего лишь» 300 млн рублей.

Очередной инфраструктурный скандал в Казани. «Рубин» не сможет играть на домашнем стадионе с июня по октябрь 2019 года. «Казань Арену» с 1 июня начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills – чемпионат мира по рабочим профессиям. Вам смешно? А нам обидно. Из-за сложной конструкции может пострадать газон на стадионе. На его восстановление может потребоваться от 40 до 100 млн рублей. Многострадальный «Рубин» уже вынужден был играть на старой арене то из-за чемпионата мира по водным видам спорта, то из-за переподготовки стадиона к чемпионату мира… /football/news/2:881597-rubin-ne-smojet-igrat-na-kazan-arene-s-iyunya-po-oktyabr

В жизни полузащитника Дмитрия Тарасова продолжается сериал «Санта-Барбара», который отгремел в России еще в лихие 90-е. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов задолжал своей бывшей супруге Оксане Осинкиной 7 млн рублей.

«У кого какие желания на Новый год?», спрашивает Дмитрий Тарасов у подписчиков, греясь на солнышке и рассказывая как он занимается благотворительностью и помогает детишкам из детских домов. Пристав посчитал сколько футболист недопомог своему ребёнку. Но Дима платить не хочет pic.twitter.com/VpgAkZwtLq — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) 15 января 2019 г.

Мы решили заглянуть в будущее и с помощью ученых из Швейцарии смоделировали концовку чемпионата России. Получается, что чемпионом будет не «Зенит», а «Краснодар», а «Спартак» опять пролетит мимо Лиги чемпионов и займет четвертое место – за ЦСКА.