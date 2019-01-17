Азбука Андронова. «З» - «Зенит»: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 17 января 2019 21:51 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского Спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Руководители петербургского клуба любят повторять, что их команда - самая популярная в России. Не будем вдаваться в потешные дикуссии, и встретим это убеждение, как любил говаривать Валерий Лобановский, «с пониманием». Но вот чего у «Зенита» нет точно (в последнее время) - так это результата. Соответствующего уровню (порой - запредельному) амбиций.

Страшно представить - последний титул с клубом выиграл Мирча Луческу летом 2016-го. И это был Суперкубок России, отношение к которому, скажем так, не всегда максимально серьезное.

Новый 2019-й «Зенит» встретил на первом месте в таблице. Но является ли он сейчас безоговорочным претендентом на чемпионство? Мне думается, нет. И в том, что последние годы стали для петербуржцев годами хаоса - не виноват никто, кроме них.

Всему причина - подбор персонала. А точнее - главного тренера. Истеричный португалец Андре Виллаш-Боаш хотя бы сумел добиться результата (с ним в 2015-м «Зенит» выиграл свой последний чемпионат России). А вот два следующих назначения стали провалом. Причем ошибку петербуржцы допускали на идеологическом уровне - не желая даже рассматривать в качестве кандидатов российских тренеров.

Для начала из Донецка был выписан Мирча Луческу. Сложно сказать, в чьей буйной голове родилась мысль о таком эксперименте, но на провал он был обречен с самого начала. В «Шахтере» у Луческу был совершенно другой инструментарий, ему (фактически - послушно) внимали не только игроки, но и владелец клуба Ринат Ахметов. Говорить о каком-то «давлении трибун» после переезда клуба из Донецка в Киев не приходилось. И главное - Луческу привык побеждать в совершенно другом чемпионате. Где был только один серьезный конкурент - киевское «Динамо». И где были смиренные «команды-сателлиты», совершенно не стремившиеся (назовем это так) отобрать у «Шахтера» очки. И всегда готовые прийти на помощь арбитры.

Разумеется, ничего подобного в России Луческу получить не мог. И довольно быстро стал топать ногами, и закатывать знакомые до боли истерики. Титул «Спартаку» по его версии, обеспечил Виталий Мутко, через московских судей и по просьбе Леонида Федуна.

Этот сломался - несите следующего. Должно быть, примерно так думал Сергей Фурсенко, подбирая замену румынскому ветерану. Долгого поиска не было - Фурсенко вспомнил, что когда-то мечтал пригласить в сборную России Роберто Манчини. Даже, вроде бы, контракт с ним подписал, но ратифицировать его не пришлось по причине ухода из РФС самого Фурсенко.

К этому моменту в способностях Манчини могли сомневаться только безответно влюбленные в него люди. Фурсенко был не из таких. Он верил до самого конца. Возможно, «Зенит» в той конфигурации подкосил уход из жизни Константина Сарсания, но к тому что у Манчини творилось в команде - это отношения не имело точно. Апофеозом стала ситуация с Артемом Дзюбой, изгнанным итальянцем в аренду в тульский «Арсенал». Форвард «чистил карму», забивал и делал все, чтобы пробиться в сборную на ЧМ-2018. Манчини же в каждом интервью причитал, что ему не хватает игроков, в частности, в линии атаки.

Летом вектор поиска главного тренера, наконец, был пересмотрен. «Зенит» возглавил Сергей Семак, сам дважды становившийся чемпионом России в Петербурге в качестве игрока. И успевший в должности «и.о. главного» победить на выезде дортмундскую «Боруссию». Начало сезона выглядело довольно мощным, но затем стало ясно, что команде не хватает стабильности. «Зенит» терял очки в Махачкале, за всю первую половину сезона, включая еврокубки, одержал лишь 2 победы на выезде (над «Оренбургом» и «Крыльями Советов», причем во втором случае даже игроки «Зенита» признали, что их игра была ужасна).

Если Семак не сможет решить эту проблему к весне - «Зенит» вполне может серьезно пострадать в выездных встречах. В таком формате ему предстоит сыграть с «Локомотивом», «Спартаком», «Краснодаром» и «Ростовом». А с ЦСКА в гостях «Зенит» уже сыграл, и вряд ли хочет тот матч вспоминать. Особенно это касается Клаудио Маркизио. Пришедший из «Ювентуса» опытнейший итальянец был снят с игры Семаком уже в перерыве матча.

Справедливости ради, стоит признать, что летом у Семака было не так много времени для того чтобы разобраться в возможностях всех игроков, и выстроить внятный игровой скелет. Пока что самостоятельный тренерский опыт Семака включает в себя только работу с «Уфой», и хватит ли ему его вообще - тоже вопрос.

Пока поводов для беспокойства у «Зенита», вроде бы, нет. Однако он уже успел вылететь из Кубка России, а в Лиге Европы получил в соперники совершенно непредсказуемый «Фенербахче».

Но главная цель «Зенита» - конечно же, Лига чемпионов. И желательно - в статусе чемпиона страны. У конкурентов, однако, есть свои соображения на этот счет. И Семак должен знать, в 2019-м, в его 42, его тренерская жизнь только начинается.