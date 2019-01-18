Азбука Андронова. «И» – Интрига: главные футбольные темы сезона по алфавиту

Футбол 18 января 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Андронов Алексей

Обозреватель «Советского спорта» предлагает изучить «алфавит главных тем российского футбола». О чем нужно знать и помнить в межсезонье.

Поговорив в прошлом тексте о лидирующем в чемпионате России «Зените», логично обратиться к интриге чемпионата в целом. Благо, она реально существует – к зиме никому не удалось уйти в отрыв, а самому разучившемуся играть в гостях лидеру предстоят вояжи в Краснодар, Ростов и два раза в Москву (к «Спартаку» и «Локомотиву).

Бытует мнение (и в последние годы оно только крепло и становилось все более популярным), что для достижения успеха в премьер-лиге достаточно просто не угодить в кризис и не совершать ошибок. А конкуренты, мол, помогут. Примерно так описывались титулы «Спартака»-2017 и «Локомотива»-2018.

Доля правды в этих словах есть. Но сводить все к столь простой формуле – не совсем правильно. И Массимо Каррера, и Юрий Семин сделали свою работу лучше, чем конкуренты. И, как ни крути, всегда есть личные встречи. «Локомотиву» выездные победы (4:3 над «Спартаком» и 3:0 над «Зенитом») помогли более чем.

В мире спорта в принципе не так много историй, когда на старте ты выглядишь не готовым, потом в «болтанке» начинаешь выступления, а заканчивается все хэппи-эндом. Да, хорошая поступь двух московских клубов отличала их в последние годы. Да, конкуренты «ушли в загул». Ну так к ним и все вопросы.

Сейчас вряд ли можно назвать один клуб, который обошелся без срывов и «киксов» в осенней части чемпионата. И, с учетом традиционно сложной раскачки после зимней паузы, даже фаворита определить затруднительно. Пусть им будет набравший больше всех очков «Зенит». Но все это – вопрос одного тура, а может, и одного удара по мячу.

Насколько я помню, уже третий год перед стартом чемпионата мы слышим один и тот же тезис – «Краснодар» готов вмешаться в борьбу за самые высокие места. Но «быкам» все время что-то мешает. Сейчас у них вообще была возможность уйти на перерыв единоличным лидером, но...

Детищу Сергея Галицкого (живущему настолько благополучно, насколько это вообще получается в премьер-лиге) действительно давно пора сделать шаг вперед. Уж, как минимум, пробиться в Лигу чемпионов. Чтобы на великолепный стадион приехали не «Акхисар» с «Стандардом», а «Реал» или «Пари Сен-Жермен».

Получится ли в этот раз? С одной стороны, способности «Краснодара» именно в игровом плане особых сомнений вызывают. Неудачно проведший концовку прошлого сезона Ари осенью был в огненной форме и дослужился до сборной России. Уход Смолова, и последующие приключения Мамаева никак не отразились на игре «Краснодара», разве что вписываться в лимит ему стало сложнее. Только что приобретен качественный игрок (швед Кристоффер Олссон) в середину поля. Дело за Мурадом Мусаевым. И коллективом, который обязан не допустить никакого мандража.

Однозначным соискателем самых высоких мест будет ЦСКА. Весной ему не придется отвлекаться на другие турниры, Виктор Гончаренко может вести планомерную подготовку. Что он способен показать со своим «пионеротрядом» – мы видели.

Наибольшие вопросы сегодня вызывают «Локомотив» и «Спартак». Впрочем, Семину теперь не придется отвлекаться на поиск недоброжелателей в клубных стенах. Выводы из осенних неудач он сделать обязан.

А вот «Спартаку», на мой взгляд, придется сложнее всего. Мало того, что никак не приближается к развязке эпопея Дениса Глушакова, так еще и Олег Кононов, если судить по соцсетям, не вызывает большой веры в успех у чуть ли не половины болельщиков. Да, при нем симпатично играл «Краснодар». Но в нем нет (и уж точно не было тогда) такого давления результатом. Пока Кононов выдает наборы очень смелых, и вроде как призванных «нагнать оптимизма» слов. Но на деле, будучи спроецированными на результаты (например, двух последних игр в Лиге Европы) слова вызывают совсем другую реакцию. И хорошо, если просто недоумение.

На мой взгляд, определяющим качеством весной станет смелость (не путать с безрассудством). Очень бы не хотелось видеть типичный «весенний футбол» с девизом «сижу в окопе ровно». Учитывая плотность результатов (никакого сравнения с прошлогодней ситуацией) – отличие победы от ничьей будет довольно разительным.

Не знаю, кому в итоге достанется чемпионское звание, но хотелось бы, чтобы оно было завоевано с помощью действительно атакующей и созидательной игры. На словах никто не декларирует иного. Осталось совместить слова с делом, кто первым начнет, тот и будет настоящим фаворитом.