Адвокаты Кокорина спасают клиента, а "Зенит" и "Краснодар" проигрывают

Футбол 23 января 2019 08:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Игорь Загребельный

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном футболе накануне.

В Дохе на предсезонном турнире сыграла вторая пара российских топ-клубов – “Локомотив” и “Зенит”. Первый тайм команды отыграли сильнейшими составами, во втором проверяли молодежь и разминали Дзюбу с Фернандешем. Футбол получился предсезонным: много хаоса, глупых ошибок и красивых голов. У “Локо” бардака оказалось немного меньше, а голов больше – москвичи выиграли со счетом 3:1.

Два других клуба из группы лидеров РПЛ предпочли проводить свои сборы в стороне от прямых конкурентов. ЦСКА сыграл второй мачт за два дня, но на этот раз против приличного”Мёльде” и почти основным составом. Получилось неплохо – команда выиграла, травм нет, Влашич, Ахметов, Обляков, Чалов и компания понемного набирают ход. Пока, правда, слишком уж понемногу, но у них впереди еще месяц.

“Краснодару” же в Марбелье достался самый серьезный соперник – швейцарский “Базель” (в Швейцарии в январе тоже перерыв в чемпионате, а форму поддерживать надо). Разница в степени готовности быстро сказалась: швейцарцы были быстрее и сыграннее, они выиграли 2:0. Впрочем, “быки” вряд ли расстраиваются – в первом матче после длинного отпуска было бы странно выглядеть по-настоящему готовыми.

Тем временем, из мест предварительного заключения продолжают поступать новости о представителях “Краснодара” и “Зенита”, томящихся в камерах в ожидании суда. Накануне, если помните, большой шум вызвала публикация письма Александра Кокорина неизвестному фанату, где нападающий аккуратным почерком вывел, что народ – это “стадо баранов, куда поведут, туда они и идут”. Вчера адвокаты Кокорина перешли в контратаку. Сначала объяснили, что фраза про баранов, во-первых, вырвана из контекста, во-вторых, написана два месяца назад, и в-третьих, была не про весь народ, а про пострадавших. А попутно еще и начали рассказывать, что колено Александра Кокорина сильно страдает из-за отстуствия тренировочных нагрузок, и ему даже может потребоваться новая операция.

В Европе продолжаются злоключения российских представителей. “Монако” Александра Головина по-прежнему катится под откос: на этот раз команда Тьерри Анри проиграла в Кубке Франции “Метцу” со счетом 1:3. Фалькао забил, Головин отыграл больше 60 минут, но все это как-то не радует.

“Валенсия” с Денисом Черышевым неудачно сыграла в четвертьфинале Кубка Испании, уступив “Хетафе”. Черышев отметился только желтой карточкой.

“Витесс” Леонида Слуцкого (и его ассистентов Березуцких) в голландском кубке тоже уступил “АЗ Алкмару”. Кстати, российский полузащитник “Витесса” Вячеслав Караваев в интервью “Советскому спорту” как раз перед матчем рассказывал, что у его команды были две цели на сезон – Кубок и место в первой четверке Эредивизии. С Кубком не вышло, зато теперь можно не отвлекаться от выполнения второй задачи.

Но главная тема европейского (и не только европейского) футбола последних суток – это, конечно, трагедия над Ла-Маншем. Купленный “Кардиффом” за рекордные для клуба 15 миллионов евро три дня назад аргентинский форвард “Нанта” Эмилиано Сала после подписания контракта на день вернулся в Нант попрощаться с друзьями по команде. А потом вместе с агентом сел в арендованный самолет, чтобы отправиться на новое место. На полпути между Нантом и Кардиффом самолет дал сигнал бедствия и пропал с радаров. Ни обломков, ни тел так и не нашли до сих пор. Вчера весь день мы следили за новостями, собрав их в одном месте, но ничего хорошего спасатели не сообщили. Сегодня – последний день спасательной операции. Шансов найти живым хоть кого-то почти не осталось.